Una importante plataforma de criptomonedas lanza una subasta de obras digitales de Leonardo da Vinci y otros grandes artistas

Entrada principal del Museo Hermitage de San Petersburgo. EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV/Archivo

Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, y su área descentralizada de tokens no fungibles (NFT), llamada “NFT Marketplace anunció hoy su asociación con el Museo Estatal del Hermitage, el segundo de arte digital más grande del mundo.

El objetivo es lanzar a la venta obras de arte en formato NFT de algunos de los artistas más importantes de la historia. Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, o en este caso, una obra de arte. Gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

La colección titulada “Tu ficha se guarda en el Hermitage” presenta copias digitales de edición limitada de pinturas realizadas por artistas como Leonardo da Vinci, Giorgione, Vincent Van Gogh, Wassily Kandinsky y Claude Monet.

Los fanáticos del arte y las nuevas tecnologías podrán obtener, a través de subastas en Binance, reproducciones digitales de “La Virgen y el Niño” de Leonardo da Vinci, “Judith” de Giorgione, “Lilac Bush” de Vincent Van Gogh, “Composición VI” de Wassily Kandinsky y “Corner of the Garden at Montgeron” de Claude Monet.

Las obras del famoso artista italiano del Renacimiento Leonardo Da Vinci, las más solicitadas en la subasta digital

La licitación por las diferentes obras de arte comenzó el pasado 31 de agosto y finalizará el martes de la semana próxima, 7 de septiembre. El precio inicial de cada una de las pinturas digitales es por el equivalente a 10 mil dólares en la moneda estable de Binance llamada “BUSD”, la moneda estable nativa vinculada al dólar estadounidense.

El trabajo de Da Vinci es el que más prefieren los amantes de los tokens no fungibles; hasta el momento ha acumulado ofertas que alcanzan los 18 mil BUSD , seguidas de la pintura de Monet con 15 mil BUSD, Kandinsky de 12 mil BUSD y Van Gogh con 11 mil BUSD; mientras que el de Giorgione sigue manteniendo su precio inicial de 10 mil BUSD.

Además del NFT, los ganadores de las subastas también obtendrán un video exclusivo de su compra. Los videos muestran al director general del Museo Estatal del Hermitage, Mikhail Piotrovsky, firmando cada copia de la obra de arte individualmente. En el video, también señala la hora exacta de las firmas para amplificar la singularidad de las NFT.

El Museo Estatal del Hermitage, con sede en San Petersburgo (Rusia), ha adoptado la industria NFT de forma inesperada para gran parte de la comunidad de inversores. Según el director general del Hermitage, el grupo apoya enormemente la era del arte digital, y dijo: “Las nuevas tecnologías, en particular blockchain, han abierto un nuevo capítulo en el desarrollo del mercado del arte, liderado por la propiedad y la garantía de esta propiedad” , declaró en un comunicado reciente. “Esta es una etapa importante en el desarrollo de la relación entre persona y dinero, persona y cosa”.

Lanzado en junio de este año, Binance NFT Marketplace presenta trabajos digitales construidos con la propia infraestructura de la cadena de bloques de Binance, con el objetivo de “proporcionar la plataforma de comercio NFT más grande del mundo con la mejor experiencia de acuñación, compra e intercambio”. Sin embargo, los volúmenes de negociación en la plataforma hasta ahora han sido relativamente bajos.

Según una publicación de blog publicada el 16 de agosto, desde su inicio, Binance NFT Marketplace ha visto 25 millones de BUSD en ventas, al tiempo que incorporó a 400 creadores en todo el mundo. Para poner eso en perspectiva, los datos de DappRadar muestran que los volúmenes de operaciones en OpenSea, un mercado NFT líder en Ethereum, superaron los 250 millones de dólares en las últimas 24 horas. Tal vez, esta alianza con uno de los museos de arte digital más importantes sea lo que le brinde el envión al Marketplace de Binance para convertirse en un líder.

SEGUIR LEYENDO: