Fuerte rechazo del campo a los controles a las exportaciones de carne: “Son ideas del pasado que ya fracasaron”

Críticas del campo a los anuncios del Gobierno sobre los controles a las exportaciones de carne vacuna

Si bien faltan mayores precisiones sobre la manera en la que se van a implementar las medidas y los alcances de las mismas, desde diversos sectores del campo se pronunciaron en contra de los anuncios del Gobierno de controlar las exportaciones de carne vacuna. Además, volvieron a plantear que la administración de Alberto Fernández elige el camino equivocado para controlar los precios de los alimentos, donde el componente impositivo tiene una alta incidencia y es la problemática a resolver.

Con el objetivo de controlar los precios del mercado interno, los integrantes del Gabinete económico decidieron implementar mayores requisitos par exportar y crear un nuevo registro de exportaciones, que estará a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español. Se trata de la funcionaria que en los últimos días habló de la posibilidad de cerrar las ventas al exterior de carne vacuna, que el año pasado significó para la Argentina un ingreso de divisas por encima de los 2.500 millones de dólares, a partir de la venta al mundo de unas 900.000 toneladas y en medio del impacto de la pandemia.

“Son medidas de carácter intervencionistas, donde se crean registros y se implementan trabas lo cual va a complejizar la exportación. Y además se dejará en manos de los funcionarios que son los que van a manejar este tipo de registros, a decir quien es amigo y quien no es amigo. Esto ya lo vivimos en determinados momentos, donde en vez de agilizar los procesos van a ralentizar las exportaciones”, dijo Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español

Por su parte, el especialista en temas ganaderos, Fernando Canosa, reconoció a Infobae que falta conocer “la letra chica de los anuncios”, aunque advirtió que “hay algunas cosas que son preocupantes teniendo en cuenta los antecedentes de lo que sucedió años atrás, especialmente cuando se habla de registro de exportaciones, donde a muchos nos viene a la memoria los Roes, aunque el comunicado oficial no lo especifica. Es por eso que estamos esperando la normativa. No hay que perder competencia, no tiene que ganar la informalidad, y que haya libertad para comercializar en el mercado interno y externo”.

Canosa, también, reconoció como una iniciativa lógica un registro de precios para evitar la sobrefacturación de exportaciones y aseguró que la expectativa ahora es saber cómo se va a implementar el mismo. El especialista opinó sobre el establecer el troceo para la comercialización de la carne: “Es un viejo anhelo y tendrá que estar acompañada de una importante política financiera y fiscal para que la industria que no esté en condiciones de trozar lo pueda hacer, sino habrá una desaparición de abastecedores, matarifes y concentración de la industria que a nadie le conviene”.

Salaverri agregó que el Gobierno busca implementar medidas que “son ideas del pasado, que ya fracasaron, pero igualmente se vuelven a utilizar y para nada ayudarán a exportar y no creo que tengan eficacia para contener los precios internos, que pasa por otra cuestión, donde básicamente tienen un componente muy alto que es el impositivo. Y si no arrancamos desde ese componente hacia atrás en la cadena, no habrá solución solución a la problemática de aumento de precios”.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.

Canosa también coincidió con el titular de Carbap sobre que el Gobierno está eligiendo un camino equivocado para combatir la inflación. “Hay probados antecedentes en nuestra historia que dan lugar a que este tipo de instrumentos no solucionan los problemas de la inflación. Lamentablemente hay gente que cree puede volver a hacer lo mismo y que tendrá resultados diferentes y no será así. Hay que pensar en una política macroeconómica que resuelva la inflación y no en paliativos para llegar a las elecciones”, dijo.

En tanto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, recordó que en 2020 se registró un importante aumento del precio internacional de los commodities, sin embargo dijo que esa situación no se reflejó en la inflación de otros países productores de alimentos. “Pretender asociar los precios internacionales a las causas inflacionarias y trasladarlas al sector productivo no es un argumento plausible”, señaló el dirigente en su cuenta de Twitter.

Inflación

Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció que la inflación de marzo fue del 4,8 por ciento y acumula en el último año un incremento del 42,6 por ciento. El precio de los alimentos y bebidas volvió a ser uno de los sectores con subas más pronunciadas entre los considerados por el Organismo oficial. Este rubro tuvo en marzo un alza de 4,6%, aunque los otros escalaron fuerte como Educación, con 28,5% e Indumentaria y Calzado, con 10,8 por ciento.

Horacio Salaverri, de Carbap

Tras conocerse el dato sobre el comportamiento de los precios en el último mes, Carlos Iannizzotto comentó en las redes sociales que los problemas inflacionarios de la Argentina “no obedecen estructuralmente a los productores ni están sujetos a la alza en los precios de commodities, sino a las condiciones reinantes de nuestra economía tan particular: déficit, desequilibrios macroeconómicos y problemas multicausales endémicos”.

Por otro lado, el representante del movimiento cooperativo dijo que la inflación afecta negativamente la competitividad de las exportaciones, frena el consumo en el mercado interno y erosiona el poder adquisitivo de los asalariados y la sociedad en general.

Y por último, el dirigente propone “descentralizar la economía creando microacuerdos regionales y fomentar mercados de cercanía, impulsar productos cooperativos, para que la oferta y la demanda se puedan aproximar y así disminuir la intermediación en la formación de precios”.

