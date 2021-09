EEUU podría prohibir el ingreso a los vacunados con la Sputnik V y se dispararon los precios y la venta de tickets para viajar a Miami

Según las agencias de viaje, las búsquedas de pasajes hacia los Estados Unidos aumentaron notoriamente desde el anuncio del gobierno de Joe Biden. REUTERS/Chris Helgren/File Photo

Estados Unidos comenzará a exigir a partir del 1º de noviembre que los viajeros que quieran ingresar al país cuenten con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Todavía no se conoce el detalle de la inmunización que exigirán, pero podrían prohibir no aceptar el ingreso de los inoculados con la Sputnik-V,

Ante esta situación, y sabiendo que la vacuna rusa hasta hoy no está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA), muchos argentinos salieron a comprar boletos para inmunizarse antes de que comience el nuevo bloqueo. Subieron las consultas, las compras y también los precios, que registraron alzas de hasta 30%, pero con mucha variación que tiene que ver con la fecha que se elija.

Una familia compuesta por cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, que quieran viajar a los Estados Unidos antes de las restricciones del 1º de noviembre, deberá enfrentar un presupuesto de alrededor de USD 16.500

Aerolíneas Argentinas informó a este medio que sus vuelos entre Buenos Aires y Miami del mes de octubre ya tienen una ocupación del 90% y que a través de la web sólo quedan algunos lugares disponibles.

Una familia compuesta por cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, que quieran viajar a los Estados Unidos antes de las restricciones del 1º de noviembre, deberá enfrentar un presupuesto de alrededor de USD 16.500 únicamente para la compra de los pasajes aéreos. A ese monto hay que sumarle la estadía.

Muchos argentinos buscaron posibilidades de viaje hacia los Estados Unidos en los últimos días. EFE/Fernando Villar/Archivo

Hasta ahora los argentinos pueden ingresar con relativa facilidad a los Estados Unidos, a diferencia de los europeos que tienen el ingreso a ese país restringido desde el inicio de la pandemia. Únicamente con un test PCR negativo o un test de detección de antígenos hecho 72 horas antes de embarcar hacia allí, los locales pueden ingresar sin la obligación de realizar una cuarentena.

Fuentes de Avantrip consultadas por Infobae, dijeron que desde que Estados Unidos anunció sus nuevas restricciones sus ventas hacia ese país aumentaron en un 30% para todo el mes de octubre.

“Pensamos que nos compran vuelos quienes no completaron su segunda vacuna cuando tuvieron que viajar en abril, mayo o junio”, expresó Emiliano Leanza, de Business Intelligence de Avantrip. No sólo eso: otros viajan por turismo, compras o negocios y los precios también se dispararon. “Hoy se está pagando una tarifa que no es de oferta, van desde USD 1.275 hasta USD 2.700″, destacó Leanza.

Según sus bases de datos, Miami se mantiene como el destino estadounidense más elegido, seguido por Nueva York. Sin embargo, en el día de ayer tuvieron un pico de ventas hacia Orlando, destino algo más económico cuando se llenan las capacidades hacia Miami. Mientras tanto, Houston, ciudad hacia la cual opera United Airlines, aparece en la cuarta posición.

Aún no se sabe qué vacunas aceptará Estados Unidos. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, dijo: “Entre ayer y hoy hemos observado un aumento de la demanda para viajar a Estados Unidos durante todo el mes de octubre. En promedio, registramos un 70% más de búsquedas hacia estos destinos si lo comparamos con días anteriores”. “Los destinos más populares son Orlando, Miami y Nueva York”, agregó.

Además, explicó que están a la espera de más precisiones de esta noticia, la cual aún no ha sido notificada a las aerolíneas ni a la agencia. Del mismo modo, toda la información con respecto a la exigencia de un esquema completo de vacunación para ingresar a los Estados unidos estará disponible en su sitio web, una vez que se oficialicen cuáles serán las vacunas aprobadas por el gobierno de Biden y a partir de qué edad considerarán obligatorio presentar inoculación completa.

SEGUIR LEYENDO: