Operar en Argentina con las nuevas trabas cambiarias: cómo comprar dólares MEP en el banco

El MEP o dólar Bolsa, es la cotización en blanco y sin límites de montos más barata del mercado (Reuters)

Las últimas trabas a las operaciones con divisas financieras volvieron más engorroso comprar dólar MEP, la cotización en blanco y sin límites de montos más barata del mercado. Con la obligación de mover los saldos obtenidos desde una cuenta bancaria, estas transacciones sumaron más pasos en las sociedades de Bolsa, al obligar a una transferencia a la cuenta bancaria. En definitiva, al sumar nuevos pasos la normativa volvió más atractivo en el margen comprar dólares en la Bolsa directamente desde las cuentas de inversión que ofrecen muchos bancos.

El dólar MEP es el costo por dólar de comprar un bono con pesos que tiene contrapartida en dólares y, luego de 24 horas de plazo de tenencia obligatoria al que obliga la normativa, su reventa a cambio de la divisas. Así, el lugar natural para operarlo son sociedades de Bolsa y fintech financieras. Pero no es el único.

Muchos bancos permiten, además de contar con los productos tradicionales, abrir una cuenta de inversión que posibilita colocar dinero en fondos comunes, acciones, bonos y otros activos del mercado bursátil directamente desde el home banking. De hecho, dos entidades dijeron a Infobae que ante las nuevas trabas cambiarias notaron un aumento en las operaciones de sus clientes.

Aunque se trata de cuentas comitentes idénticas a las de las Sociedades de Bolsa, las liquidaciones de ventas de bonos contra dólares se hacen directamente en la caja de ahorro, precisamente lo que exige la nueva normativa oficial. En ese sentido, pasan a sacarle una pequeña ventaja a esas instituciones en materia de simplicidad.

Sin embargo, la simplicidad que se gana al ahorrarse tener que abir una cuenta en una sociedad de Bolsa y transferir el dinero que se quiere convertir en dólares, puede perderse en sistemas de operación de los bancos que no siempre son del todo sencillos.

El método varía según la entidad. Lo primero, explicaron desde distintas instituciones, es pedir la apertura de una cuenta de inversión. Eso, según el sistema, puede hacerlo el propio cliente desde el home banking o tener que llamar a las líneas de atención al cliente para iniciar el trámite. Una breve encuesta sobre el perfil de cada inversor es el último paso para completar la apertura de la cuenta de inversión.

Hecho esto, el interesado en comprar dólares MEP tiene que seguir un proceso similar al que se sigue en una sociedad de Bolsa. El primer paso, es usar los pesos que se quieran dolarizar para comprar Bonar 30, un bono soberano que suele encontrarse con el código AL30.

No todos los bancos lo permiten, algunos lo permiten sólo a partir de la segunda inversión, pero un elemento clave para tener en cuenta es que esa primera compra debería hacerse en “contado inmediato”, para no estirar demasiado la cantidad de días que toma la operación. Es el plazo de liquidación de la compra, y las opciones suelen ser 48 horas, 24 horas o contado inmediato. Esta última opción aparece también como “0 horas”, entre otras variantes.

Los bancos que no permiten operar a menos de 48 horas no impiden hacer dólar MEP, pero todo el proceso puede durar 5 días (dos para la liquidación de la compra del bono, 1 día de tenencia obligatoria del bono en cartera, y dos más para la liquidación de la venta). No es imposible pero si muy poco práctico y conveniente.

Las sociedades de Bolsa son el entorno natural para operar dólar MEP, pero las últimas regulaciones del Banco Central hicieron algo más engorrosos los movimientos en ese canal (Reuters)

En algunos casos, incluso, el banco fuerza a liquidar en 48 horas la primera operación de cada cliente. Una vez concretada, todas las otras compras se pueden hacer en el plazo que se desee.

Una vez que el bono queda acreditado en la cuenta de inversión, las normas obligan a un parking de 24 horas antes de revenderlo. Esas 24 horas no son de reloj, ya al siguiente día se puede terminar la operación.

Lo que sigue es vender el Bonar 30 a cambio de dólares. Y acá vuelven a jugar las distintas variantes que ofrece cada home banking. Algunas pocas entidades permiten venderlo como AL30D, el código al que opera en la Bolsa cuando se lo intercambia en dólares. Otros sistemas, en cambio, no dan tanto detalle. Cuando se opta por vender, ofrecen distintas cuentas en las que depositar el dinero que se obtenga por la venta. Con seleccionar la cuenta en dólares como cuenta de destino, entonces, ya la entidad estará vendiendo el bono a cambio de la divisa. Conviene consultar estos detalles con cada banco.

Hay algunas ventajas de operar dólar MEP en bancos, en comparación con hacerlo en una Sociedad de Bolsa. Y también unas cuantas desventajas. “En general, las comisiones pueden ser más altas, aunque hay excepciones que cobran 0,42% por cada compra y venta de bonos muy en línea con el resto del mercado, pero pueden llegar al 1% en algunos casos”, dijo Giselle Colasurdo, especialista en mercado de capitales. “Además, no tenés asistencia en la operación por lo que cualquier duda que tengas puede ser difícil de evacuar y, por último, no todos los bancos tienen cuentas de inversión”, agregó.

“Por el lado positivo está el hecho de que no se necesita abrir una cuenta en otra entidad para hacerlo. Y con las nuevas restricciones, el hecho de que se deposite directamente en caja de ahorro bancaria es práctico ya que no hay que hacer una transferencia extra. Es bueno para dar los primeros pasos, sobre todo para quien no está acostumbrado a operar”, concluyó Colasurdo.

“La simplicidad de operar todo en un mismo lugar y el hecho de que cuantos más productos operes más beneficios suele darte tu banco sería la principal ventaja”, dijo Lucía Pignani, economista.

“Pero en general me parecen más amigables las fintech o sociedades de Bolsa en cuanto a su diseño más amigable para el usuario. Y en general las sociedades de Bolsa tienden a cobrar comisiones más bajas”, dijo Pignani. “De todas formas, yo siempre recomiendo que la gente opere por dónde más cómoda se sienta, si el banco le da más seguridad al moverse, adelante”, concluyó.

