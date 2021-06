Claudio Moroni: “Se reabrirán todas las paritarias que sean necesarias para que el salario crezca por encima de la inflación”

Ministro de Trabajo, Claudio Moroni

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, reiteró que el Gobierno ve positivamente la reapertura de paritarias salariales para que el salario le gane a la inflación. “La meta del gobierno en el plan que tenemos es que el salario crezca en términos reales”, dijo, y por eso “se reabrirán todas las paritarias que sean necesarias para que el objetivo se cumpla”.

En entrevista con CNN Radio, el ministro enfatizó: “Nosotros queremos que el consumo crezca, y para que el consumo crezca los salarios tienen que crecer por encima de la inflación. Eso forma parte del plan”.

Según el funcionario, “ninguna de las paritarias ya homologadas está perdiendo respecto de los salarios de diciembre de 2020, porque en general los incrementos iniciales son altos. Hay algunas que con el número final es probable que con la aceleración de la inflación tengan que reajustar. Pero ya lo dijimos: se reabrirán todas las paritarias que sean necesarias para que el objetivo se cumpla”, señaló.

Es algo, subrayó, que “de hecho se está haciendo: se reabrió la paritaria de los bancarios, que había cerrado en 29 % y sumó dos cuotas más del 7%, y se reabrió la paritaria de empleados del Estado. En cuanto a si hay algún nuevo “piso” de negociación, respondió que había hablado con cámaras empresarias y sindicatos de distintos sectores que “en algún momento reabrirán, pero no hay urgencias; todos están conscientes de que cuando sea necesario se reabrirán para cumplir con el objetivo”.

Moroni negó que la reapertura signifique mayor presión inflacionaria. “El salario no le ha metido presión a la inflación. Hasta ahora hemos tenido presión inflacionaria por temas de costos distintos del salario, materias primas, commodities. Nosotros queremos que el consumo crezca, y para que el consumo crezca los salarios tienen que crecer por encima de la inflación. Eso forma parte del plan”, insistió.

En cuanto a la reciente paritaria de Camioneros, el gremio controlado por los Moyano, que acordó una pauta del 45%, el ministro dijo que era “razonable” porque “el año pasado ellos no hicieron reajuste, por lo cual el reajuste lo hicieron sobre las paritarias de este año”. Las paritarias, señaló, “son un juego bastante complejo, hay que analizar el recorrido completo”.

Moroni calificó de "perfecta" la relación que mantiene con la CGT

Además, Moroni calificó como “perfecta” la relación que mantiene con la CGT y la dirigencia sindical. “Hemos atravesado el peor período de la historia de Argentina del que tenga memoria con un grado de madurez y razonabilidad importante. No tengo de qué quejarme”, señaló.

Salud y Obras Sociales

También descartó que las declaraciones de la vicepresidente Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández sobre cambios en el sistema de Salud haya creado rispideces con los sindicatos. “Lo único que dijo la vicepresidente y repitió después el presidente es que necesitamos una mayor coordinación del sistema. No escuché de ningún funcionario del gobierno decir que hay que desarmar el sistema de Obras Sociales o estatizar el sistema. Todas esas fueron interpretaciones posteriores, (pero) que necesitamos una mayor coordinación entre todos los subsistemas de salud de la Argentina lo dicen todos los expertos. Tenemos un sistema estatal a nivel nacional, provincial o municipal, después un sistema de Obras Sociales y un sistema privado, a través de las prepagas, que se entremezcla con el sistema de Obras Sociales a través de la libre elección (de los afiliados). A veces ese sistema luce descoordinado. Se debería trabajar con mayor nivel de coordinación a través de los prestadores (pero) nadie dijo de desarmar los sistemas tal como están ahora, sino mejorar su coordinación”, insistió.

En diálogo con los periodistas Ignacio Girón y Nuria Am, Moroni recorrió varios temas, a saber:

-Desempleo.

“Hemos atravesado la pandemia, el peor período de caída en la historia económica de la Argentina. Pese a eso a tasa de desempleo va cayendo, pasamos de 10,4% en el primer trimestre de 2020 a 10,2% en el segundo. Es una baja leve, pero si lo comparamos con lo que pasa en Brasil, Perú, México, Colombia, donde sus tasas de desempleo están creciendo muchísimo, estamos infinitamente mejor”. Además, Moroni negó que la reciente disminución de la tasa de desempleo se deba a una menor tasa de actividad. “La tasa de actividad, es decir la población que está trabajando junto con la de gente que busca empleo sigue siendo más o menos la de los últimos 10 años y hoy es mayor que la del primer trimestre de 2017”, subrayó.

“La tasa de actividad argentina es baja, pero siempre fue baja”, explicó el funcionario. “Estamos hablando de un año de pandemia, donde hubo período donde la gente no pudo siquiera salir, y tenemos todavía sectores de actividad que son grandes demandantes de mano de obra, que todavía están sujetos a restricciones, como turismo, gastronomía, espectáculos públicos. Tenemos sectores como construcción, la industria manufacturera, la Salud, los servicios para las empresas, básicamente informática y logística, que están creciendo mucho en empleo y otros, lamentablemente sujetos a restricciones impuestas por la realidad del virus, en donde el empleo está cayendo.

-Pandemia y restricciones

"Si privilegiamos la economía no vamos a resolver nada. El programa de vacunación está funcionando muy bien, las vacunas son todas eficaces, así que tenemos una perspectiva optimista ", dijo Moroni

Moroni señaló que si se volviera a cerrar la economía por motivos sanitarios, como la circulación de la “variante Delta” del coronavirus, “Volveremos a hacer lo mismo que hicimos durante el peor período de la pandemia, asistir a todo el mundo; en el peor momento de la pandemia hicimos un programa de asistencia masiva como fue el ATP para el sector formal y como el IFE para el sector informal”.

De todos modos, explicó que el gobierno no espera llegar a tal situación. “El escenario que prevemos es uno de restricciones temporales y focalizadas, no de restricciones totales. Pero la meta principal es mantener la salud y la vida de los argentinos. Si privilegiamos la economía no vamos a resolver nada. El programa de vacunación está funcionando muy bien, las vacunas son todas eficaces, así que tenemos una perspectiva optimista sobre esto.

-Plan Económico

Consultado acerca de un comunicado del Tesoro de EEUU reclamando al Gobierno que presente un “plan económico”, Moroni dijo que ese no fue exactamente el tenor de la declaración norteamericana y parafraseó a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. “Hay un plan económico. Las exportaciones que están creciendo y aun en pandemia hay sectores como el sector manufacturero que están creciendo y trabajando a 3 turnos. Eso no podría suceder si no hubiera un plan económico. Si a algún sector el plan no le gusta, es diferencia de opinión, no inexistencia de plan económico”, señaló.

SEGUIR LEYENDO:

Argentina, en “el grupo de la muerte” financiero: cómo es la comparación con los otros países del ranking Standalone de MSCI