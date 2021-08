Vuelan las acciones argentinas: 5 claves para entender por qué ahora el mercado impulsa subas de hasta el 40% en dólares

En las últimas semanas resurgió el interés por las acciones argentinas

Los indicadores de la Bolsa porteña renovaban este viernes niveles máximos históricos y algunas acciones y ADR que cotizan en el exterior registran una recuperación excepcional, de hasta 40% en dólares en lo que va de agosto.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires alcanzaba por primera vez los 73.800 puntos., con una ganancia de 44% en pesos y de 14% en dólares en 2021.

¿Qué ven los analistas y traders detrás de esta movida? Entre los fundamentos alcistas se destacan:

1 - Valuaciones atrasadas. Las cotizaciones reacciona desde mínimos en nueve años cuando se las mira en dólares “contado con liquidación”. Y después de tres años de bajas abruptas, que se dieron al mismo ritmo que se agravaba la crisis económica y financiera de Argentina, lucen con precios de oportunidad.

Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil, explicó que “el índice S&P Merval medido en dólares ‘contado con liqui’ presenta otra situación que dista de la de pesos, pero que complementa y le da sustento. La de entrar bien abajo para el despliegue de un recorrido que ya tiene consolidado y, es como se proyecta a iniciar un ciclo nuevo, como tantas lo hizo en crisis, iniciar un recorrido alcista que perdura por años. Recordemos que la baja total a la que llegó al piso viene desde enero 2018, es decir, es superior a tres años y medio y fue de -87%, entre su registro máximo de 1.800 dólares a la baja de marzo pasado a los 240 dólares”.

“Es un mercado al que ya no le entran balas. Todo el contexto negativo que tiene Argentina en términos políticos y económicas. La Bolsa argentina hizo piso en marzo de 2020 y de allí viene escalonando no de forma continua, pero sí ascendente, sin perforar esos mínimos, incluso cuando en octubre del año pasado tuvimos un dólar a 195 pesos. Aún así, en dólares, el mercado no se ha quebrado a la baja”, señaló el analista financiero Ruben Ullúa.

Fuente: Clave Bursátil

Además, las compañías ofrecen fundamentos propios. Por ejemplo, Grupo Financiero Galicia, que trepa 35% en dólares en agosto, presentó una ganancia neta de $8.884 millones en el segundo trimestre de 2021. Si bien es cierto que esto apenas es 1% superior en términos reales al resultado del mismo trimestre del año previo, se dio en el marco de las restricciones por la pandemia y con las entidades con actividad reducida.

“El broche de oro se lo llevó el volumen, debido a que por primera vez en el mes las acciones locales lograron superar lo operado en los Cedears. Así logró marcar un récord mensual, lo que demuestra el cambio de rumbo en el interés de los inversores para la rueda”, indicó Ayelén Romero, ejecutiva de Cuentas de Rava Bursátil.

2 - Apuestas preelectorales. Las especulaciones sobre medidas de política económica posteriores a las elecciones legislativas que mejoren el perfil de negocios de las empresas cotizantes también empujan a la demanda de las acciones.

En el caso de Edenor, que gana 39% en dólares en agosto, influye la expectativa sobre un ajuste tarifario pasadas las elecciones, pues los ingresos de la distribuidora eléctrica padecieron por dicho “congelamiento”, al igual que ocurrió en el período 2002-2015.

Medido en dólares, el panel Merval anota sus precios más altos en más de un año

“Ocurre que la catarata de encuestas va generando clima entre los operadores, que buscan rápidamente evaluar la posibilidad de un ‘trade electoral’, aún cuando se reconoce que los desafíos a administrar post elecciones se siguen acumulando, y su implementación requerirá de amplios consensos entre las principales fuerzas políticas”, resumió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Para Ruben Ullúa, también “puede estar asociado este proceso de salida alcista a las expectativas de la elección, un rally preelectoral. El mercado está empezando a considerar que en un escenario donde el oficialismo no logre el resultado que quiere eventualmente, puede quitarle algo de radicalización y eso pueda llevar a un cambio de postura, si se quiere, con potencial acuerdo con el Fondo”.

Fuente: Rava Bursátil. Precios en dólares

3 - Pasó el impacto del “standalone”. Hoy el Merval en dólares recuperó el nivel previo a la degradación del mercado de capitales doméstico determinada por MSCI el pasado 24 de junio.

“La fuerza vendedora en la Argentina ya está agotada, asociada a que aquel que quería ya ‘descargó' Argentina y hoy hay mucho flujo afuera del ‘riesgo’ argentino. La baja de calificación a ‘standalone’ tampoco tuvo un impacto bajista fuerte en la Bolsa. Son todos datos que muestran que la fuerza vendedora está agotada y que, obviamente, ante cualquier ingreso de flujo nuevo -en un escenario donde el volumen está bastante contraído- avanzan con velocidad los precios”, subrayó Ruben Ullúa.

“La baja ‘standalone’ colaboró, ganamos la peor calificación y caer mas no caímos, muy por el contrario nuestra Bolsa registró su anotación más alta del año, arañando los 74.000 puntos. Ahora que debiera retomar, la vara de la resistencia la tenemos bien alta, con alcance en bruto los 85.000 puntos en pesos”, afirmó Jorge Fedio.

En 2021, el panel líder de la Bolsa porteña anota una ganancia de 44% en pesos y de 14% en dólares

4 - Expectativas por el FMI. La mejora en las valuaciones son alentadas también por recomposiciones de carteras a la espera de un pronto acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda por 44.000 millones de dólares.

Acordar con el organismo multilateral en 2022 un esquema accesible para la devolución del stand by, junto con un arreglo con el Club de París antes de marzo, despejará buena parte del frente externo, pasado ya un año de la reestructuración de la deuda soberana con acreedores privados, por más de 100.000 millones de dólares.

Las acciones argentina promedian una recuperación de precios del 70% en dólares desde el piso de marzo de 2020

5 - Impulso externo. Los analistas también vinculan el “momentum” positivo de las acciones en la tendencia a favor de los mercados externos, pues las plazas internacionales mejoraban en forma generalizada y Wall Street anota nuevos récords.

Los mercados externos operaban en alza antes del discurso que dioa el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que podría dar pistas sobre el momento en el que el banco central estadounidense iniciará la reducción de su programa de compra de bonos.

“Esta semana es muy importante para EEUU, por el simposio de Jackson Hole, donde se juntan banqueros centrales, empresarios y analistas que miran lo que está pasando en el mundo. Es un evento relevante y allí, tienden a surgir comunicados o cambios significativos, ya sea de las economías o de las políticas monetarias”, comentó Joaquín Bagües, Head of Strategy en Portfolio Personal Inversiones.

