Un gremio bloquea la actividad de una pyme láctea y ya se perdieron 10.000 litros de leche

Integrantes del gremio Atilra bloquea el ingreso y la salida de una empresa láctea familiar en el Partido de Cañuelas (Foto Gentileza: InfoCañuelas)

Desde el lunes pasado se encuentra bloqueada la entrada y salida de la fábrica láctea Mayol, empresa familiar instalada desde 1936 en Gobernador Udaondo, Partido de Cañuelas, por integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) de General Rodríguez que reclaman que los 13 trabajadores de la planta deben ser recategorizados e incorporados como afiliados al gremio.

Ante el reclamo del gremio, desde la empresa señalaron que el convenio está diseñado para ser implementado en las grandes usinas lácteas, pero es inaplicable en una pyme familiar.

La dramática situación generó indignación entre los pobladores de Gobernador Udaondo, la zona rural donde está instalada la empresa cuya principal actividad es la elaboración de quesos y dulce de leche y que por estar impedida en desarrollar de manera normal los procesos de producción, hasta el momento se tuvo que tirar unos 10.000 litros de leche que no pudo procesar por la protesta gremial, según informó el portal InfoCañuelas.

De acuerdo a lo que manifestaron allegados a la empresa a los medios locales, “desde el lunes no nos dejan trabajar. La leche que estaba adentro de la fábrica hubo que tirarla porque nos cortaron la luz y después nos reventaron el generador. También nos impiden derivar la leche a otros lugares para que no se pudra. Uno de los Mayol, con 75 años, iba en el tractor, lo pararon, lo apretaron, le quitaron la llave, y presionan a otras empresas para que no nos reciban la leche”.

Movilización a favor de la empresa láctea (Foto: InfoCañuelas)

En las últimas horas un grupo de vecinos de Gobernador Udaondo se movilizó para exigir el cese del bloqueo sindical que sufre la empresa Láctea Mayol y una continuidad de la producción. Desde la plaza central del lugar se movilizaron hasta la planta y cortaron de manera intermitente la ruta 215, para que se escuche su reclamo de que la empresa tiene que seguir funcionando. Por otro lado, Javier Linari, presidente de la Cámara de productores de Leche USV Abasto, anunció que hoy desde las 9hs habrá una manifestación en apoyo a los dueños y trabajadores de Lácteos Mayol, en la intersección de las rutas 215 y 16.

Repercusiones

Desde el gobierno municipal de Cañuelas se difundió un comunicado, en el cual las autoridades sostienen que “los métodos empleados por asociaciones gremiales, en este caso Atilra, no pueden poner en riesgo la estabilidad de una empresa de más de 80 años; y que una pyme familiar merece un tratamiento distinto en relación a las grandes compañías”.

La Rural de Cañuelas, frente a los graves acontecimientos, expresó su solidaridad con la empresa láctea, sus trabajadores, tamberos y habitantes de Udaondo. “Estamos a favor del trabajo en blanco, la producción y las condiciones que faciliten las inversiones productivas. Reflexionemos sobre quienes se benefician y perjudican con este tipo de acciones y sobre el país que queremos”, expresaron en un documento.

También la empresa láctea recibió la solidaridad de los miembros de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen y señalaron que el gremio Atilra “lejos de defender los derechos de los trabajadores y su fuente de empleo, atenta contra una pyme familiar de alcance regional. Se trata de una empresa que a lo largo de ocho décadas ha demostrado conducta en su desenvolvimiento e inserción comunitaria en Gobernador Udaondo y Brandsen”.

La entidad se pronunció en contra de la toma del predio y reclamó el libre ingreso y egreso de las materias primas y productos a la planta. “Los productores y procesadores de leche debemos unirnos y tomar cartas en el asunto. Defendamos la propiedad privada, la libertad de circulación y el trabajo digno”, expresaron en el comunicado los integrantes de la Rural.

Por último, desde su cuenta de Facebook Atilra manifestó sobre la situación en el Partido de Cañuelas: “A pesar de los aprietes y las operetas difamatorias seguimos resistiendo en Cañuelas juntos a los compañeros de #LácteosMayol. No nos van a callar, los trabajadores organizados venceremos. Unidad, solidaridad y lucha”.

