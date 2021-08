Varados sin vuelos: qué puede decidir el Gobierno sobre los argentinos que quieren volver desde el exterior

Hoy finaliza lo dispuesto por la Decisión Administrativa (DA) 683/2021 que flexibilizó levemente el cupo de argentinos y residentes que pueden regresar al país por vía aérea. Luego de la normativa que había establecido un cupo de 600 personas vigente entre el 9 y el 24 de julio, se dispuso un aumento escalonado que llegó a los 1.000 pasajeros diarios para las dos últimas semanas que comenzaron el 24 de julio y finalizan hoy.

El Gobierno nacional, preocupado por la circulación de la variante Delta de coronavirus, mantuvo una gran cautela y silencio sobre cómo actuará. Sin embargo, Infobae pudo saber a través de fuentes oficiales que si bien no se sabe cuántas plazas se autorizarán para que regresen los argentinos varados en el exterior, el Gobierno autorizaría un 20% más que lo dispuesto por la última decisión oficial.

Teniendo en cuenta que la DA 683/2021 dispuso un cupo semanal de 5.200 pasajeros para la semana del 10 al 16 de julio, unos 6.300 en la del 17 al 23 de julio y se amplió a 7.000 personas en cada una de las dos siguientes, arrojando un total de 25.500 para el total de las 4 semanas, la nueva flexibilización aumentaría hasta unos 30.600 argentinos y residentes que podrán volver al país desde distintas partes del mundo.

Por parte del sector aerocomercial, fuentes de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) dijeron a Infobae que esperan que con las nuevas e inminentes medidas las aerolíneas puedan volver a operar de una forma “normal o que se acerquen a la normalidad”, que se permita la operación de los vuelos en su capacidad máxima y que no haya aviones que lleguen al país con la mitad de pasajeros que podrían traer, de manera de poder traer lo más rápido posible a los argentinos que aún se encuentran varados en el extranjero.

Además, detallaron que según sus relevamientos hay alrededor de 45.000 argentinos varados en el extranjero, y que esperan que la decisión oficial se tome tomando este dato en consideración.

Por otra parte y en la misma línea de permitir poco a poco un mayor ingreso de personas al país, el día de ayer, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, anunció que habilitará nuevamente a partir del sábado 7 de agosto la reunificación familiar, lo que permitirá el ingreso al territorio nacional de extranjeros que sean residentes directos de argentinos, siempre que puedan acreditar tal circunstancia. Esta posibilidad estaba restringida desde el 28 de julio.

“Estamos muy cerca de flexibilizar las medidas para que puedan ingresar extranjeros con dos dosis como lo está haciendo Uruguay y ahora los Estados Unidos. Para poder empezar a mover la industria del turismo” (Carignano)

La decisión fue confirmada por la titular del organismo Florencia Carignano. Así, parientes directos de argentinos o residentes en el país que pretendan ingresar a la Argentina alegando razones de reunificación familiar, ya sea por vínculo directo con un argentino nativo o extranjero residente, podrán concretar el trámite ante la empresa transportadora correspondiente, ya sea aérea o fluvial.

Carignano dijo que la determinación se adoptó ante la mejora de la conducta que mostraron quienes volvieron del exterior durante las últimas semanas. La baja de un 40% a un 10% en el incumplimiento de las cuarentenas obligatorias permitieron controlar la expansión de nuevas variantes del coronavirus como la tan temida Delta.

Además, dijo que analizan permitir, en los próximos meses, el ingreso de extranjeros que cuenten con el esquema completo de vacunación de dos dosis. “Estamos muy cerca de flexibilizar las medidas para que puedan ingresar extranjeros con dos dosis como lo está haciendo Uruguay y ahora los Estados Unidos. Para poder empezar a mover la industria del turismo”, señaló en declaraciones a Radio La Red.

Si bien no quiso precisar una fecha para la puesta en marcha de la medida, Carignano estimó que puede ser durante el mes próximo o en los meses siguientes. “No vamos a tirar una fecha, pero estamos muy cerca. Si los números nos ayudan y la gente entiende que es beneficioso para todos y cuando llega se guarda los siete días y las provincias nos ayudan a controlar el cumplimiento esto tiene que estar pasando en el próximo mes o en los próximos meses. Pero no quiero decirlo porque luego suceden hechos como los de Córdoba”, dijo en referencia al argentino que llegó del exterior y al no realizar cuarentena contagió a varios de sus contactos con la nueva variante Delta del coronavirus.

Representantes de las líneas aéreas esperan poder volver a operar cerca de los niveles normales

Pero el hecho de que la información que el Gobierno hace pública se dé con tan poca anticipación ha generado en el último tiempo un gran malestar por parte de sectores privados vinculados fuertemente al transporte aéreo de pasajeros. Estos sectores han hecho resonar a eco la palabra previsibilidad.

Además de Jurca, en el plano internacional, fue la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) quien se pronunció en la misma línea, pidiendo al Gobierno por una mayor anticipación en la toma de sus decisiones.

La IATA, que nuclea cerca del 80% de las aerolíneas del mundo, dijo a fines de julio que operar en la Argentina “se está volviendo inviable”. Entre sus razones, señaló que las decisiones oficiales los dejan sin “claridad y previsibilidad en las autorizaciones de vuelos y capacidades”. La entidad cuestionó que no se conoce el método que utilizan las autoridades del país para la distribución y asignación de permisos para cada aerolínea y que “el proceso sigue totalmente arbitrario -y en ocasiones- parece ser discriminatorio”.

Del mismo modo lo haría Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), quien señaló a Infobae: “Nuestro sector necesita previsibilidad, esta es la clave para el turismo y es lo que más nos está costando tener”. En este sentido, el recientemente electo presidente de la CAT agregó que “si desde el Gobierno diesen fechas más precisas, el trabajo del sector turístico, fuertemente vinculado con el aerocomercial, sería más fácil y satisfactorio”.

