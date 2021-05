Asesorado por el FMI, el Gobierno busca volcar $6 billones “ociosos” del mercado financiero local para financiar al Estado y a empresas

Distintos bancos o sociedades de Bolsa tendrán la responsabilidad de dar liquidez al circuito financiero con la compra y venta de distintos activos para que tengan un atractivo mayor entre los inversores, mayoristas y minoristas (EFE)

Analistas financieros y funcionarios coinciden en que el mercado de capitales doméstico tiene un tamaño muy pequeño para poder satisfacer las necesidades de financiación que tiene el Estado, ya sea nacional o las provincias, como el sector privado. El diagnóstico oficial es que existen en el sistema financiero local unos 6 billones de pesos que “no tiene uso productivo”, y que podrían ser destinados -con las medidas y regulaciones necesarias- a financiar al sector público y a las empresas y familias.

Sobre esa base, el Ministerio de Economía busca dar continuidad a un programa creado en 2019 por la Secretaría de Finanzas, llamado Creadores de Mercado, con la asistencia de técnicos del Fondo Monetario Internacional.

A grandes rasgos, el objetivo es poder volcar a bonos o letras nacionales, provinciales o a compañías privadas parte de los pesos que actualmente retira del sistema el Banco Central a través de las Letras de Liquidez (Leliq) y operaciones de Pases -instrumentos de regulación monetaria- y otro universo de pesos que están en fondos de corto plazo (money market) y en cuentas remuneradas en entidades financieras.

Para eso, entrarán en escena los Creadores de Mercado, que son distintos bancos o sociedades de Bolsa que tendrán la responsabilidad de dar liquidez al circuito financiero con la compra y venta de distintos activos para que tengan un atractivo mayor entre los inversores, mayoristas y minoristas.

Según pudo reconstruir Infobae la propuesta en base a fuentes oficiales, hay una idea de fondo que subyace al programa de Creadores de Mercado y es que en un mediano plazo la tasa de interés de referencia pase a ser la de los Bonos del Tesoro en el mercado secundario, en lugar de las Letras que emite el Banco Central. No se trata, según una alta fuente de Gobierno, de una meta cercana, sino que se plantea con una perspectiva de entre 3 y 5 años.

A la búsqueda de pesos: donde están y cómo conseguirlos

No es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional asesora a gobiernos para trabajar en agrandar el mercado de capitales doméstico, según recuerdan desde el Gobierno nacional. Ya lo hizo, años anteriores, en países de Europa oriental tras el fin del comunismo y en los años de reconstrucción del mercado en esas naciones.

El desarrollo de la plaza financiera local forma parte desde hace varios meses de la mesa de discusión entre el staff técnico del organismo multilateral y el equipo del ministro de Economía Martín Guzmán. Incluso estuvo incluido como uno de los cuatro ejes en que estaría basado el trabajo entre ambas partes.

La última reunión de fines de marzo dejó, en ese sentido, cuatro puntos centrales: garantizar la sostenibilidad macroeconómica y salvaguardar la recuperación post-covid-19 en curso en primer lugar, que la inflación es un fenómeno multicausal y que reducirla “requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación”. En tercer lugar, un reconocimiento compartido de “la importancia de políticas para impulsar las exportaciones con agregación de valor y la productividad”, y por último, que “el desarrollo continuo del mercado de capitales nacional sería fundamental para que Argentina financie de manera sostenible las inversiones necesarias y fortalezca su resiliencia macroeconómica”.

Tanto Mariano Sardi, secretario de Finanzas, como Ramiro Tosi, subsecretario de Financiamiento, aseguraron en los últimos días que el programa de Creadores de Mercado avanzará en las próximas semanas y que estará atado a otro de inversores institucionales con el que abrirán un canal de comunicación particular.

“Se trata de dos programas. El de inversores institucionales nos permitirá tener una mayor relación” con los jugadores del mercado, tanto con el Ministerio de Economía como con el Banco Central, estimó Sardi. “Esto permite poder comunicarnos mejor y tener un feedback directo”, afirmó.

Respecto al esquema de market makers, la meta que persigue el Gobierno es el de una “mayor profundización del mercado en pesos, para tener licitaciones más activas y más dinámicas”, mencionó el secretario de Finanzas.

“Una característica de la economía argentina es que hay un gran colchón de liquidez en la economía. Necesitamos lograr un círculo virtuoso en que esa liquidez se canalice a tasas reales positivas al Tesoro, provincias y empresas y sentar las bases para dar más liquidez. Y necesitamos hacer ese trasvasamiento de la forma más armónica”, reflexionaron desde un despacho oficial.

La estimación de más de $6 billones “disponibles” para volcar al fondeo de gobiernos y del sector privado surge de una cuenta que hacen los funcionarios de Finanzas. Por un lado, hay $3,1 billones en Leliq y en Pases, otros $3,5 billones en cuentas remuneradas en bancos y $1,2 billones en fondos money market. La cuenta no es lineal ya que algunos activos son contrapartida de otros pasivos.

Para Federico Furiase, director de EcoGo, “hay un caudal de financiamiento que podría tener el Tesoro que hoy está en el Banco Central y en cuentas remuneradas que claramente puede ser un potencial pero requiere varias aclaraciones”, consideró en diálogo con Infobae.

“Dada la historia de incertidumbre macroeconómica en Argentina, la inestabilidad nominal y los último episodios de reperfilamiento de la deuda en pesos hay que tener en claro que para el mercado el perfil de riesgo y la liquidez de una Letra del Banco Central como Leliq o Pases no es el mismo que el del Tesoro, tiene mucho menor riesgo y más disponibilidad”, explicó Furiase.

En ese sentido, el economista apuntó que “en el corto plazo puede haber mecanismos para canalizar esa liquidez, pero no creo que sea mucho dado el contexto de incertidumbre actual. Ese es el desafío que se viene arrastrando ya desde 2016, 2017 y 2018, esa competencia entre las Lebac de Federico Sturzenegger (ex presidente del BCRA) y las Letras de Luis Caputo (ex secretario de Finanzas)” , recordó. “Para que ese potencial gane recorrido, hay que mejorar la estabilidad macroeconómica, bajar expectativas de inflación y lograr la solvencia fiscal del Tesoro. Tiene que darse todo eso para que haya potencial, sino es muy limitado en el corto plazo”, concluyó.

Por su parte, la economista Lorena Giorgio explicó a Infobae que si el Gobierno busca “que el fondeo de Leliq vaya al Tesoro, eso implica emisión monetaria instantánea que financiaría gasto corriente. Para que a largo plazo esto funcione Hacienda tiene que avanzar hacia la consolidación fiscal, porque sino puede ser muy riesgoso para el sendero de inflación”.

“Actualmente el stock de Leliq y pases supera los $3 billones y eso implica bastante potencial”, agregó Giorgio. Y coincidió con Furiase en que para el mercado todavía hay un problema de perfil de riesgo: “Los instrumentos del Tesoro son de más largo plazo que los del BCRA y los bancos, más allá de que ofrezcan mayores tasas de interés, las Letras del Tesoro apuestan a una duración menor y tienen un manejo de su nivel de exposición al sector público, eso limita el potencial del mercado financiero local”, observó la economista.

