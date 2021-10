Cuál fue la pregunta sobre Cristina Kirchner que los empresarios le hicieron a Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández reunido con empresarios

El presidente Alberto Fernández aseguró a un grupo de los principales empresarios que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere que el Gobierno cierre “rápido y bien” un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Así lo confirmó el empresario Francisco De Narváez, ex dirigente político y actual dueño de la cadena de supermercados Walmart en la Argentina. En declaraciones a Radio Mitre, De Narváez señaló que el ambiente de la reunión con el presidente —donde también estuvieron Juan Manzur y Sergio Massa— fue muy bueno. “La reunión fue excelente. Fueron tres horas de diálogo descarnado. No fue una reunión para una foto”, definió.

Salí muy entusiasmado de la reunión. Se habló de destrato con los empresarios con esas mismas letras (De Narváez)

“Es bueno para la Argentina y puede ser el comienzo de algo distinto”, agregó. Según relató De Narváez, el presidente les confirmó que el acuerdo con el FMI está “en proceso” de realizarse. “Uno no patea estas negociaciones. Hay cosas todavía a negociar. Lleva un proceso. El presidente nos dijo que quiere hacer un acuerdo que sea beneficioso para todos los argentinos que obviamente traiga beneficio en el mediano y largo plazo y que sea cumplible”.

“ Le preguntamos al presidente si la señora vicepresidenta está de acuerdo en cerrar un acuerdo con el Fondo. Y respondió que sí. Que quiere cerrar un acuerdo bien y rápido, en ese orden . Esto esclarece un panorama de una tremenda desconfianza, fundamentada. Podrá ser en las primeras semanas o en el primer trimestre del año. Es un paso fundamental para que la Argentina empiece un plan de recuperación”, detalló el empresario.

El presidente confirmó que Cristina quiere cerrar un acuerdo con el FMI

Con todo, advirtió que no tienen ninguna aspiración de ejercer un cargo político. “Salí muy entusiasmado de la reunión. Se habló de destrato con los empresarios con esas mismas letras. Le dijimos si usted aspira a que los empresarios tomemos el riesgo de seguir invirtiendo, hay ciertas políticas de Estado que tienen que ser revisadas, con la dirigencia sindical en la mesa”, contó.

Además, destacó que el segundo tema que se habló fue la generación de empleo. “Se habló mucho en la reunión sobre que no puede haber semejante tamaño del Estado con un sector privado disminuyéndose por hora. El Presidente lo afirmó y dijo que queremos todo el Estado necesario y el sector privado posible”, precisó.

En la Argentina la máquina de impedir es fenomenal. Porque es más fácil destruir que construir

“En la Argentina la máquina de impedir es fenomenal. Tenía miedo de salir a decir lo que quería decir. Porque es más fácil destruir que construir. También hay un momento en que si queremos revertir esa situación para todos los argentinos tenemos que tener una mirada amplia y escuchar el disenso también”, dijo De Narváez.

Aunque en la reunión no se habló del tema de los controles de precios y la designación de Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio, De Narváez advirtió que los programas de Precios Máximos nunca funcionaron. “Funcionan por un ratito. Ojalá no vaya por ese camino, veremos qué pasa. En la Argentina hay una competencia fenomenal para tener precios mínimos, no máximos. Ojalá el señor Feletti no crea que interviniendo en las empresas va a lograr lo que quiere lograr”, aseguró.

El empresario Francisco De Narváez

“Los que producen y los que distribuyen tienen que estar de acuerdo en cuánto se va producir, a qué costo y a qué precio se puede vender. Personalmente no creo que los precios máximos sean una solución a la inflación”, agregó.

También destacó que durante la reunión, el presidente Alberto Fernández habló sobre el problema de la inflación y señaló que era un problema de costo fiscal. “Mientras que el Estado pretenda con el aporte de los pocos que aportamos sostener un tremendo aparato estatal, es insostenible. Ese fue un eje de la convocatoria y de nuestro pedido al Presidente”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: