Sube la tensión en Vaca Muerta: el gremio Petroleros asegura que irá con 30.000 trabajadores a las rutas para que los dejen transitar

Guillermo Pereyra, titular de Petroleros (Adrián Escandar)

Crece la tensión en los cortes en Vaca Muerta, el yacimiento Neuquino que está inaccesible hace 15 días y donde ya se calculan perdidas económicas por más de " millones. Los cortes los llevan adelante trabajadores provinciales de la Salud

Pero en las últimas la situación se agrava, en medio de falta de combustible y alimentos perecederos: el gremio Petroleros asegura que analiza ir con 30.000 trabajadores a desbloquear las rutas y, de esa manera, llegar a los yacimientos.

“Vamos a salir a la ruta, vamos a movilizar 20.000 o 30.000 trabajadores, porque van a participar otros gremios que también están seriamente afectados como el personal de Jerárquicos, o los compañeros camioneros” , dijo Guillermo Pereyra, secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa esta mañana frente a una clínica nueva de 12 pisos que están comenzando a construir el gremio en Neuquén capital, y que recogieron medios como el diario La Mañana de Neuquén y la radio La Carretera.

“Le vamos a pedir amablemente que nos dejen transitar. No estamos amenazando a nadie, vamos a movilizar y darles la lección de cómo se hacen las cosas cuando se está en conflicto”, afirmó. Pereyra también coincidió con que corre peligro la provisión de gas para el invierno.

Los cortes cerca de Añelo

El sindicalista dijo que se tomará esa decisión si en las próximas horas no se levantan los bloqueos en la zona de Vaca Muerta, en las localidades de Rincón de los Sauces y Añelo.

El experimentado gremialista aseguró que “la paciencia tiene un límite”. Agregó que nunca cortaron rutas y dijo que muchos de sus trabajadores están “tirados en los yacimientos”. “Los trabajadores reales se están rompiendo el c... en los hospitales enfrentando la pandemia, no estos grupos anárquicos que tratan de desestabilizar”, aseveró Pereyra.

Días atrás, el gremio presentó un aparo judicial para que se levantes los cortes. “No se puede negociar con grupos anárquicos”, dijo el sindicalista. “Estos cortes afectan a todos, hay trabajadores que no pueden volver y no tienen medicamentos, por ejemplo. Las clínicas del gremio no tienen stock”.

Pereyra, de 78 años, aseguró que no seguirá al frente del gremio. “Compañeros cumplo 78 años, en esta organización he dejado parte de mi vida. No puedo terminar con 82 años conduciendo esta organización que necesita gente con mucha fuerza y mucho coraje”, dijo a fines de marzo cuando se presentó el balance del gremio del año 2020. Seguiría como presidente de la obra social gremial y sería reemplazado por el actual secretario Administrativo de Petroleros privados, Marcelo Rucci.

Como destacó hoy Infobae, las pérdidas estimadas por las empresas petroleras rondan los USD 13 millones diarios, sobre todo por los equipos y servicios contratados que no pueden utilizarse. En Vaca Muerta hay paralizados 70 equipos de perforación, fractura y terminación (casi la totalidad de los equipos que operan en la Cuenca Neuquina). Este retraso obligará a importar más combustibles líquidos o GNL (Gas Natural Licuado) con un costo aproximado extra para el Estado de entre USD 190 millones y USD 200 millones, según proyecciones de la industria.

