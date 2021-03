Puede fallar: cuál es el producto de Mercado Libre que “no conoce ni el loro”, según un alto ejecutivo de la empresa de Marcos Galperin

La homepage de Mercado Shops

“A Mercado Shops no lo conoce ni el loro. Es un producto chico y debería ser muy grande. En EEUU Shopify ya tiene un volumen de transacciones del 40% de Amazon. ¿Por qué Mercado Shops no es grande? Seguramente porque ejecutamos, por decirlo de alguna manera, suboptimamente. Algunas veces las cosas salen bien y otras no tanto”.

El que habla es Daniel Rabinovich, Product & Technology Chief Operating Officer, o COO, de Mercado Libre, la empresa argentina de mayor valor de mercado: más de USD 73.000 millones, según el precio de hoy de sus acciones en Wall Street.

Rabinovich es un histórico de la empresa que fundó Marcos Galperin hace 20 años. Es uno de los cuatro vicepresidentes ejecutivos que tiene la compañía y luego de estar al frente del área tecnológica por 10 años, es COO desde mediados de 2019, también a cargo del área tech. Reporta directo a Galperin y es el “uno” en esas áreas candentes de la plataforma de ecommerce.

El ejecutivo fue uno de los speakers del “retiro emprendedor” que organizó Red Innova la semana pasada en Lobos, y que Infobae cubrió en exclusiva.

La declaración parece fuerte para una empresa a la que todo le sale bien y no para de crecer, pero muy rápido Rabinovich asegura que tiene a su equipo trabajando para mejorar el servicio cuanto antes.

Daniel Rabinovich en el evento de Red Innova, la semana pasada (Adrián Escandar)

“Estamos trabajando para mejorar Shops. Para que use, por ejemplo, nuestra red logística. Eso que tenemos ahí no es un producto, es una especie de ornitorrinco que bien podría haber sido desarrollado por un comité”, aseguró ante la risa del panel de emprendedores que lo escuchaba y detalló que esa misma mañana había tenido dos reuniones para discutir avances y que su meta siempre es escalar los productos.

“¿Alguien usa Mercado Shops?”, le preguntó al público Gabriel Gruber, emprendedor que le vendió Properati a OLX y el moderador de la charla. “Imposible”, se apuró a decir Rabinovich, otra vez entre risas. También destacó el trabajo que hace en ese sentido otra empresa local, Tienda Nube, la misma que algunos días después anunció una inversión de USD 89 millones para continuar su expansión regional.

La pandemia aceleró la tendencia de la tienda propia online para millones de pymes y emprendedores en todo el mundo, por eso el crecimiento de sitios como Shopify en EEUU y Tienda Nube en el país.

Negocios en plataforma

Mercado Libre define a su negocio como la plataforma que les permite a los vendedores “crear una tienda virtual profesional en un solo clic”. En definitiva, hacer su propio sitio web “con impronta visual personalizada al estilo de su marca (logo, colores institucionales, etc.) y, a su vez, potencian sus ventas dentro de Mercado Libre”, agregan. Según la compañía el servicio tiene 26.000 vendedores en la región y creció un 230% en usuarios activos en 2020 versus 2019. Tienda Nube, por caso, triplicó su número de clientes el año pasado y llegó a casi 70.000 entre Argentina, Brasil y México. Ahí debe radicar, en parte, el “enojo” de Rabinovich.

“No somos una empresa de tecnología, somos una empresa de producto”, destacó el VP de “Meli” –tal la sigla con la que la plataforma cotiza en Nasdaq– en Lobos y explicó cómo, a pesar de que eBay era socio de Mercado Libre (tuvo muchos años el 20% de la empresa), el equipo fundador de Galperin confió desde siempre que el modelo más exitoso era el de Amazon, y no el del gigante eBay, que luego se desplomó.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre

“Vamos a estar lanzando nuestro nuevo Hub, con una experiencia totalmente renovada de armado del sitio, para que en pocos clicks los vendedores puedan estar listos para vender. Lanzando una serie de nuevas funcionalidades que van a permitir al vendedor manejar de manera independiente sus publicaciones de mercado libre, pero manteniendo la facilidad de la gestión unificada. Por otro lado, vamos a estar facilitando los datos de los compradores a cada vendedor, para que puedan de esta manera realizar fácilmente campañas de marketing a través de email marketing, call center, entre otros”, enumeró Rabinovich sus planes para el relanzamiento.

“Somos la única q puede ofrecer el ecosistema de pagos y envíos. Ese va a ser nuestro gran diferencial”, se ilusionó.

El ejecutivo estudió sistemas en la UBA y tiene una maestría en la Universidad de San Andrés. A los 14 años empezó estudiar informática en el IAC y arreglar computadoras en su Wilde natal. Luego empezó a dar clases en la facultad y comenzó a trabajar en Peoplesoft, una multinacional tech que luego compró Oracle. Lo contrató Edgardo Sokolowicz (Soko), el fallecido primer CTO de Mercado Libre (que también lo fue luego de Despegar), quien lo convenció de ir a trabajar con él a la empresa que había fundado Marco Galperin poco tiempo antes. Hoy está a cargo de un equipo de tecnología de 5.000 programadores y especialistas, entre otras funciones que tiene a cargo.

Industria de los contenidos y criptomonedas

En su exposición, el VP de Mercado Libre dio algunas pistas de cómo la empresa piensa el futuro. Aseguró que miran mucho la industria de los contenidos y cómo, luego de pasar de un ciclo de bundling (o “empaquetar” contenidos), con Netflix a la cabeza con una cotización que no dejó de subir y subir, ahora se está pasando a un período de unbundling de contenidos, con mucho nuevo contenido por streaming. “Creo que va a volver la televisión como formato, con la gratuidad y la publicidad con más peso. Nosotros tenemos una muy buena capacidad de distribución y en esta etapa de unbundling generamos valor en ese sentido. La parte del entretenimiento es muy importante y la estamos viendo”, destacó Rabinovich.

En Brasil, por ejemplo, Mercado Libre hizo publicidad conjunta con Disney Plus para competir con Amazon Prime, el servicio de video de su principal “enemigo”. Algo parecido hace con HBO Go y también promocionan Deezer, una plataforma estadounidense similar a Spotify, pero menos conocida.

“Cripto, sí”, cerró enfático Rabinovich ante la pregunta sobre si la empresa va a poner un pie en el mundo de los criptoactivos. Pero habrá que esperar. “Seguro que sí, la pregunta es cuándo y de qué manera. No estamos integrados aún, quizá algún día pase”, relativizó.

