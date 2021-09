Cuáles son las 7 diferentes cotizaciones que tiene hoy el dólar para esquivar los controles y que se acercan a los $200

Se acelera la dolarización ante la cercanía de las elecciones (Reuters)

Las elecciones primarias causaron un cimbronazo político, con un resultado que no estaba previsto ni por el Gobierno ni la oposición. Como consecuencia, se sucedieron en las últimas dos semanas una serie de anuncios que apuntan a inyectar pesos para mejorar el poder adquisitivo y el consumo, movimiento que empezó a ser anticipado por el mercado, como se observó en una clara tendencia alcista para las cotizaciones del dólar en sus diversas variantes.

Esta semana el precio del dólar rozó los 200 pesos, algo que ocurrió -y muy brevemente- en la última semana de octubre del año pasado. Así, los valores del billete verde retornaron a sus precios más altos en once meses -en el caso del dólar libre- y quebraron máximos históricos en las variables bursátiles, en un movimiento alcista cuyo techo todavía está por definirse.

Las expectativas de una mayor emisión monetaria para financiar al fisco que se espera si el gobierno de Alberto Fernández apura el gasto para tratar de remontar algo de la ventaja que le sacaron los candidatos de la oposición fundamentan el apetito por el dólar entre empresas y familias.

¿Cuáles son las cotizaciones del dólar que más presión tienen hoy?

1) Dólar contado con liquidación libre: $195,50. Este tipo de cambio es ahora el más caro de todos y surge de la paridad implícita del dólar resultante de dividir los precios de acciones en pesos (en la Bolsa local) por su valor en dólares (en Wall Street). No todos los títulos privados argentinos negocian en simultáneo en el exterior, pero sí los más representativos, es decir, la mayoría de los del panel líder S&P Merval.

Este miércoles, YPF refleja un dólar implícito de 198 pesos, pues el precio local de su acción alcanzaba pasadas las 14 horas los $909, y en Nueva York, los 4,59 dólares. Grupo Galicia arrojaba un tipo de cambio implícito de 196 pesos: en este caso, la conversión es de 10 acciones locales por una en Wall Street. En promedio, los acciones argentinas se pactaban con una referencia del dólar de 195,50 pesos.

Desde las PASO, el dólar implícito en acciones subió 10%, el Senebi, un 7%, y el dólar libre, un 1,1%

Esta vía para dolarizarse es muy poco líquida, pero puede utilizarse por aquellos que tiene cuenta comitente local y también en el exterior. Se compra la acción en Buenos Aires y se revende en dólares en Wall Street y las divisas quedan depositadas en la cuenta en el exterior, una operatoria conocida como “contado con liquidación”. Para reconvertir esos dólares a un tipo de cambio más ventajoso que el oficial, se hace el “contado con liqui” inverso, al comprar acciones afuera y revenderlas en la Bolsa local.

Desde las PASO, el dólar implícito en acciones subió 10% desde los $178 en promedio el 10 de septiembre.

2) Dólar Senebi: $195. En tanto el dólar bursátil del Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) se obtiene por operaciones con la especie C o Cable, exclusivamente a través de títulos públicos (para hacer contado con liquidación) o con la especie D si se busca que los dólares queden depositados en una cuenta en el sistema financiero local. Este último es el llamado Dólar “MEP (Mercado Electrónico de Pagos)” o “Bolsa”.

La compra de dólares a través de la Bolsa se efectúa con bonos negociados en dos segmentos: el PPT (intervenido por entes públicos) y el Senebi precios libres, pactados entre privados)

Los precios del Senebi se pactan entre dos contrapartes privadas u over the counter (OTC); no intervienen organismos públicos y por eso se los toma como una referencia de dólar “libre” y ajena al control de capitales.

La cotización de este dólar dependerá del título elegido, de la especie C o D que involucre, y del plazo, que puede ser de “contado inmediato”, a 24 horas o a 48 horas.

