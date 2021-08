El 70% de la población de Uruguay ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus

Un hombre recibe una dosis de una vacuna contra la covid-19, en Montevideo (Foto: EFE)

El 70% de la población de Uruguay ya recibió las dos dosis de las vacunas CoronaVac, Pfizer o AstraZeneca contra el coronavirus SARS-CoV-2, según puede verse este martes en el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública del país sudamericano.

De acuerdo con los datos oficiales, 2.480.237 de las 3.542.025 personas que habitan el país ya fueron inoculadas con las dos dosis desde el 1 de marzo de este año.

De esta forma, el 70% de la población ya logró la inmunización total o va en camino de conseguirla, algo que se consigue 14 días después de ser vacunado por segunda vez.

Mientras tanto, 168.414 ya recibieron la primera dosis y aguardan por la segunda.

Finalmente, 233.220 personas que fueron inoculadas con las fórmulas CoronaVac o AstraZeneca ya recibieron una tercera dosis, en este caso de Pfizer, y otras 328.769 están agendadas para hacerlo.

Luego de conocida la noticia, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, compartió una imagen en su cuenta de Twitter mostrando la cifra alcanzada por el país sudamericano, al igual que el presidente Luis Lacalle Pou.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, compartió en redes sociales una imagen con el porcentaje de la población ya vacunada en el país

Uruguay pasó de ser uno de los países que registraron más muertes por millón de habitantes entre abril y junio a ser actualmente el segundo que más vacunas ha aplicado a su población —después de Emiratos Árabes— al 13 de agosto, según el monitoreo de Our World in Data de la Universidad de Oxford, con 144 dosis por cada 100 habitantes. Los casos disminuyeron sensiblemente, registrándose 17 muertes hace dos semanas, sobre todo entre población no vacunada.

Le sigue Chile con 139 dosis por cada 100 habitantes. Ambos países administraron a su población CoronaVac —de virus inactivado— y refuerzan con AstraZeneca o Pfizer —de RNA mensajero. Las dos naciones computan menos de 2% de positivos en los testeos según Our World in Data.

En Chile la vacunación con la tercera comenzó el 11 de agosto y Uruguay la inició el pasado lunes 16 administrando el refuerzo a más de 30.000 personas. Sus gobiernos entienden que la inmunogenicidad, es decir la capacidad del antígeno de crear una respuesta inmune, cae con el transcurso de los meses, y que los “anticuerpos neutralizantes disminuyen con una vida media de alrededor de 100 días”, explica un documento del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública chileno fechado el 5 de agosto.

La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones de Uruguay también pretende “optimizar la respuesta inmune” en poblaciones de riesgo, “aumentar la inmunidad global en la población homogeneizando el uso de la plataforma de ARN mensajero” y “fortalecer la inmunidad” de la población ante la variante Delta que ha ingresado a través de turistas uruguayos.

Uruguay registró este martes 123 casos nuevos en 9.134 análisis, al tiempo que registró cinco fallecidos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2, según reflejó en su informe diario el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Uruguay es el segundo país que más vacunas aplicó a su población (Foto: EFE)

Las muertes de esta jornada fueron de cinco mujeres de 58 a 75 años y, de esta forma, la cifra de decesos por la enfermedad ascendió a 6.020 desde el 13 de mazo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país suramericano.

Uruguay suma, desde el inicio de la pandemia, 384.287 casos de COVID-19, de los que 1.307 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 13 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI).

Asimismo, el país se mantiene en la zona amarilla del índice de Harvard, que acumula el promedio semanal de casos nuevos de covid-19 cada 100.000 habitantes, con un registro de 3,53. De los 19 departamentos (provincias) del país, tres de ellos están en zona verde: Río Negro (oeste), Tacuarembó (noreste) y Florida (centro), mientras que los restantes están de amarillo.

Días atrás, el Ejecutivo uruguayo anunció la apertura progresiva de fronteras a partir del 1 de septiembre. En ese momento, extranjeros con propiedades en Uruguay podrán ingresar al país suramericano. Posteriormente, desde el 1 de noviembre, podrá hacerlo cualquier foráneo que haya completado el proceso de vacunación.

(Con información de EFE y AP)

