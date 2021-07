Invertir con pesos en Wall Street: por décimo mes consecutivo las operaciones con Cedear superaron a hechas con acciones argentinas

Los índices de Wall Street anotaron nuevos récords la última semana.

Así como las acciones y los bonos de Argentina intentan recuperarse de un arduo sendero bajista en el último mes, luego de que el proveedor de índices MSCI degradara a “standalone” al mercado de capitales doméstico, los títulos en Wall Street siguieron negociados esta semana en zona de récord.

Esta divergencia, que también responde a la evolución de los indicadores macroeconómicos en la Argentina y en los países desarrollados, volcó desde el año pasado a muchos inversores argentinos a la búsqueda de cobertura y también a una aproximación a las ganancias en las Bolsas del exterior, a través de los Cedear, que se negocian en pesos en la Bolsa porteña.

Los Cedears (sigla de Certificados de Depósito argentinos) son títulos que representan acciones de empresas cotizantes en los mercados internacionales y que pueden ser negociados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sería el instrumento inverso al de los ADR (sigla del inglés de American Depositary Receipt), los certificados a través de los cuales las acciones de empresas argentinas son negociadas en dólares en Wall Street.

El procedimiento consiste en que un banco o institución compra una acción de una empresa que cotiza en el exterior -gigantes como Google, Tesla o Apple son los más elegidos- y emite un certificado que cotiza en la Bolsa argentina y replica la evolución de estos títulos en los mercados del exterior. El Cedear puede ser canjeado por esa acción en el exterior, la operación se hace en pesos en la Bolsa local y el inversor adquiere los mismos derechos (dividendos o votos) que el tenedor de una acción original en el exterior.

Portfolio Personal Inversiones

Hace diez meses que el monto operado en los Cedear supera al negociado en acciones locales en la Bolsa de Buenos Aires. En promedio, las apuestas por los certificados respaldados en acciones de las principales empresas del mundo vienen duplicando en volumen las transacciones de títulos nacionales.

“El mercado de los Cedear es muy grande: tenés desde empresas brasileñas o chinas -con alto riesgo-, hasta las más tradicionales, como Apple, McDonald’s o Disney, con lo cual hay que diferenciar también el riesgo dentro de Cedear. Hay que tener Cedear, la cartera tiene que diversificarse de riesgo argentino lo máximo que se pueda y lo que se tolere”, subrayó Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

“Primero: los Cedear te diversifican, y segundo, te posicionan en dólar contado con liqui. Un tercer punto es que lo hacen al dólar contado con liqui no regulado. Acá hay dos dólares contado con liqui, el AL30 regulado y el de Cedear; estas nuevas regulaciones no impactan en Cedear, no restringen la operatoria. Ahora, si se va a hacer el contado con liqui con acciones y se inflan los precios… puede que pase algo de eso, pero hay que recordar que los Cedear para comprar y transferir al exterior tienen una conversión afuera, con lo cual es un poco más costoso que hacerlo con bonos”, puntualizó Neffa, ante la consulta de Infobae.

Medidas en pesos, las ganancias de este 2021 son importantes, dado que estos certificados también captan en su precio la suba del dólar “contado con liquidación”, por cuanto se los considera un resguardo frente a la rampante inflación doméstica. Por ejemplo, destacan entre los papeles representativos las ganancias de Google 74%, Facebook 54%, Microsoft 50%, Intel 40%, Amazon 34%, Citigroup 38% y McDondald’s 34 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil

Un informe de Portfolio Personal Inversiones, con foco en el exterior, indicó que “en el último mes, los inversores extranjeros comenzaron a volver a tomar más riesgos, inclinándose mas hacia acciones tecnológicas, con un Nasdaq creciendo un 6,2% en los últimos 30 días, mientras que el S&P500 creció un 3% y el Dow Jones se mantuvo estable. En lo que va del año, el sector Energético lidera las subas con 38%, seguido por el Financiero 23,5%, y Real Estate 24,3 por ciento”.

