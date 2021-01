Trolls vs Wall Street: 10 claves para entender la “batalla” de los pequeños inversores de las redes sociales contra los mercados tradicionales

Un local de GameStop en Manhattan, Nueva York (Reuters)

En la última semana, Wall Street fue el campo de batalla entre grandes y pequeños inversores, en una disputa cuyo desenlace puede significar un cambio de paradigma en el mundo bursátil. En el ojo del huracán estuvo la acción de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop, que subió a un ritmo exponencial, un alza impulsada por un grupo de inversores minoristas en cruzada contra el “establishment” financiero.

Superinfluencers como el dueño de Teasla y SpaceX, Elon Musk –la persona más rica del planeta–, y Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, también se sumaron a la pelea desde las redes.

Diez claves resumen esta suerte de revolución en Wall Street, que ilustra esta lucha entre una nueva generación de jóvenes inversores y los grandes fondos tradicionales que dominaron por décadas a los mercados.

1 - GameStop, en el medio de la puseada. Nombre histórico para los entusiastas de los videojuegos, las tiendas GameStop están lejos de ofrecer un modelo radiante de crecimiento en una era en la que las compras en línea, las descargas o los juegos remotos han superado las ventas físicas. Debido a estas dificultades financieras, las acciones del grupo están entre las más atacadas en Wall Street por las ventas en corto.

Detrás del alza récord de GameSpot está el fenómeno de individuos que comparten información en redes sociales y doblegan a los traders tradicionales

2 - Qué son las ventas en “corto”. Esta práctica, común en grandes fondos de inversión, consiste en “alquilar” acciones de compañías en declive a sus tenedores y luego venderlas, apostando y forzando a una caída en sus precios, con el fin de recomprarlas más barato en una fecha posterior. Después se le devuelve el activo al tenedor original, mientras que se obtiene una ganancia sustancial por el arbitraje de cotizaciones.

El director ejecutivo de Tesla Motors, Elon Musk (REUTERS/Lucy Nicholson)

3 - La irrupción de los “robinhooders”. Un grupo de jóvenes traders que operan en las bolsas de Nueva York en plataformas como Robinhood.com, ansiosos por beneficios rápidos en las apuestas financieras arriesgadas, se propuso oponerse a grandes fondos de las finanzas que venden en corto (”shortear”), y comenzaron a comprar masivamente acciones de GameStop para inflar su precio. Con unos tres millones de suscriptores, el foro WallStreetBets del sitio Reddit, donde los usuarios de Internet se jactan de sus hazañas o, más a menudo, de sus problemas bursátiles con memes y bromas atrevidas, son la herramienta principal para este movimiento sin precedentes.

4 - Histórica escalada de precios de GameSpot. Con extrema volatilidad, el ejército de minoristas logró torcerle el brazo a los fondos tradicionales y desde el viernes 22 a el viernes 29 los títulos de GameSpot (GME) treparon un 500% en seis ruedas, desde los 43 a los 260 dólares, con un pico de USD 500 en la mañana del jueves 28.

Los fondos que apostaron a la caída de acciones ahora deben recomprarlas para minimizar las pérdidas, lo que espiraliza la tendencia alcista

5 - ¿Qué es un “short squeeze”? Ante esta repentina alza, los fondos que habían apostado a la baja de GME se vieron obligados a recomprar las acciones para limitar sus pérdidas, lo que provocó lo que se llama “short squeeze” (o “liquidación forzosa”), que incrementó aún más el precio de la acción. GameStop subió un 18% el lunes, luego un 93% el martes y nada menos que un 135% el miércoles.

6 - Euforia de los “trolls” bursátiles. Los miembros de WallStreetBets se mostraban eufóricos. Algunos medios estadounidenses incluso hablaron de una rebelión contra el sistema. Para Jaime Rogozinski, quien creó el foro en 2012 pero se alejó de él, los apostadores “han logrado hacer lo que nunca hizo el movimiento Occupy Wall Street, de una manera radicalmente diferente”. Recordó que Occupy Wall Street protestaba contra el hecho de que la gente común no puede participar en el juego del mercado de valores. “Ahora la gente común ha encontrado una manera de eludir el sistema desde adentro”, dijo.

El intercambio de información en redes sociales dio protagonismo a miles de inversores minoristas que comandan los movimientos disruptivos en el mercado

7 - Dudas y restricciones por la volatilidad. Después de decidir limitar su acceso el miércoles, WallStreetBets revirtió su decisión y volvió a ser accesible para todos. La aplicación de chat Discord anunció, por su parte, la retirada de WallStreetBets de sus servidores, alegando que alberga contenidos de “odio”. En tanto, la app minorista Ronbinhood y otras similares, que el jueves restringieron la operatoria, desbloquearon de forma “limitada” las compras de los títulos de GameStop.

8 - ¿Deben intervenir los entes reguladores? El regulador de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la SEC (sigla del inglés Securities and Exchange Commission), indicó esta semana que tomó nota de esta “volatilidad” y señaló que está “evaluando” la situación. Para el abogado Jacob Frenkel, ex fiscal de la SEC, la extrema volatilidad del título, cuya cotización debió ser suspendida en múltiples ocasiones en los últimos días, justificaría una acción por parte de la policía bursátil. ”Las operaciones se suspenderían durante 10 días para garantizar que todos los inversores tengan acceso a información precisa y actualizada”, dijo Frenkel a AFP, aunque duda que un paso de ese tipo sea dado.

Una descripción gráfica de lo que les pasó a los "tiburones" del short selling

9 - ¿Hubo manipulación de precios? La SEC también puede iniciar una investigación por manipulación del precio de las acciones, pero la Comisión casi nunca anuncia sus movimientos. El trader Andrew Left, de Citron Research, afirmó haber sido acosado la semana pasada luego de haber apostado a la caída de GameStop y anunció acciones legales contra estas amenazas. “Nuestro equipo económico, incluida la secretaria del Tesoro (Janet) Yellen, está monitoreando la situación”, dijo a su vez la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

10 - ¿Y ahora qué? La historia de GameStop está lejos de haber terminado. El martes por la noche, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, que a menudo ha atacado al “sistema”, tuiteó un enlace a WallStreetBets, lo que contribuyó al aumento del miércoles. Musk también emitió un tweet en el que señaló: “No podés vender una casa que no es tuya. No podés vender un auto que no es tuyo. ¿Cómo podés vender una acción que no es tuya? Eso es una mierda; shorting es una estafa legal”.

En respuesta, uno de sus seguidores ilustró la reciente situación con una imagen de un cardumen de pequeños peces que adopta la forma de un gigantesco pez y se apresta a engullirse un par de tiburones, que vendrian a ser los “short sellers” de Wall Street.

El financista y capitalista de riesgo Chamath Palihapitiya, por su parte, reveló que había comprado 50.000 acciones del grupo que en la tarde del miércoles ya había vendido, y se comprometió a ofrecer sus ganancias a una organización que ayuda a las empresas golpeadas por la recesión. Los usuarios de Reddit, por su parte, se dirigieron a otras empresas, entre ellas la cadena de cines AMC (+250% en seis ruedas) y, en menor medida, al fabricante de software empresarial BlackBerry, que ganó 110% en enero.

Con información de AFP

