Débora Giorgi vuelve al Gobierno: acompañará a Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior

Débora Giorgi en el equipo de Feletti

Débora Giorgi, una ex funcionaria clave del equipo económico de Cristina Kirchner, volvió al gobierno nacional de la mano del nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, para controlar los precios.

Giorgi será subsecretaria de Comercio del área que lidera Feletti, quien reemplazó a Paula Español, según fuentes de la cartera que conduce el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Cabe recordar que Giorgi fue integrante del gabinete de Cristina Kirchner y luego pasó a ser ministra del municipio de La Matanza. Graduada de la Licenciatura en Economía con diploma de Honor en la UCA; se desempeñó como profesora titular ordinaria de la misma Universidad.

Hoy Feletti presentó a su equipo de colaboradores, en una reunión que mantuvo con las autoridades de las principales empresas de consumo masivo y las cadenas de supermercados del país con el objetivo de seguir trabajando en conjunto para generar un escenario de previsibilidad hacia fin de año, incentivar el mercado interno y preservar el salario de las y los argentinos. Acompañado por los flamantes subsecretarios Giorgi y Antonio Mezmezián, planteó las metas de las políticas de precios de la Secretaría y acordó, tanto con las empresas productoras como con los supermercados, mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo (que incluyen los del programa Precios Cuidados) por 90 días (hasta el 7 de enero) con los valores del 1° de octubre.

Según se informó, “el objetivo de los encuentros fue iniciar el canal de comunicación con el sector y explicar los lineamientos con los que va a trabajar el equipo de la Secretaría en esta nueva gestión. Feletti aseguró que se busca “sellar un acuerdo para darle consistencia a la política de ingresos del Gobierno Nacional y aumentar el poder de compra de las y los argentinos”.

“Queremos compatibilizar sus márgenes de ganancia y planes de negocio con la expansión del consumo por cantidad y no por precios”. Además, aseguró que “necesitamos parar la pelota para que los alimentos no sigan limando a los salarios” y recalcó la invitación a trabajar en conjunto para que las y los argentinos puedan celebrar las fiestas en familia, después de un año en donde no se pudo cumplir con la tradición”. Además, la convocatoria tuvo como eje plantear claves para seguir cuidando el acceso a los productos de la canasta básica, ampliar los mercados, dialogar acerca de los programas de la Secretaría, la Ley de Góndolas, y fortalecer el monitoreo de las iniciativas.

Débora Giorgi fue funcionaria en La Matanza

Previamente a la designación de hoy, la subsecretaria se desempeñó en el área de Industria y Energía del gobierno de Fernando De la Rúa, con los ministros de Economía José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo.

En 1989, fundó la consultora Alpha Estudio de Economía y Negocios SA. También fue socia de González Fraga Macroeconomía SA, con Javier González Fraga, titular del banco central en el menemismo y del Banco Nación en el macrismo.

Luego fue secretaria de Industria y Energía (1999-2001); en 1999 fue designada por el presidente Fernando De la Rúa, como Secretaria de Industria, Comercio y Minería. En marzo de 2000 dispuso el fin del Plan Canje, que permitía adquirir automóviles nuevos a menor precio luego de entregar el vehículo actual, aduciendo el alto costo fiscal de la medida. En agosto de 2000 asumió como Secretaria de Energía del mismo gobierno.

De 2002 y 2005 fue directora del Centro de Estudios para las Negociaciones Internacionales (CENI) de la Unión Industrial Argentina (UIA). Además, realizó diferentes colaboraciones para el BID, Banco Mundial y la CAF.

Desde 2005 se desempeñó como Ministra de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires, bajo las gobernaciones de Felipe Sola y Daniel Scioli; en su gestión redactó y logró la sanción de la Ley de Promoción Industrial de la provincia.

En noviembre de 2008, fue designada por la presidenta Cristina Kirchner como ministra de Industria, cargo que mantuvo hasta 2015.

Con el cambio de gobierno nacional, pasó a ser secretaria de Producción del Partido de La Matanza en el gabinete formado por la intendenta Verónica Magario.

SEGUIR LEYENDO: