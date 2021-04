Desde el sector de la construcción afirman que las obras no son fuente de contagio y reclaman que no se frene la actividad

La Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), y entidades afines federales, adhirieron a la posición expresada por la Cámara Argentina de la Construcción y UOCRA respecto de que no deben detenerse las obras. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Ante la llegada de la segunda ola de coronavirus en el país, sectores de la construcción siguieron sumándose hoy a los pedidos al Gobierno para no frenar las obras en curso, al considerar que “no son fuentes de contagio”.

La Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), y entidades afines federales, adhirieron a la posición expresada por la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, la entidad gremial del sector, respecto de que no deben detenerse las obras.

En ese sentido, señalaron que al reactivarse las obras durante el año pasado, las empresas adoptaron los protocolos necesarios para cumplir con todos los cuidados que el contexto de pandemia requiere para retornar al trabajo y desde entonces los han cumplido estrictamente.

“Nos parece muy importante que las obras privadas puedan continuar en todo el país. Está demostrado que trabajando con todos los protocolos el nivel de contagios es muy bajo, equivalente al de la educación, que entiendo que va a seguir”, dijo a Infobae el presidente de CEDU, Damián Tabakman.

Y agregó: “Nosotros no usamos transporte público para las obras. Le pedimos al gobierno que atienda la necesidad de mantener la actividad que además es una fuente de empleo privado para muchísimos argentinos”.

Cabe destacar que con más de 300.000 puestos de trabajo, el empleo formal en la Industria de la Construcción continúa recuperándose y en enero creció un 2% mensual en comparación con diciembre pasado, según los datos del último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

Según indicaron desde la entidad, la comparativa interanual continúa recortando su velocidad de caída: con una baja del 12,7% en comparación con enero de 2020, la cifra marcó el menor ritmo de contracción desde el inicio de la pandemia.

Le pedimos al gobierno que atienda la necesidad de mantener la actividad que además es una fuente de empleo privado para muchísimos argentinos (Damián Tabakman)

El plantel medio de las firmas constructoras se ubicó en enero en 11,5 puestos de trabajo registrados por empresa, el número más elevado desde marzo de 2020.

En tanto, las cámaras agrupadas destacaron que la experiencia vivida desde que se reactivaron las obras el año pasado demuestra que las mismas no son fuente de contagio y por lo tanto no deberían ser detenidas. Pidieron considerar que “el personal empleado en las obras utiliza transporte privado provisto por las empresas y no haga uso del transporte público”.

“Las empresas realizan testeos continuos al personal para detectar casos positivos de Covid-19, contribuyendo así a liberar el sistema de salud”, indicaron al tiempo que destacaron el “rol central de la actividad de la construcción por su efecto multiplicador”.

Las cámaras agrupadas destacaron que la experiencia vivida desde que se reactivaron las obras el año pasado demuestra que las mismas no son fuente de contagio y por lo tanto no deberían ser detenidas.REUTERS/Marcos Brindicci

En otro orden, afirmaron que el sector de la construcción es “clave para reactivar la economía del país, en un contexto complejo y diverso”.

“La construcción genera puestos de trabajo directos e indirectos de profesionales y millones de metros cuadrados esperando por transformarse en viviendas para todos los argentinos”, señalaron desde el sector.

En tanto, explicaron que “para que esto sea posible necesitamos que sigan activas las obras con todos los protocolos y medidas sanitarias adecuadas, como se viene haciendo”.

“Aprendimos a extremar las medidas necesarias para poder llevar adelante las actividades, reduciendo al máximo los riesgos de contagio”, destacaron.

Y añadieron que “superar esta situación depende de las empresas, los trabajadores, los ciudadanos y el Estado, actuando en conjunto, de forma colaborativa y responsable, y el sector de la construcción ha demostrado que cumplió con todo lo necesario para hacerlo”.

