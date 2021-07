Bono de $5.000 para jubilados: la Anses dio a conocer cuándo lo va a cobrar cada beneficiario

El beneficio alcanzará a todos los que perciban hasta dos haberes mínimos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma para el pago del bono de $5.000 para jubilados y pensionados que se pagará en agosto, tal como lo había anunciado el presidente Alberto Fernández hace algunas semanas, durante un acto que encabezó en Lomas de Zamora.

El beneficio alcanzará a todos los que perciban hasta dos haberes mínimos. Para las personas que tengan ingresos de ese nivel -$46.129,40-, el bono será de $5.000 pesos, mientras que para quienes perciben entre $46.129,41 y $51.129,39 pesos, será el equivalente hasta alcanzar el último de los dos montos.

En cuanto al cronograma, según terminación de documento, las Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán el bono del 2 al 6 de agosto; los y las titulares de jubilaciones y pensiones que no superen la suma de 25.923 pesos, del 9 al 23, y quienes la superen, del 24 al 30. Los calendarios detallados se publican a continuación.

El Gobierno había precisado este lunes los detalles del bono que cobrarán los jubilados durante agosto. A través del Decreto 481/2021, que fue publicado en el Boletín Oficial, las autoridades nacionales confirmaron la decisión de “otorgar un subsidio extraordinario por un monto máximo de $5.000 que se abonará” el próximo mes y “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Este aporte será destinado a “los beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias”, además de los que reciben una “Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias”.

También está dirigido a las personas que tengan “pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES”.

Cuanto cobrará cada beneficiario dependerá de sus haberes actuales

Para poder acceder a esta ayuda del Estado, los beneficiarios “deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación”, precisó el documento firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

En el caso de los pensionados, se precisó que “cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos o estas deberán ser considerados o consideradas como un único o una única titular a los fines del derecho al subsidio extraordinario que se otorga”.

Asimismo, se aclaró que quedan exceptuados de este bono las personas que estén dentro de los “Regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario de las Provincias”, siempre que esos fueran sus únicos haberes.

Entre los considerandos, el Gobierno aseguró que uno de sus objetivos principales es “la protección de los ciudadanos y las ciudadanas y el aseguramiento y goce efectivo de sus derechos esenciales”, y que para ello es necesario “garantizar las prestaciones de la Seguridad Social, privilegiando la atención de las familias con mayores necesidades”.

“Con el fin de mitigar los efectos económicos que está provocando la pandemia, resulta imperativo continuar con la adopción de una serie de medidas urgentes y excepcionales con el objetivo de reforzar la protección económica y social de los sectores más vulnerables”, se remarcó en el texto.

Las titulares del PAMI, Luana Volnovich, y de la ANSES, María Fernanda Raverta (NA/Presidencia)

Este “subsidio extraordinario” fue anunciado por el Presidente el 13 de julio último, durante un acto que encabezó en el Club Social y Deportivo Ituzaingó de Lomas de Zamora, donde aseguró que le “preocupa mucho la situación de los jubilados” y que no quería que fueran “la variable de ajuste” ante el incremento de precios.

Acompañado en aquella oportunidad por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente local, Martín Insaurralde; la titular del PAMI, Luana Volnovich; y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), María Fernanda Raverta, Alberto Fernández adelantó que en agosto los jubilados van a cobrar este bono.

“Para mí, una sociedad que no piensa en sus adultos mayores es una sociedad que ha perdido la ética. Una sociedad que no reconoce a quien alcance la madurez y no le da la tranquilidad para que tenga una vida digna y tranquila, no es una sociedad ética. Una sociedad ética es la que siempre agradece a los adultos mayores por lo que han hecho, y en esa edad le da el reconocimiento que le merece”, manifestó el jefe de Estado esa vez.

