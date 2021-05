Guiño del mercado a Guzmán en medio de la crisis interna: Economía consiguió colocar $53.0000 millones de deuda en la licitación de hoy

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán durante una entrevista con Reuters en su oficina en Buenos Aires, Argentina. Foto de archivo Mar 11, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Tras la disputa con su subordinado subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el ministro de Economía Martín Guzmán tenía una prueba con el mercado para poner a prueba su confianza, algo que pudo sortear con éxito. E l Gobierno colocó este miércoles deuda por $53.724 millones en la primera licitación de mayo, con lo que cubrió los vencimientos y logró “financiamiento extra” por $44.800 millones.

En ese marco, especialistas consultados por Infobae ponderaron como positiva la licitación de este miércoles, aunque pusieron el ojo en los vencimientos del segundo semestre. Para Diego Martínez Bruzaco, Head of Strategy de Inviu, fue una licitación “bastante razonable”. “Lograron captar un valor interesante en función de los vencimientos. Las tasas estuvieron alineadas con lo que cotizan en el mercado. Convalidaron tasas en torno al 40,5% de tasa nominal anual”, comentó.

Según el especialista, hubo una buena licitación de la letra CER que cubre la aceleración inflacionaria. “Es una licitación razonable dentro del contexto económico y político que se viene dando en estos días”, planteó.

Nery Persichini, Head of Strategy de GMA Capital detalló a este medio que el 42% de lo colocado fue en instrumentos a menos de tres meses. Sin embargo, agregó que el Tesoro desestimó la mitad de las ofertas del mercado en la LEDE a julio para no convalidar una tasa mayor a 37,48%. “En la LECER a abril, la novedad es que no hubo cambios en la tasa. Mantuvo el margen real de 2% de la subasta de la semana pasada y captó el 22% del fondeo de hoy por esta vía”, afirmó.

Y agregó que el endeudamiento neto de este miércoles supera con creces los $7.700 millones que vencían esta semana y sirve para armar un colchón de liquidez para afrontar los más de $300.000 millones del resto de mayo. “En lo que va de 2021, el rollover alcanza 122%, con $ 195.000 millones de nueva deuda”, destacó Persichini.

A su turno, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, remarcó que el gobierno levantó $57.324 millones una nueva licitación de cinco Letras a descuento y a tasa 2,25% a 2,75% más inflación, que van desde julio hasta abril 2022. Sin embargo, discrepó con Burzaco respecto a las tasas: “Los rendimientos estuvieron ligeramente por debajo de las licitaciones anteriores pero sobre todo bastante por debajo de los rendimientos de mercado que están en torno a 40/42,5%”, aseguró.

Amilcar Collante, economista de Cesur, consideró que las licitaciones vienen bastante bien tras el traspié de abril. “El Gobierno dio un poco más de tasa. Además hay una preferencia por instrumentos indexados por la suba de la inflación”, manifestó..

“Es un dato positivo el de hoy. Es una buena señal. La mayor incertidumbre va a pasar más cerca de las elecciones, donde hay grandes vencimientos de deuda. Hay que estar atento a esas licitaciones y ver cómo logra el financiamiento el Gobierno. Se va complicar más en el segundo semestre”, apuntó Collante.

Por último, el operador financiero Christian Buteler dijo a Infobae: “Si vemos el resultado de lo que se colocó en base a lo que vence esta semana, no fue mala la licitación de hoy. Pero si miramos lo que son los compromisos del mes, con tres licitaciones, deberían estar en $100.000 millones cada una para no tener que buscar una cifra demasiado grande en una licitación puntual. Con esa mirada, diría que tiene gusto a poco lo de hoy y pone la expectativa en las próxima licitación que es cuando más vencimientos tiene el Tesoro”.

Resultado de la licitación

Economía recibió 680 ofertas, adjudicándose un total de $56.950 millones, lo que representa un valor efectivo de $53.724 millones.

En esta licitación, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por 5 títulos con vencimientos en 2021 y 2022. Se reabrieron las letras (LEDE y LEPASE) con vencimiento 30 de julio y 29 de octubre de este año.

Los vencimientos de deuda acumulados para la primera semana de mayo totalizaron cerca de $8.987 millones. En la colocación se adjudicaron cinco tipos distintos de Letras del Estado, con vencimientos en 2021 y 2022. Cabe destacar que el Palacio de Hacienda busca cubrir un total de $150.000 millones de deuda en pesos que vencen este mes.

“Hace exactamente un año iniciábamos la recuperación de una fuente de financiamiento clave para el Estado que hoy nos permite dar previsibilidad a la ejecución del programa financiero y a las políticas públicas contenidas en el Presupuesto”, dijo el secretario de Finanzas, Mariano Sardi, a través de un comunicado.

A su vez, se produjo la reapertura de la letra a descuento ajustable por CER con vencimiento en abril del 2022. De este modo, se da continuidad a la política de ampliación y diversificación del financiamiento en pesos del Tesoro Nacional.

“El 21,5% de las ofertas adjudicadas corresponden a la LECER con vencimiento en abril de 2022 y un 36,7% en títulos con vencimiento en los próximos 175 días” destacó el comunicado oficial.

De este modo, la política de financiamiento “buscar otorgar rendimientos sostenibles con una variedad de instrumentos y plazos de colocación teniendo en cuenta las condiciones imperantes en el mercado”, agregó la secretaría de Finanzas.

