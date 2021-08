El campo asegura que el precio de la carne bajó por caída de la demanda y no por el cierre de las exportaciones del Gobierno

Bajó el precio de la carne al consumidor, pero los sectores de la cadena de ganados y carnes advierten sobre los efectos negativos de las restricciones a las exportaciones.

Según diferentes informes, públicos y privados, que se publicaron esta semana, el precio de la carne al consumidor registró en julio pasado una leve baja, en medio de las restricciones dispuestas desde el pasado 20 de mayo por el Gobierno a las exportaciones.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) informó que los precios de los distintos cortes al consumidor en el mercado interno registraron el último mes una leva baja del 0,9% en relación al mes de junio, pero al realizar la comparación interanual los valores subieron un 84,4%. A su vez, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) señaló que el precio de la carne en los mostradores bajó en julio entre un 0,9% y 2 por ciento.

“La baja que se está viendo en el mostrador tiene muchos factores. Por un lado, las carnes sustitutas tienen valores en baja y funcionan como ancla en el precio de la carne vacuna, mientras que el cierre de las exportaciones hizo caer el precio” (Lestani)

Ayer, el Indec publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, en el que el rubro Alimentos registró una suba del 3,6% en comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires (CABA-GBA), y donde diferentes cortes vacunos se mostraron con leves bajas o estables: asado (-0,5%), paleta (-0,5%), carne picada (0,5%), cuadril (-0,9%) y nalga (-1,4%).

En las últimas semanas, durante una reunión con actores de la cadena de ganados y carnes, el Gobierno se comprometió a flexibilizar las exportaciones en el caso que los precios internos de la carne vacuna bajaran. “Iremos liberando cupos de exportación en la medida en que veamos que sigue la estabilidad en el mercado interno”, dijo días atrás el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en declaraciones radiales, quien junto al titular de la cartera agropecuaria Luis Basterra, promueven un Plan Ganadero para aumentar la producción de carne de 3 a 5 millones de toneladas anuales. Desde el sector privado señalaron que “es complicado diseñar un plan con exportaciones restringidas”.

El Gobierno sigue de cerca el comportamiento del precio interno de la carne vacuna.

Hay que recordar que el gobierno anunció el pasado 20 de mayo el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días, dejando afuera las cuotas como la Hilton y 481 de carne para Europa y un cupo de 20.000 toneladas a Estados Unidos, y luego el 23 de junio último flexibilizó el cepo a un 50% de los embarques, medida que regirá hasta el fin de este mes, aunque podría prorrogarse. A la vez, se dispuso la prohibición hasta el 31 de diciembre próximo de la exportación de siete cortes: asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.

20.000 tonelada extra

“La baja que se está viendo en el mostrador tiene muchos factores. Por un lado, las carnes sustitutas como el pollo y cerdo tienen valores en baja y funcionan como ancla en el precio de la carne vacuna, mientras que el cierre de las exportaciones hizo caer el precio de la hacienda fuertemente”, dijo Matías Lestani, director del departamento económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en diálogo con Infobae.

Por otro lado, Lestani resaltó que en el mercado interno también hay un volumen de 20.000 toneladas que antes se enviaban al exterior y que forman parte del acuerdo que hizo el Gobierno con la industria, lo que contuvo los precios.

De acuerdo con el economista, actualmente hay una estabilización de la demanda y es por eso es que los precios quedaron sin mayores movimientos.

Luis Basterra y Matías Kulfas

Lestani especificó que la baja del precio en pie de hacienda tarda un poco en verse en la calle, por ese motivo, se vio reflejado recién el mes pasado. “No se va a ver una baja de precios grande, esto que se vio no es una baja es una estabilización”, aclaró. Según su perspectiva, el precio encontrará un “amesetamiento” si el cierre de las exportaciones persiste. “Ahora se están vendiendo las hembras, a fin de año no van a estar y si el cepo sigue, la carne va a empezar a subir un poco por la demanda estacional”, agregó. Por otro lado, el economista remarcó que en la Argentina no bajan nunca los precios, “no se ha visto y no se va a ver”.

Demanda deprimida

En ese sentido, Miguel Schiariti, presidente de presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), sostuvo que el escenario que se vio el mes pasado probablemente no se repita, pero sí podría ocurrir lo mismo que en junio cuando el precio de la carne aumentó un 7,7%, pero “más leve” de lo que pasó en ese mes. “Esta pequeña baja está desconectada del cierre de las exportaciones, que es una medida que no ha beneficiado a nadie. Es más, el efecto ha perjudicado a trabajadores de la industria exportadora y a los productores de cría, que vende las vacas de refugio, esos perdieron un 13%”, sostuvo.

Y siguió: “Prácticamente, la hacienda de consumo no tuvo variaciones en el precio”. Añadió que la venta en góndola está muy deprimida: “El carnicero está vendiendo muy poco porque le aumentan los costos fijos, eso hizo que bajaran los cortes que no se venden en invierno. La baja que se vio fue entre un 0,5% y 0,9% en supermercados y carnicerías, dependiendo del lugar”, manifestó.

Para el presidente de Ciccra, las restricciones a las exportaciones van a prorrogarse hasta al menos fin de año y sin ningún tipo de efecto positivo en el precio del consumo interno, que era el objetivo del presidente Alberto Fernández. “Los precios de China mejoraron 800 dólares por tonelada y esa vaca de conserva, en manufactura, se está pagando mejor en el Mercado de Liniers”, indicó. Este nuevo efecto que se le atribuyó a las exportaciones no tendría modificaciones en el precio de la hacienda.

Este año, resaltó Schiariti, se calcula que hay cerca de 600.000 terneros menos por la sequía que hubo entre 2018 y 2019, cuando cayó el nivel de preñez. Esto derivó, además, en que se perdieran más de 2 millones de cabezas en dos años y la restricción monetaria hizo que el productor no pudiera financiarse por las elevadas tasas.

