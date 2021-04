Neuquén: tras 10 días de piquetes, se agrava la escasez de combustibles y hay colas de un kilómetro para cargar nafta

Los trabajadores de la Salud reclaman un aumento salarial, pero rechazan el bono de 30 mil pesos -a pagar en tres cuotas- que les ofreció la administración provincial. (Gentileza: El Digital Neuquén)

En el décimo día del conflicto entre los trabajadores autoconvocados de la Salud de Neuquén y el gobierno provincial que incluye piquetes y cortes de rutas en distintos puntos, hay escasez de combustibles y se registran largas colas para cargar nafta, en algunos casos llegan a superar el kilómetro.

La protesta comenzó el miércoles 7 de abril, con piquetes en rutas de varias localidades neuquinas. Desde ese entonces, se agrava día a día el abastecimiento de las estaciones de servicio de la región, afectando a la economía no solo del Neuquén, sino también de la provincia de Río Negro.

En el Alto Valle la demanda solo es cubierta por las estaciones que no son de YPF, y algunas ponen un tope de carga, según informó la agencia NA.

En el sur hay actividades suspendidas y turistas varados, mientras que en la zona Atlántica dependen de la llegada de camiones desde Bahía Blanca, de acuerdo al matutino Río Negro.

“En la YPF solo hay Infinia Diesel. Vienen de Mar del Plata y La Plata. YPF abastece el 60% del combustible de Neuquén y Río Negro. Imposible pensar que el resto de las compañías puedan cubrir esa demanda, por eso las largas colas, porque además por esta situación la gente procede a cargar más de lo habitual”, indicó Marcelo Pirri, secretario de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro, en declaraciones periodísticas.

Según los expendedores, hay faltantes de combustibles en casi un centenar de estaciones de servicio de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut. En algunas localidades, como Plaza Huincul y Cutral Co, ya no hay ningún combustible disponible.

También Aluminé sufre las consecuencias de los piquetes. En ese marco, el intendente Gabriel Álamo dijo: “Hace más de 72 horas estamos sin combustible y esto empieza a perjudicar algunas otras actividades”. Asimismo, en Chos Malal y Plottier tampoco hay nafta y se siente la falta de productos en las góndolas. En tanto, en la ciudad del Neuquén hay escasez de combustible, pero algunas estaciones despachan; mientras que en Centenario y Cipolletti, las filas de vehículos que esperan para cargar superan el kilómetro.

En este marco, los autoconvocados y las organizaciones sindicales y sociales que los apoyan seguían este viernes en las rutas, e incluso anunciaron la instalación de una carpa en el monumento a San Martín, un lugar emblemático de la capital neuquina.

Los trabajadores de la Salud reclaman un aumento salarial, y rechazaron el bono de 30 mil pesos -a pagar en tres cuotas- que les ofreció la administración provincial. No obstante, el gobierno neuquino comenzó a depositar este viernes en la cuenta bancaria de los trabajadores los primeros 10 mil pesos de la “asignación Covid”.

Impacto en Vaca Muerta

Los piquetes en las rutas de la provincia ya dejaron varados unos 1.200 camiones y están afectando la producción en la zona de Vaca Muerta. Las pérdidas para toda la industria se estiman en unos USD 10 millones acumulados en los últimos seis días, según fuentes del sector, y la preocupación es que se verán afectadas las proyecciones del Plan Gas, que es impulsado por el Ejecutivo nacional.

El último informe del Instituto Argentino de Energía General Mosconi indicó que la producción de petróleo tuvo en febrero una reducción del 5,1%, que llegó a una baja del 6,8% en el acumulado de los doce meses, en tanto en el caso de gas la disminución fue del 10,7% (10,3% en los últimos doce meses).

La provincia de Neuquén atraviesa un extenso conflicto salarial con los trabajadores de la salud que, a pesar de no formar parte directamente de la producción de hidrocarburos, generan inconvenientes a la producción con los cortes de ruta en Añelo y zonas aledañas. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Pero la entidad dirigida por Jorge Lapeña (ex secretario de Energía en la Presidencia de Raúl Alfonsín) destacó las diferencias en la evolución del la producción convencional y no convencional, que deja en evidencia un marcado deterioro en los niveles de generación de gas no convencional en la Cuenca Neuquina, es decir en el área de Vaca Muerta.

Al respecto, en el caso del petróleo hubo una caída del 10,9% en el convencional pero una mejora del 13,4% en el no convencional, una relación totalmente inversa a la ocurrida con el gas. En este caso, el 10,7% de caída se compuso por una disminución del 7,5% en el convencional y del 14,8% en el no convencional.

“Por quinto mes consecutivo, la producción no convencional disminuyó más que la convencional”, remarcó el IAE Mosconi en su informe.

Al conocerse las cifras de febrero, la entidad consideró que esa tendencia podría recrudecer en marzo y principalmente en abril debido al extenso conflicto con los trabajadores de la salud que, a pesar de no formar parte directamente de la producción de hidrocarburos, generan inconvenientes a la producción con los cortes de ruta en Añelo y zonas aledañas.

Eso generó una caída de la producción de petróleo y de gas que dio lugar a varias estimaciones de pérdida, del orden de unos 10 millones de dólares diarios. De acuerdo con el análisis del IAE Mosconi, “YPF y Tecpetrol representan el 60% de la producción de gas de Vaca Muerta y explican la caída de la producción de esta formación en los últimos doce meses”.

