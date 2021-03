Prat Gay: “Cristina Kirchner estuvo entre los mayores fugadores de divisas durante el Gobierno de Cambiemos”

Alfonso Prat Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Cambiemos

El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Cambiemos, Alfonso Prat Gay, dijo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró en sus declaraciones por la causa del dólar futuro que “no cree en la república, cree en la tiranía de la mayoría, cree que si tenés los votos podés hacer lo que se te da la gana” . El economista dijo, además, que la causa por las operaciones del Banco Central con contratos a término sirvió para que la que era presidenta en 2015 no siguiera vendiendo dólares que no tenía y que “Cristina está entre los mayores fugadores de divisas”.

En declaraciones a Radio Mitre, Prat Gay apuntó contra los dichos de Fernández de Kirchner del jueves último ante la Cámara Federal de Casación Penal, con los que se defendió en la causa por el dólar futuro.

“Ella no cree en la república, cree en la tiranía de la mayoría. Cree que si tenés los votos podés hacer lo que se te da la gana. Ayer lo dijo, ustedes nunca fueron elegidos por el pueblo”, comentó el ex ministro.

“La idea de que hay tres poderes independientes, que hay que respetar a las minorías y a las reglas del juego. Y ese es el poder judicial que tiene que ser el árbitro y aplicar la ley, no la opinión pública”, agregó. “Ella en ningún momento trata de defenderse de lo que se la acusa”, dijo.

Respecto a los hechos que se juzgan en la causa, Prat Gay dijo que en 2015 antes del cambio de gobierno la entidad “para frenar la corrida cambiaria vendía dólares que no tenía. Cuando asumimos nosotros encontramos más dólares que se debían de los que había en caja, reservas negativas. Pero además había una deuda en dólares futuros, que fueron USD 17.000 millones que no tenía. La idea era te vendo un dólar que no tengo y te lo entrego en un par de meses, claro, cuando cambie el gobierno”.

Para Prat Gay, el eje de la acusación está en que hubo un perjuicio económico para la autoridad monetaria. “La Carta Orgánica le impide al BCRA vender lo que sea a precios que no sean los del mercado. Lo que hacía es que vendía en el mercado de Rofex, el de Rosario donde se operan estos contratos, y había un sólo vendedor que era el BCRA y del otro lado miles de compradores pq sabían que los estaban regalando. Tan alevoso fue que llegó al tope y por presión del Central Rofex modificó ese tope, para que el BCRA pudiera seguir vendiendo”, relató.

La vicepresidenta Cristina Kirchner durante la audiencia de la Cámara Federal de Casación Penal

“Otros dólares como el dólar financiero o el dólar futuro en Nueva York se vendían un 40% más alto que los que ofrecía el BCRA, no hay ninguna duda de que hubo un perjuicio económico al BCRA”, agregó.

Por otro lado, valoró la judicialización de la estrategia oficial con contratos futuros de 2015.

“Gracias a esa denuncia y a que el juez intervino [el BCRA] dejó de operar futuros durante un par de meses. Gracias a dios porque podrían haber vendido mucho más, podrían haber vendido USD 30.000 millones”, especuló Prat Gay.

El ex funcionario de Macri se refirió también a la defensa que en el pasado supo usar Cristina Kirchner para explicar las tenencias de dólares de su hija, Florencia, respecto a que ante la desconfianza que le generaron las políticas del Gobierno de Cambiemos transformaron plazos fijos en pesos en tenencias en dólares para guardarlas en una caja de seguridad.

“Eso entra precisamente en la definición que usa el kirchnerismo de fuga de divisas, comprar dólares y sacarlos del sistema”, dijo Prat Gay y agregó que si se toman en cuenta los montos, unos USD 4,6 millones, eso ubica a esas operaciones dentro del 1% que más dólares compró durante el Gobierno de Cambiemos.

“Cristina está entre los mayores fugadores de divisas durante la gestión de Cambiemos. Ella intentó safar con una explicación que en su momento parecía simpática y ahora su gente habla de fuga de divisas y no tiene en cuenta que Cristina es la principal”, comentó.

Por último, el economista dijo que ve más lejos al acuerdo con el FMI luego de la decisión oficial de querellar a los funcionarios que tomaron el paquete de ayuda del organismo en 2018.

“La idea de querellar a la oposición por el acuerdo con el Fondo al mismo tiempo que le pedís a la oposición apoyar un nuevo acuerdo con el Fondo” es contradictoria, remarcó.

