El Banco Central se prepara para administrar la época de escasez de dólares de cara a las elecciones

Vista general de la fachada del edificio del Banco Central de la República de Argentina en Buenos Aires. EFE/Cristina Terceiro/Archivo

Como una película sin fin, cada día se repiten las escenas: los inversores cubriéndose en dólares y el Banco Central interviniendo para que los dólares financieros no excedan el límite de los $ 170. El ojo lo tienen puesto en las reservas de libre disponibilidad. En el equipo económico tomaron como un alivio las palabras de campaña de Cristina Fernández de Kirchner de que los fondos que gire el FMI antes de fin de año, cancelarán parte de la deuda con el organismo multilateral.

Los precios del dólar no reflejaron esa prudente declaración y hubo alzas. Por supuesto, hubo ayuda de manos amigas para contener el precio del “blue” que bajó $ 1 a $ 184 y eso puso alegre a la gente del ministerio de Economía y del Banco Central, porque en el Gobierno es lo que más interesa. Se trata del dólar que miran los votantes a pesar de que, por el monto que negocia cada día, es el más inofensivo porque por ese lado no se fugan los grandes capitales ni se financia el comercio exterior.

Lo sobresaliente fue el monto de intervención en el dólar contado con liquidación que controla el Banco Central. La mesa de dinero vendió la mayor cantidad de bonos en dólares contra pesos para evitar la suba de la divisa en el mercado del llamado “dólar fuga” desde que se instauró el super cepo. Esta vez vendieron casi USD 12 millones a menor precio para bajar el precio de $ 170 con que abrió el día.

En el MEP también la intervención fue elevada con el AL30D que tuvo un movimiento de USD 35,9 millones. Todo esto hizo que el dólar MEP pudiera quedar en equilibrio al bajar 33 centavos a $ 166,31. El contado con liquidación cedió 34 centavos a $ 157,51.

Pero en el Senebi, donde operan las manos más grandes “face to face” con los operadores sin dejar huellas de sus operaciones en las pantallas, el precio contado estimado para el dólar contado con liquidación fue de $ 179 y quedó 5% más alto que el MEP. Es decir que, para hacer una operación de cable, convertir dólares MEP en contado con liquidación al precio de $ 171,50 hay que recargarle 5% una brecha que contrasta con la de 0,75% entre ambos dólares en el mercado de las pantallas.

En la plaza mayorista, donde el Banco Central no hizo compras, el dólar subió 10 centavos a $ 96,54. Las reservas perdieron USD 80 millones y quedaron en USD 43.027 millones. Están preparando el pago de USD 230 millones al Club de París.

En tanto, mañana se licitarán alrededor de $ 180.000 millones para cubrir los vencimientos de julio y tener un colchón para los de agosto que suman $ 510.000 millones. De ellos, una parte está cubierta con la renovación de los TX21, pero luego vendrá septiembre con $ 338.000 millones y octubre con $ 166.000 millones. Los bonos en el exterior no tuvieron una buena performance y el riesgo país creció 6 unidades a 1.586 puntos básicos.

Como se viene las épocas de menor liquidación de dólares, el Banco Central se prepara para administrar esa escasez tratando de no afectar el resultado electoral. Deberá ser un equilibrista. Según un informe de Buenos Aires Valores (BAVSA), la entidad se prepara para intervenir con una menor cantidad en el mercado de dólares financieros y por eso los inversores buscan coberturas largas en el mercado de futuros -donde ayer no intervino el Banco Central- en detrimento de las posiciones más cortas. La entidad nota que los futuros del dólar, en particular a fin de noviembre, tienen una tasa de 40% cuando la devaluación anual de la divisa se proyecta a 14%. En otras palabras, el mercado apuesta a una devaluación después de las elecciones.

Según BAVSA, el anclaje de la divisa tiene un punto vulnerable que es la suba del dólar contado con liquidación a $ 179 a través de las Ledes, título con el que opera en el Senebi.

La entidad bursátil cree que puede haber más regulaciones o una mayor emisión de bonos dollar linked, títulos atados al precio del dólar oficial, y pone atención en el rendimiento del TV22 que de rendir 4% a principios de mes, ahora rinde -1%. Pero, esa idea no pasa por el Ministerio de Economía aún ya que en la licitación de mañana el menú no contiene dollar linked, tal vez la siguiente incluya en el menú a estos bonos para aliviar la presión devaluatoria.

A todo esto, la Bolsa negoció un volumen insignificante de $ 417 millones, que debe estar entre los más bajos del año. El S&P Merval, cerró con un alza de 1,06%. Las acciones de mejor comportamiento fueron las de Loma Negra (+3,18%), Central Puerto (+2,94%) y Transportadora Gas del Sur (+2,58%). La contracara estuvo en Transportadora Gas del Norte (-2,52%), Transener (-2,03%) y CableVisión (-1,13%).

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York- operaron 30% más que el día anterior al totalizar operaciones por $ 2.379 millones. En estas negociaciones influyen las operaciones de contado con liquidación que se hacen triangulando pesos, dólares y acciones en el exterior. Central Puerto fue lo más destacado con una suba de 5,75%, seguido de IRSA Propiedades Comerciales (+3,77%) y Ternium con 3,56%

Martín Guzmán, el ministro de Economía, sabe que tiene una lucha diaria que no es solo contra el mercado, sino con su propio partido que le resta instrumentos para quitarle presión al dólar, debido a que se aproximan las elecciones de medio término. Lo que se diga en campaña facilitará o complicará el monto de intervención en el mercado.

