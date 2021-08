Miguel Pesce volvió a condicionar la salida del control de cambios y tuvo que vender USD 150 millones

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, expuso en el evento del Council of the Americas

El Banco Central terminó con fuerte saldo vendedor por primera vez en el mes. Ayer se desprendió de USD 150 millones, luego de varias jornadas en las que alternó compras pequeñas y otras con resultado neutro. Aunque no hubo explicaciones oficiales, el resultado revela básicamente el menor ingreso de dólares de la soja y al mismo tiempo un aumento de la presión dolarizadora en la previa a las PASO.

Días atrás, en un informe, el propio Banco Central había calificado como “robusta” su posición para evitar grandes sobresaltos cambiarios. Pero está claro que se trata de una “manta corta”: para que no siga aumentando la brecha cambiaria y dejar el dólar oficial casi quieto resulta inevitable perder reservas. La cercanía de las PASO profundiza esta tendencia y lo más probable es que ocurra lo propio cuando se acerquen las elecciones legislativas, a mediados de noviembre.

El BCRA tuvo un fuerte aumento de las reservas esta semana, luego del giro de USD 4.300 millones que realizó el FMI a través del envío de Derechos Especiales de Giro (DEG). El stock subió a USD 46.300 millones, pero ayer cayó levemente a USD 46.188 millones. No obstante, más del 90% del dinero recibido será utilizado para pagar vencimientos al propio Fondo entre septiembre y diciembre.

Las ventas del Banco Central en el mercado cambiario revelan básicamente el menor ingreso de dólares de la soja y al mismo tiempo un aumento de la presión dolarizadora en la previa a las PASO

Pesce habló ayer del cepo cambiario durante su presentación en el Consejo de las Americas. Allí volvió sobre el tema de la “restricción externa” y condicionó la posibilidad de aflojar las duras restricciones cambiarias. En ese sentido, el presidente del BCRA explicó que todo deberá efectuarse en forma gradual, “en la medida que nuestras exportaciones crezcan, nuestro saldo comercial crezca, y podamos acumular reservas”.

El funcionario estimó que este año la cifra de ventas al exterior llegará a los USD 70.000 millones y aumentaría 5% a 7% el año que viene y otro tanto en 2023, aunque no divulgó mayores detalles acerca de estas proyecciones.

“En la medida, como dije, que podamos exportar más, que este impulso exportador continúe, seguramente seguiremos reduciendo nuestras restricciones cambiarias para llegar en algún punto, esperemos lo más pronto posible, a no tener que necesitar de este tipo de control”, señaló Pesce.

Pesce, siguiendo la línea de todo el Gobierno, volvió a culpar a la “restricción externa” por el cepo cambiario. Aseguró que la condición para aliviar las restricciones es “exportar más”, aunque evitó cualquier tipo de precisión sobre cuánto sería suficiente

“El país necesita exportar más y esto es una invocación permanente cuando nos reunimos con empresarios. A medida que exportemos más y acumulemos reservas, seguiremos reduciendo las restricciones cambiarias”, aseguró Pesce. Sin embargo, evitó dar alguna precisión adicional. “Hoy estamos exportando más de 120 millones de toneladas de granos y creemos que se puede llegar a los 200 millones”.

Mientras tanto, el directorio del Central dispuso ayer que las empresas que obtengan nuevo financiamiento del exterior podrán aplicarlo al pago de deudas comerciales, en una medida que amplía marginalmente las posibilidades de acceder a divisas.

La norma dispone que podrán acceder al mercado de cambio sin conformidad previa del BCRA para pagos de deuda de hasta US$ 5 millones por importación de bienes y servicios. El nuevo endeudamiento tendrá que ser por un monto no menor al pago que se realizará y con una vida promedio no menor a dos años.

SEGUIR LEYENDO