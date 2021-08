“Más Hood Robin no hay”: Prat Gay criticó al Gobierno por incumplir una promesa a los jubilados

Prat Gay cuestionó a Alberto Fernández, que había prometido priorizar el gasto en haberes en lugar de pagar intereses de las Leliq del Banco Central

El ex ministro de Hacienda y Finanzas y ex presidente del Banco Central Alfonso Prat Gay cuestionó duramente al Gobierno al referirse a una promesa de campaña de Alberto Fernández a los jubilados, cuando aseguró que priorizaría el gasto en los haberes en detrimento de los fondos para pagar intereses de las Letras de Liquidez (Leliq) de la autoridad monetaria.

En una serie de posteos en Twitter el ex funcionario de Cambiemos planteó que el gasto en intereses de Leliq en términos reales hacia junio de 2021 fue $23.582 millones más alto que en noviembre de 2019, justo antes de que asuma el Frente de Todos en la Casa Rosada. Y que, en comparación, el presupuesto para el pago de jubilaciones fue $23.397 millones menor que en ese mes.

“Traducción: Alberto Fernández le saca a los jubilados para darle a los bancos, exactamente lo contrario a lo que prometió. Más #HoodRobin no hay”, tuiteó Prat Gay. “Cada peso que le sacan a los jubilados se lo dan a los bancos. Basta de relato”, criticó quien fue el titular del Palacio de Hacienda durante el primer año de mandato de Mauricio Macri.

El economista, además, dio más detalles de su cálculo y estimó que en noviembre de 2019 el Estado destinaba $154.170 millones (a valor corriente, es decir, sin tener en cuenta la inflación) para el gasto de jubilaciones y pensiones contributivas, mientras que hacia junio de 2021 esa suma subió a $373.959 millones. Considerando una inflación acumulada en ese lapso de 77%, pasado a pesos constantes daría como resultado esa caída de $23.582 millones.

Y de la misma manera, si bien en términos nominales sin tomar en consideración la suba de precios acumulada el gasto en intereses de las Leliq (el instrumento principal de deuda del Banco Central) crecieron desde $50.013 millones (en noviembre de 2019) a $111.921 millones (en junio de este año), en términos reales implicó un crecimiento de casi $24.000 millones.

Por último, Prat Gay posteó un textual de Alberto Fernández en el que aseguraba, en plena campaña presidencial de 2019, que “Macri elige a los bancos, yo elijo a los jubilados”.

La cuestión de la prioridad de gasto entre las Leliq a los bancos y el pago de jubilaciones fue un tema instalado por el propio candidato del Frente de Todos como una de sus promesas centrales de campaña, cuando aseguró que para devolverle la gratuidad de los medicamentos a los jubilados necesitaba bajar el gasto en Leliq.

“Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq (letras de liquidez del Banco Central) que la Argentina está pagando todos los días”, afirmó el ahora Presidente. “Se quejan porque digo que hay que devolverle los medicamentos a los jubilados, y resulta que para pagar eso son 10 días de intereses de Leliq. Yo en ese país no quiero vivir. El gobierno le hace imposible la vida a los argentinos”, “Entre los bancos y los jubilados yo me quedo con los jubilados. Me importa nada el resto”, recalcó en ese momento.

“Un punto de intereses de la Leliq es igual al presupuesto de La Matanza. ¿Eso es justo?”, se preguntó y concluyó en ese entonces que le importaba “un cuerno que salgan todos los economistas” a asegurar que una medida así pondría “en riesgo los ahorros de los depositantes”.