Este miércoles, el bono Global 30 (GD30) opera a $7.229 al contado. Hacer “liqui” (con el GD30C, a USD 37,454) resulta en un tipo de cambio de 194,88 pesos. Y hacer dólar MEP (con el GD30D, a USD 40,30) resulta en 179,38 pesos. Como puede observarse, el dólar “liqui” es más caro que el MEP: es el sobrecosto de poder sacar las divisas del país, que puede llegar a un 8% de brecha.

Por activos bursátiles se puede negociar los dólares “contado con liqui” (quedan depositado en el exterior) y el MEP (en una cuenta local)

Con el Bonar 30 (AL30), otro bono muy líquido, no se registraban operaciones con la especie C, pero era el más operado para obtener MEP, a un dólar de $177,40 para operaciones al contado, y de $175,17 a 24 horas, y a $178,41 a 48 horas.

En cuanto a las Letras del Tesoro operadas en el Senebi, el “contado con liqui” libre se pacta a $193,01 a través del bono T2X2 por “contado inmediato), y a $194,32 a través del bono TX22.

El dólar Senebi subió un 7,1% desde las PASO: el viernes 10 se operaba a $182 a través de los bonos AL30 y GD30.

3) Dólar Cedear: $194. Los Certificados de Depósito Argentino (Cedear) son papeles con cotización en pesos que se operan en la Bolsa local y están respaldados por una acción que cotiza en el exterior. Permiten, por ejemplo, invertir en Apple, Tesla o Mercado Libre de esta forma indirecta. Al igual que las acciones argentina, cada Cedear tiene un ratio de conversión.

Por ejemplo, el Cedear de Apple tiene un ratio de 10 a 1, lo que quiere decir que hay 10 Cedear por cada acción de Apple de respaldo. Hoy, el Cedear de Apple cotiza a $2.778,50 en la Bolsa local y la acción en Wall Street (equivalente a 10 Cedear) es de USD 143,29: el dólar implícito da 193,90 pesos.

Otro Cedear muy líquido es el de Mercado Libre, a $5.399,50 en la Bolsa porteña, y a USD 1.661 en el exterior (conversión por 60 Cedear), refleja un tipo de cambio implícito de 195 pesos.

El “contado con liqui” por Cedear subió desde las PASO un 5,6%, desde los $183,63 del cierre del 10 de septiembre para los certificados de Apple.

Con el contado con liquidación tradicional bloqueado para quienes no tienen cuenta bancaria en el exterior, los inversores están usando esta vía para fondear cuentas de inversión no bancarias fuera del país, pues son certificados que representan a acciones del exterior. Tienen un factor de conversión en la cual comprando una equis cantidad de Cedear equivale a una acción en el exterior.

Una ventaja de esta alternativa es que permite a minoristas mover dinero desde y hacia el país para invertir en otros mercados. Eso sin necesidad de tener una cuenta bancaria radicada en el exterior ni violar las normas vigentes. Entre sus desventajas, resalta que no es la más sencilla ni la más barata de las opciones.

4) Dólar “Cripto”: $189,60. Una alternativa nacida alrededor del desarrollo de las criptomonedas es la compra y venta de dólares a través de plataformas que permiten operar tanto en pesos argentinos como en dólares. En la actualidad, algunas de las más usadas son Buenbit y Let’s Bit.

La cotización bursátil dependerá del bono elegido, de la especie del mismo (C para “contado con liqui” o D para el MEP) y del plazo de la operación, que puede ser de “contado inmediato”, a 24 horas o a 48 horas

La operatoria es similar a la del dólar MEP y contado con liquidación. Los usuarios de esas plataformas fondean sus cuentas con pesos y los utilizan para comprar criptomonedas estables como DAI o USDT, que siguen al precio del dólar y tienden al 1 a 1. Una vez compradas esos tokens, lo que sigue es revenderlos en la misma plataforma a cambio de dólares. Y, con los dólares en la cuenta, transferir a la cuenta bancaria para poder retirarlos.

Una ventaja del dólar “Cripto” es que no hay plazo de tenencia obligatoria, parking, por lo que la operación se puede hacer en el día.

