El Gobierno y el sector aceitero implementaron un fideicomiso para subsidiar los precios internos

El Gobierno busca garantizar precios internos accesibles para el aceite

A través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó e instrumentó un mecanismo de financiamiento para garantizar precios accesibles del aceite para el mercado interno. El sistema había surgido de un acuerdo firmado por los distintos actores del mercado de la soja y el girasol, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, el 30 de diciembre pasado.

En los próximos 15 días hábiles los diferentes participantes de la cadena de comercio de la industria aceitera constituirán un fideicomiso privado para sostener en el mercado interno un precio accesible de los aceites envasados para los consumidores, así como su abastecimiento. La resolución conjunta (firmada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) ratificó el alcance de un acta firmada a fines del año pasado entre el Gobierno Nacional y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA y CEC).

La resolución dispuso que el precio base de aceites envasados se ajuste de acuerdo a una fórmula durante la vigencia del fideicomiso

Dentro de los instrumentos posibles, se proyectó la creación de la figura de un fideicomiso privado, explicaron desde el ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado. La norma prevé que los aportes de fondos de cada fiduciante sean calculados según las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de los productos sujetos a aportes, registradas a partir de la fecha de corte.

El texto publicado este lunes también dispone que el precio base de aceites envasados se ajuste de acuerdo a una fórmula durante la vigencia del fideicomiso . Además, contempla que la duración del compromiso suscripto se extinga el 31 de enero de 2022 y deja abiertas instancias de revisión periódicas en las que se analizará la continuidad del instrumento posterior al 31 de enero de 2022.

El fideicomiso permitió que el sector pueda resolver un mecanismo de compensación (Lihueel Althabe)

El monto de aporte es de USD 190 millones anuales, con posibilidad de ser revisado por la Secretaría de Comercio. Y el volumen de aceites envasados que será objeto de las compensaciones es de 29 millones de litros por mes, en una proporción mínima de 80% de aceite puro de girasol.

“En esta dirección, el fideicomiso que se establece, y que estará integrado por las personas humanas y físicas que operen en el mercado de la soja y el girasol, y se encuentren inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), deberá velar por el interés económico general mediante un sistema interno de compensaciones que permitirá estimular la libre competencia, que garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores”, destacaron desde el ministerio.

Se estableció que los ministerios adoptarán medidas o acciones que eviten toda distorsión del mercado exportador

Este fin de semana, en una entrevista con el diario Página/12, el presidente Alberto Fernández se refirió al agro y a la posibilidad de subir retenciones o poner cupos a la exportación. Pero destacó el caso de los aceiteros y el fideicomiso que les permitió resolver un mecanismo de compensación.

“Lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares. El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones (que en este momento están acotadas) o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan. No estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”, señaló el presidente.

En la resolución conjunta, se estableció que los ministerios adoptarán “medidas o acciones” que eviten toda distorsión del mercado exportador . La Secretaría de Comercio Interior podrá evaluar periódicamente la evolución del fideicomiso y, ante eventuales incumplimientos o conflictos por parte de los fiduciantes podrá emitir un “laudo técnico”.

