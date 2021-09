El desafío de mudarse solo: consejos para comprar o alquilar mejor, qué cosas no hay que hacer y cuánto cuesta un dos ambientes

Un departamento de 2 ambientes recientemente reciclado (Foto: Gentileza Marcelo Langone)

Mudarse sola o solo, es una decisión compleja, no suele ser simplemente un cambio de lugar, sino también es el comienzo de una nueva vida, a veces implica salir de la zona de confort y afrontar nuevos desafíos. Los especialistas del Real Estate, argumentan que hay que tener en cuenta que entran muchas emociones en juego, no frustrarse y sobre todo quien está por dar ese paso debe tener paciencia, y que tanto para alquilar como comprar, al cierre de toda la operación, la sensación final es gratificante.

Juan Borgogno, de la plataforma inmobiliaria Mudafy, dijo a Infobae que “hay algunas cosas que una persona necesita tener en cuenta a la hora de empezar la búsqueda. Lo primero es saber qué presupuesto dispone, cuales son los requisitos de lo que se busca en un departamento, si se prioriza la zona, cantidad de dormitorios, metraje, balcón, orientación, luminosidad, frente/contra frente, cocheras, amenities, entre otras. Y en caso de tener que resignar algún requisito ¿cuál puedo dejar de lado? Es recomendable, armar lista de prioridades, y ahí recién estamos en condiciones de emprender las averiguaciones”.

Quien se muda solo, tiene claramente otras prioridades que la de una familia. Generalmente, si se trata de gente joven y que pueden acceder a pocos m2 (sea un monoambiente o 2 ambientes) buscan propiedades en edificios que tengan “áreas sociales” como por ejemplo: Salón de Usos Múltiples (SUM), gimnasio, parrilla o áreas de coworking, esto en detrimento de expensas más caras que no todos pueden pagar.

El arquitecto Marcelo Langone, asociado en Di Mitrio Inmobiliaria, señaló que “otro aspecto que comenzó a tener demanda es el espacio para dejar una bicicleta, hoy reglamentado para las obra nuevas, pero inexistente en edificios más antiguos a 2019 y que terminan siendo un problema, principalmente para los ascensores pequeños que no están preparados para el transporte de estos rodados”.

La luminosidad es fundamental en un monoambiente o dos ambientes, algo que desde que llegó la pandemia es muy privilegiado

Recomendaciones a la hora de elegir

Los expertos aconsejan que una vez seleccionadas las viviendas para visitar, hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como ver el estado general de la propiedad y del edificio. Preguntar si tuvo modificaciones estructurales, si se hizo la instalación eléctrica de nuevo, el estado de cañerías tanto de agua como de gas, controlar la presión de agua en todas las canillas, analizar la orientación y verificar la entrada del sol y luz. Pedir último resumen de expensas, y factura de algún servicio.

“Si tienen alguien conocido por la zona, no dejen de preguntarle por los accesos, negocios de cercanía, entre otras cuestiones. Si tienen la posibilidad no dejen de consultar con algún vecino para conocer su opinión sobre el edificio y la vecindad. Lo ideal es no quedarse con ninguna duda, preguntar todo lo que se ocurra, por más que parezca obvio”, contó Borgogno.

En caso de comprar, antes de destinar el dinero es conveniente hacer una consulta con un escribano de confianza para poder ver los papeles del inmueble y que este todo en orden para realizar la compra. Si es un alquiler, normalmente se pide un recibo de sueldo y una garantía propietaria o seguro de caución.

Oscar Puebla, de Puebla Inmobiliaria, comentó que en ambas operaciones es muy importante ver los recibos de expensas, de modo tal de poder entender en qué estado se encuentra el edificio. ”En el caso de la compra hay que verificar que no exista ningún juicio pendiente con algún empleado o accidente laboral, en el alquiler hay que ver bien como están detalladas las expensas comunes, hoy en día hay mucha morosidad en el pago y eso hace que todos los gastos sean soportados por menos departamentos, así como también la falta de fondos, hace que el edificio tenga poco mantenimiento, y el inquilino debe solo pagar las expensas comunes, no el mantenimiento”, agregó,

Es importante revisar las rutinas y asegurarse de que éstas se ajusten al entorno en el que se encuentra el inmueble: escuelas, universidades, comercios de cercanía, zonas comerciales, de servicios o de entretenimiento. También las zonas verdes como plazas y parques son importantes a la hora de ir definiendo pro y contras.

“No descuidar la seguridad, es un tema importante. Vemos la vivienda de día, nos encantó, el barrio también, pero la noche a veces nos puede jugar una mala pasada. Es recomendable hacer una recorrida nocturna para ver la iluminación del barrio y eventualmente el trayecto hasta el transporte público”.

Prestar atención en la distribución de los ambientes, y como se conectan entre sí, que permitirá que los metros cuadrados que se compren o alquilen tengan una mejor o peor utilización. Largos pasillos, habitaciones que se acceden desde otra, zonas de servicio de difícil circulación pueden ser factores determinantes para descartar una propiedad o para pensarla sólo desde la posibilidad de una reforma importante.

Finalmente, si el departamento no tiene equipos de aire acondicionado, “verificar que la instalación eléctrica sea capaz de resistirlos sin tener que reforzarla”, dijo Daniel Obetko, gerente residencial en Interwin.

Operaciones y precios

El proceso de compra luego de elegido el departamento, comienza por hacerse una contraoferta, dejando una reserva en la inmobiliaria que lo comercializa.

En cocinas y baños hay que ver cómo está el estado de cañerías, también termotanque o calefón, esto evita dolores de cabeza previamente a la compra como el alquiler

“Una vez que se acuerda el precio, se refuerza la reserva, que deberá ser refrendada por comprador y vendedor, y se establece una fecha y lugar de escritura, el comprador elige al profesional, salvo que sea primera”, detalló Obetko.

El rango de precios, puede variar considerablemente aún dentro del mismo barrio, dependiendo de la ubicación, la antigüedad, el estado y la categoría del edificio.

Obetko, aclaró, lo siguiente: “Podemos decir que para un edificio standard bueno, de unos 10 años de antigüedad, sin amenities, en muy buen estado de conservación, luminoso y con una superficie del orden de 45 m2, en Caballito estaríamos necesitando aproximadamente entre USD 85.000 y 95.000, y en Palermo entre 95.000 y 105.000 dólares”.

Entre los gastos a tener en cuenta a la hora de realizar una operación también está la comisión inmobiliaria (entre 3 y 4% del valor de la propiedad), honorarios de escribano, impuestos y sellos.

En caso de alquilarse un monoambiente o un 2 ambientes, la operación se hace complicada, el solo pedido de un recibo de sueldo ya es un problema, además también es difícil encontrar una garantía a satisfacción del propietario, que puede reemplazarse por el seguro de caución, pero es más caro.

“Como ejemplo de locación de un 2 ambientes en Palermo o Caballito. O el barrio que quiera, supongamos que estamos hablando de un departamento de $ 40.000, entonces debemos pagar el mes de adelanto, el mes de depósito, los certificados de dominio y la certificación de firmas en la escribanía, eso suma aproximadamente $ 84.000, hay que tomar en cuenta que el mes de depósito se actualiza igual que el alquiler, o sea es un valor que se recupera en la finalización del contrato”, precisó Puebla.