5) Dólar libre: $187. El dólar “blue” o informal es una alternativa accesible, pues pueden comprarse divisas por pequeños montos, pero tiene la contra de efectuarse en “negro”. Como consecuencia de las restricciones por la pandemia, la operatoria se trasladó desde las “cuevas” o pequeños comercios en la vía pública y galerías -o bien desde los “arbolitos” que ofrecen billetes a viva voz- al delivery, con operaciones que se pactan por WhatsApp.

El dólar libre ganó solo dos pesos o 1,1% desde las PASO, tras negociarse a $185 el pasado viernes 10.

6) Dólar contado con liquidación: $175. Este “contado con liqui” se efectúa para adquirir dólares a través de la compraventa de bonos, y dejarlos depositados en una cuenta en el exterior. Se opera en el mercado PPT (Prioridad Precio-Tiempo) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), donde intervienen entes públicos y, por eso, su precio no encaja del todo en lo que puede considerarse una cotización libre.

El contado con liquidación tradicional permite mover dólares desde el país al exterior y viceversa. Claro que sólo para aquellos que tienen cuenta bancaria fuera del país. También tiene un precio subsidiado por el Banco Central, que interviene para mantenerlo bajo. Claro que hay límites en la cantidad que se puede comprar, que no son problema para un minorista, pero sí para fondos grandes.

En el caso del “contado con liquidación”, desde julio, no se pueden comprar más de USD 30.000 a USD 35.000 por semana, dado un límite a la cantidad de bonos nominales que se permite operar. Desde agosto, además, sólo pueden liquidar bonos contra dólares fuera del país quienes tienen cuenta bancaria en el exterior. Las cuentas de inversión ya no se pueden utilizar.

El “contado con liqui” en el segmento PPT subió un 2,5%, desde los $170,78 del 10 de septiembre, la última rueda operativa antes de las primarias.

7) Dólar MEP: $175. El MEP o Bolsa que se transa también con bonos en el segmento PPT de ByMA y es el más utilizado para comprar divisas de forma legal y dejarlas depositadas en una cuenta local. “Liqui” y MEP son operaciones similares y se toma como referencia el bono más liquido, que es el Bonar 30 (AL30): se compra de un bono con pesos y se lo revende contra dólares, tiempo de espera o parking de por medio.

Quizás el más conveniente en cuanto a su practicidad para inversores minoristas el dólar MEP o dólar Bolsa, accesible tanto en términos de precio como por las menores trabas burocráticas. Para el dólar MEP no hay límites a la cantidad de dólares que se pueden comprar, con lo cual es el indicado para montos por encima de los USD 200, el límite del dólar minorista o “solidario” que se consigue en bancos.

El dólar MEP en el segmento PPT también subió un 2,5% desde las PASO. El viernes 10 de septiembre cerró a 170,65 pesos.

Trabas para la operatoria

Se puede comprar en sociedades de Bolsa o, en los caso de los bancos que ofrecen cuentas de inversión, también desde cuentas bancarias. Se impone un tiempo obligatorio de tenencia de los bonos que se compran de 24 horas, con lo cual, la operación toma por lo menos dos días. Además, no están habilitados a comprar dólar Bolsa quienes en los últimos 90 días hayan adquirido divisas en el mercado formal, como el dólar solidario.

El dólar Cedear cumple el rol que cumplía el contado con liquidación para los minoristas antes de las últimas restricciones cambiarias

Las empresas, también, cuentan con otras restricciones para acceder al dólar Bolsa (MEP) o contado con liquidación (Cable). No podrán hacerlo quienes hayan accedido al mercado cambiario con motivo de importaciones y exportaciones, en los últimos 90 días. Tampoco las que resultaran beneficiarias de “Créditos a tasa cero” y financiaciones en pesos previstas en la Comunicación “A” 6937. Tampoco las que sean beneficiarias como empleador del salario complementario establecido en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), creado por el Decreto N° 332/2020, hasta el cierre del ejercicio posterior a la finalización del ejercicio en que se haya cobrado.

