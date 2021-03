Sigue la ocupación en el Frigorífico ArreBeef y hay incertidumbre por el destino de sus 1.000 trabajadores

La crisis del frigorífico ArreBeef se agrava con el correr de las horas

Continúa el bloqueo de los accesos y la quema de neumáticos en la puerta del frigorífico ArreBeef, en la localidad de Pérez Millán, Partido de Ramallo, al noreste de la provincia de Buenos Aires, tras el anuncio de su dueño, Hugo Borrel, de cerrar la compañía en forma definitiva. La decisión se conoció el viernes 27 en medio de una situación sindical muy compleja donde en los últimos meses un grupo de trabajadores comenzó a disputar la representación gremial al delegado del Sindicato de los Trabajadores de Carne de la Zona Norte del territorio bonaerense, Luis Pérez.

La compañía que se ubica entre los 4 principales frigoríficos exportadores del país, en mayo próximo cumplirá 100 años, cuenta con 1.000 trabajadores y desarrolla una faena diaria de 15.000 cabezas.

Al estar cerrado el ingreso al establecimiento, no es posible realizar el traslado de la carne depositada en las cámaras. “La situación está muy complicada en este momento. El fin de semana gracias a la gestión del Gobierno se pudo retirar la hacienda en pie que había en la planta para evitar que se mueran los animales, pero no dejan sacar la cámara de la carne. No se logra que se retire la mercadería”, dijo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, la entidad que agrupa a los grandes exportadores de carne a la que está afiliada Arrebeef.

Tanto el dueño del frigorífico, Hugo Borrel, como el titular del Consorcio solicitaron al Ministerio de Trabajo una intervención para que se retire la mercadería lo más pronto posible de la planta, antes de que la pérdida sea mayor. “Ayer tuvimos una audiencia y mañana vamos a tener otra para encontrar una solución, porque la planta está tomada por un grupo de 60 personas, sobre una dotación de 1.000, que no son del sindicato. Hoy no dejaron entrar al personal administrativo”, denunció.

“Acá no hay un problema, hay un delito. Tenemos que encauzar este conflicto para poder retirar hoy la mercadería, porque la faena es de los primeros días de la semana pasada”, afirmó Ravettino.

Según aclaró el responsable del Consorcio ABC, la empresa sigue pagando los salarios de sus 1.000 trabajadores, incluyendo 200 de ellos que no están trabajando desde el comienzo de la pandemia por integrar algún grupo de riesgo sanitario. “Esto es un problema de un grupo que no tiene representación que quiso correr al secretario local y tomaron la planta. Estamos en pie para encauzar el conflicto”, sintetizó.

Por otro lado, Ravettino señaló que desde el sindicato que sí tiene mandato en la planta les aseguraron que están dispuestos a dialogar, pero hasta el momento no han podido hacerlo con el otro grupo, el que que bloqueó el frigorífico.

El gremio

En diálogo con Infobae, desde la Federación de la Carne afirmaron que ellos “no pueden intervenir” y solo pueden hacerlo a nivel local en caso de que renuncie la comisión directiva del sindicato local, por lo que solo podrían hacerlo en un caso de una situación de acefalía.

“La postura de la Federación es la de querer mantener las fuentes de empleo y está actuando puramente de oficio en diálogo con el empresario para mantener los puestos de trabajo”, agregaron fuentes de la entidad gremialista.

También señalaron que cuando se inició el conflicto se acercaron hasta la zona representantes de la Federación, pero ante la negativa de Luis Pérez, el secretario del Sindicato de esa región, a renunciar tal como pedía un sector de los trabajadores, no pudieron hacer nada para impedir que la situación se agrave. Además, desde la Federación lamentaron que “no se acatara la Conciliación Obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo”.

El pedido de las entidades

Por último, mediante un comunicado de prensa, ayer un grupo de sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires se pronunciaron sobre la crisis del frigorífico, donde reclamaron que se intervenga para mantener las fuentes de trabajo y manifestaron “su solidaridad con todos los afectados por esta angustiante situación”.

Las rurales que firmaron el documento son de Arrecifes, Baradero, Colón, Carmen de Areco, Pergamino, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz-Campana-Zárate, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, San Pedro, Rojas y Salto,

