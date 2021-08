Los argentinos vacunados contra el COVID-19 podrán ingresar a Uruguay a partir de noviembre

Vista del puerto de Punta del Este (Uruguay). A partir de noviembre los turistas argentinos vacunados podrán ingresar al país vecino. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Uruguay comenzó el proceso de reapertura de sus fronteras para recibir visitantes de toda índole. Así lo anunció hoy Carlos Fernando Enciso Christiansen, embajador uruguayo en la Argentina, en comunicación con CNN Radio.

El diplomático uruguayo, adelantó que a partir de noviembre el país vecino permitirá el ingreso de turistas del Mercosur que cuenten con algún esquema de vacunación completo. “El poder ejecutivo uruguayo definió que en noviembre permitiremos el ingreso general de turistas que estén completamente vacunados -explicó Enciso- se seguirá exigiendo un test PCR con resultado negativo, pero los visitantes no deberán hacer una cuarentena”.

Además, como ya había informado Infobae, detalló que “hay una primera medida para septiembre que genera gran expectativa que es que se va a permitir la entrada de propietarios extranjeros al país, se está preparando una declaración jurada que se publicará el lunes que instrumentará esto”.

Nuestro vecino rioplatense es uno de los países latinoamericanos que mejores números presenta en la lucha contra el Covid-19. Como ya informó este medio, el 70% de la población uruguaya recibió las dos dosis de las vacunas CoronaVac, Pfizer o AstraZeneca contra el coronavirus SARS-CoV-2, según pudo observarse en el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública uruguayo.

Carlos Enciso, embajador de Uruguay en Argentina

Según los datos oficiales, 2.480.237 de las 3.542.025 habitantes del país ya fueron inoculados con el esquema completo desde el 1º de marzo hasta la fecha. Además, 168.414 personas ya recibieron la primera dosis y aguardan por la segunda.

En este contexto favorable, fue que el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunciara en rueda de prensa el pasado 9 de agosto la posibilidad de que se vacune a menores de edad extranjeros, de entre 12 y 18 años, que ingresen al país. Si bien esta medida aún no fue confirmada, es una posibilidad que barajan del otro lado del Río de la Plata.

“Resumiendo, a partir de septiembre podrán ingresar las personas con propiedades en Uruguay, y a partir de noviembre se habilitará el ingreso para personas que quieran vacacionar, visitar familia, amigos, visitantes de toda índole -continuó Enciso, aunque aclaró- siempre y cuando no la pandemia no da un giro inesperado, que no creemos porque tenemos una alta tasa de vacunación y los números de contagios e internaciones están en baja”.

Al igual que lo hizo el primer mandatario uruguayo en la conferencia de prensa del 9 de agosto, el embajador del país vecino aclaró que aceptarán argentinos con las dos dosis de la vacuna Sputnik V. La misma no fue aceptada por el momento por los países de la Unión Europea, aunque se espera que en el futuro cercano la reconozcan.

Y volvió a remarcar que “en todos los casos, ya sea para los propietarios a partir de septiembre o para los turistas en noviembre, se exige vacunación completa y un test PCR con resultado negativo”.

Uruguay ya tiene al 70% de su población vacunada con las dos dosis. En la foto un hombre recibe una dosis de una vacuna contra la covid-19, en Montevideo. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Los turistas argentinos que con estas nuevas medidas planeen visitar el Uruguay, deben saber que producto de la inestabilidad cambiaria de la Argentina y el desconcierto que esto genera en nuestro país vecino, los valores de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense pueden llegar a valores irrisorios.

Según informó Infobae, las pizarras pueden llegar a pedir $880 pesos argentinos a cambio de un dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, un empresario cambiario uruguayo dijo a este medio que “son precios que no son reales, recién cuando empiece la temporada y empiece a haber movimiento se podrá saber cuáles son los números”. Por lo que aún los valores cambiarios son inciertos en el país vecino.

Lo que es certero es que a partir de noviembre los turistas argentinos que estén completamente vacunados podrán ingresar al Uruguay sin la necesidad de cumplir con una cuarentena a su llegada. De esta forma el país vecino comienza un proceso de reapertura internacional que tras el aislamiento ocasionado por la pandemia de coronavirus, se presenta como una señal esperanzadora para el futuro.

