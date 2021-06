El Gobierno admitió que no podrá refinanciar la deuda con el Club de París hasta no tener un acuerdo definitivo con el FMI

El Gobierno reconoció que no podrá reestructurar los USD 2.400 millones pendientes con el Club de París hasta tanto no tenga cerrado un acuerdo de un nuevo porograma financiero con el FMI.

El Gobierno reconoció que no podrá reestructurar los USD 2.400 millones que quedaron pendientes de pago con el Club de París hasta tanto no tenga un acuerdo definitivo sobre un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional que reemplace el Stand By firmado en 2018.

Así lo afirmó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en el primer informe al Congreso enviado este año en que respondió más de 1000 preguntas de senadores y que responderá presencialmente mañana en el Senado.

“Teniendo en cuenta que, un requisito del Club de París para iniciar cualquier proceso de renegociación de sus contratos es la vigencia de un programa con el FMI, en abril de 2021 la República Argentina envió una nueva carta actualizando a los miembros del Club sobre el contexto económico actual del país, y el estado de las negociaciones con el FMI. Allí se reiteraron los desafíos que presenta el próximo vencimiento y se planteó dar inicio a un proceso de intercambio entre los miembros para poder avanzar y reacomodar los pagos en virtud de la actual negociación con el FMI”, aseguró el funcionario.

“Desde el Club resaltan la importancia de tener previsibilidad sobre los plazos del acuerdo con el FMI y respetar el principio de términos comparables con otros acuerdos”, dijo Cafiero en su respuesta a la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino.

La deuda con el Club de París entró en un período de plazo de gracia desde el 31 de mayo hasta el 30 de julio. Desde esa fecha, el contrato firmado con los países acreedores implicaría que el país ingresaría en default. De todas formas, el Gobierno negocia una salida “temporal” por la cual, sin completar una reestructuración de los USD 2.400 millones, pueda conseguir un aval del FMI para que ese consorcio de naciones no considere la falta de cancelación de ese saldo como un evento de impago.

Noticia en desarrollo.