Cuando se realiza el desglose por compañía, el Cedear más elegido es el de Mercado Libre (11% del total), seguido por Apple (5%), Tesla (4%), Barrik Gold (3%), Vista Oil & Gas (3%), Petrobras (3%), Coca Cola (3%), Alibaba (2%), Amazon (2%) y JP Morgan (2 por ciento).

Si se analiza el país de origen, el 47% de las cotizantes corresponden a empresas norteamericanas, el 36%, a brasileñas, y un 10% a compañías argentinas, que salieron a cotizar directamente a Wall Street, sin oferta en la Bolsa local, como el caso de Globant, Despegar, Mercado Libre o Bioceres.

Detrás del nivel sostenido de precios para las acciones extranjeras está el ritmo de recuperación económica previsto en los países centrales, después del duro golpe que significó para la actividad la propagación del Covid-19.

“Los datos en lo económico evidencian una recuperación de la actividad y el mercado confía -por el momento- en que cualquier presión inflacionaria que pueda venir por este lado será transitoria. La actividad en los EEUU se recupera y esto se reflejó en una lectura positiva en términos de confianza del consumidor: el índice pasó de 120 puntos en mayo a 127 puntos en junio (versus 119 puntos estimados)”, refirió Portfolio Personal, mientras que “el sentimiento general del consumidor mejoró en parte gracias a la expectativa de mayores ingresos”.

“Respecto a la situación sanitaria, el objetivo del presidente (de los EEUU) Joe Biden de vacunar al 70% de los estadounidenses antes del 4 de julio no se cumplió, no por falta de vacunas, sino por falta de personas dispuestas a vacunarse, donde el gobierno llevo a cabo una insistente campaña para convencer a los estadounidenses para que se vacunen. Los temores son más pronunciados en las regiones rurales más conservadoras donde los funcionarios de salud están cada vez más preocupados por la propagación de la variante delta que impulsa un aumento en los casos. Esa cepa continúa aumentando las cifras de infección en todo el mundo, con Indonesia y Bangladesh reportando casos récord”, agregó Portfolio Personal.

¿Es el momento de Tesla?

En 2020 la acción de Tesla (653%) fue la mejor inversión bursátil (Cedear: TSLA en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). La compañía de tecnología de punta de Elon Musk fue la gran ganadora del año y subió su precio en dólares siete veces en el recorrido del año. En este 2021, Tesla recorta un 8% de su valor.

Maximiliano Donzelli, jefe de Research de invertirOnline, precisó que “la acción de la compañía dirigida por el excéntrico e innovador Elon Musk no ha tenido una buena performance en lo que va del año. Esto se debe a varios motivos entre los cuales se encuentran una mayor competencia, fundamentalmente en el mercado asiático donde aparecieron otros competidores como NIO que comenzaron a erosionar parte del mercado de Tesla, el contexto de expansión económica que se está viendo a nivel mundial, que suele ser un impulsor de otros sectores más pro-cíclicos, la escasez de semiconductores que ha generado retrasos en las entregas y, por último, el gran rally alcista que experimentó el fabricante de vehículos eléctricos durante 2020 el cual fue acompañado inclusive con un split de acciones”.

Los Cedear permiten salirse del “riesgo local”, diversificar portafolios y cubrirse de la devaluación

“Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado, durante el mes de junio mostró algunas señales positivas. Reconoció la zona de soporte establecida en torno a los USD 560, y desde esos valores mínimos alcanzados a principios del mes pasado la acción aumentó un 18%, retomando la media móvil de 21 ruedas y acompañando con el mencionado movimiento el quiebre al alza de tendencias bajistas de mediano plazo. A estos datos técnicos también debemos sumar otros aspectos más fundamentales, como el acuerdo con el gobierno de India para comenzar a distribuir autos en ese mercado, sumado a la cifra récord de entregas realizadas durante el segundo trimestre del año, lo que demuestra que está sobrellevando la problemática de escasez de semiconductores de una mejor manera que otros fabricantes del sector automotriz”, analizó Maximiliano Donzelli.

