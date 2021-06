El Campo no descarta profundizar la protesta si se mantiene el cierre para las exportaciones de carne

Los corrales del Mercado de Liniers vacíos. Es alto el acatamiento al cese de comercialización de hacienda, dispuesto por la Mesa de Enlace (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cese de comercialización de hacienda convocado por la Mesa de Enlace en rechazo a las restricciones para exportar carne vacuna por 30 días, finaliza a las 24hs de este miércoles 2 de junio, y hasta el momento ha registrado un alto acatamiento. En el comunicado que los dirigentes presentaron el viernes pasado, donde anunciaban la prórroga de la medida de fuerza frente a la ausencia de respuesta del Gobierno al reclamo de que se deje sin efecto la medida, dejaron abierta la posibilidad para que luego de ese día se intente conseguir una instancia de diálogo con la administración de Alberto Fernández para destrabar el conflicto.

“Se abrirá una ventana en función de los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría y por sobre todo porque no queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino por la falta de ingresos erosionada por la inflación, por la creciente preocupación por el trabajo y en medio de la pandemia con injustificados atrasos en la vacuna como solución necesaria”, dijeron los presidentes de las cuatro entidades en el comunicado.

En ese sentido se pronunció en las últimas el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, quien en declaraciones a CNN Campo, dijo: “Nuestra intención no es desabastecer. La información que tenemos es que después del jueves llegaría mercadería y hay suficiente provisión para que no haya desabastecimiento. A partir del mencionado día hay planteado un impasse, donde se abre una ventana dentro del cese de 7 a 10 días. Y si no somos convocados al diálogo y no se retrotrae, se convocaría a un nuevo cese, tal vez con acompañamiento de otras producciones, como granos”.

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP.

En el escenario donde el Gobierno hasta el momento no ha convocado a dialogar a los dirigentes de la Mesa de Enlace, y si lo ha hecho con otros sectores, como los frigoríficos exportadores y la Mesa de las Carnes, Salaverri, al respecto, comentó: “Muchas veces tratar de interpretar las decisiones del gobierno no es fácil. A veces las decisiones se toman un día y se cambian después. Toman medidas equivocadas y no cambian la actitud en el diálogo, de ambos lados. Nosotros dialogamos con el Ministerio de Agricultura, pero después de las reuniones no hay absolutamente nada. Y con una medida como esta, grave, profunda, equivocada, es muy difícil saber qué quieren hacer con esto, si además no quieren dialogar”.

Y agregó: “A veces se plantean escenarios de confrontación. Las democracias modernas no se pelean con los sectores, no plantean medidas de tensión social con sectores como el campo, que hoy están aportando al estado nacional más de USD 3.000 millones extra, que no están en el presupuesto. Revisen las compras de dólares del BCRA, la liquidación más alta de los últimos 20 años se hizo en el primer trimestre y permitió al Banco Central estabilizar el dólar. Hay que ser más medular cuando se toman medidas. Hoy el Gobierno tiene USD 240 millones producto de las retenciones si quiere mitigar el precio de la carne en góndola”.

Cese y controles

Hasta ayer el cese de comercialización de hacienda ha tenido un alto acatamiento, con impacto en el Mercado de Liniers y en la suspensión de remates virtuales y físicos que estaban programados en el interior de nuestro país. Las casas consignatarias adhirieron a la protesta.

Mientras tanto, el Gobierno redobla los controles sobre empresas del sector. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, procedió el último viernes a suspender o inhabilitar para exportar a 6 empresas por irregularidades tales como no liquidar divisas o haber consignado domicilios falsos, entre otras imputaciones.

Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

De acuerdo a la información proporcionada en un comunicado, las empresas sancionadas comercializaron casi 7.000 toneladas, lo que representa el 21% del volumen exportado por firmas que no tienen plantas de procesamiento propio. De esta manera, ya son 12 las empresas suspendidas o inhabilitadas para exportar al día de la fecha. En tanto que otras 5 fueron intimadas a presentar requisitos faltantes.

A todo esto, el último domingo la Dirección General de Aduanas presentó una denuncia contra 19 frigoríficos por operaciones fraudulentas de exportación y decidió la imposición de multas por USD 5,8 millones. La agencia explicó que las empresas denunciadas declararon exportaciones de hueso y carne “no apta para el consumo humano”, que paga 5% de retenciones, pero en la fiscalización se detectó que era carne apta para consumo humano, que tributa 9% de retención. Al subfacturar el precio, dijo la Aduana, las empresas también ingresaban menos divisas.

