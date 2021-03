Cuáles fueron los 10 alimentos que más subieron su precio en febrero

Fuerte aumento de las frutas y verduras por la estacionalidad

El costo de vida sigue su ritmo alcista. Así lo comunicó el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) que publicó hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que tuvo como resultado un alza de 3,6% de los precios.

Con esta cifra, el indicador mostró una desaceleración respecto del dato de enero (4%) pero el acumulado de los doce meses se mantiene bastante alto, 40,7%, teniendo en cuenta la intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que la inflación de 2021 esté en 29 por ciento, una pauta plasmada en la ley de Presupuesto.

Según el Palacio de Hacienda, la división que impulsó la desaceleración de la inflación fue Alimentos y Bebidas que recortó su tasa de aumento hasta 3,8% mensual (vs. 4,8% en enero). Dentro de ese factor se destacó la desaceleración de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (vs. 7,9% en enero), por la implementación de acuerdo con frigoríficos, y de Frutas hasta 6,7% mensual (vs. 9,7% en enero).

Pero los productos estacionales se mantuvieron en 3,1% mensual (vs. 3,0% en enero), con subas en verduras, indumentaria y en el caso de hoteles y restaurantes por la temporada de verano. En tanto, la inflación núcleo, que no incluye precios regulados ni estacionales, subió 4,1% mensual (vs. 3,9% en enero).

Buena parte de esos alimentos estacionales fueron los que se colocaron en la parte más alta de la escala del rubro Alimentos y Bebidas, mostrando importantes variaciones en sus precios. Un ejemplo de esto es que el producto que más aumentó es el tomate redondo, que en enero de este año tenía un costo de 51,75 pesos el kilo y en febrero el precio subió a 70,81, un incremento de 36,8 por ciento.

El segundo escalón del podio de los productos que más aumentaron en el segundo mes del año quedó para la naranja, que pasó de 90,47 pesos el kilo a 112,28 pesos el kilo, lo que marca un incremento de 24,1 por ciento. Y en tercer lugar se ubicó la lechuga, donde el precio del kilo aumentó 14,9%, pasando de $ 128,67 a 147,89 pesos.

Un dato que preocupa es el incremento del valor de la leche que en su versión fresca en sachet aumento 7%, el doble de lo que marcó la inflación general.

En el caso de los productos cárnicos se observaron aumentos bajos. Según el trabajo del Indec el kilo de Asado bajó un 0,5% su valor en febrero respecto de enero ($585,51 versus $ 588,62), la Carne picada común subió 4,6% ($327,65 a $ 313,33), el kilo de Paleta subió 2,8% ($ 519,32 en febrero contra $ 505,24 en enero), el kilo de Cuadril subió apenas 1% ($ 628,81 versus $ 622,62), el kilo de Nalga 1,7% ($ 665,88 contra $ 654,45) y la caja de 4 hamburguesas congeladas aumentó 5,8%, ya que pasó de $ 214,05 a $ 226,4.

La inflación acumulada de los primeros dos meses del año es de 7,8%, mientras que la interanual marcó una aceleración considerable, de 38,5% en enero a 40,7% en febrero, lo que se explica por el índice que hubo en ese mismo mes de 2020, cuando fue de 2 por ciento.

Un resultado similar ya habían estimado en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central, en el que la inflación de febrero fue pronosticada en 3,5%, mientras que la proyección para el año es de 48,1 por ciento.

La mayor suba del mes se dio en Restaurantes y hoteles que volvió a crecer 5,4% mensual (igual a enero), debido a cuestiones estacionales y a la habilitación de actividades de recreación y turismo tras el ASPO. Le siguen Transporte que subió 4,8% mensual (vs. 4,6% en enero) por aumento autorizado en combustibles y subas en adquisición de vehículos, y Equipamiento y mantenimiento del hogar que aumentó 4,6% mensual (vs. 3,0% en enero).

