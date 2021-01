Primavera nerd y superinfluencers: Elon Musk y un ejército sub 30 hacen temblar al statu quo de las finanzas globales

"La Libertad guiando al pueblo", el cuadro de Eugène Delacroix intervenido con bitcoin, Twitter y Reddit (@mbeaudroit)

Un simbolito y un hashtag generaron un revuelo en las últimas horas. Un ícono, en rigor, con el símbolo del bitcoin puesto en el lugar indicado, a la hora indicada, sin otra palabra o recomendación, hizo que la criptomoneda estrella se disparara más de 18 por ciento, hasta superar los 37.000 dólares.

Claro, quien usó ese ícono no es cualquiera: se trata del hombre más rico del mundo –con un patrimonio de casi USD 180.000 millones–, un tipo con “onda” que no sólo hace autos eléctricos bellísimos, sino que también quiere conquistar el espacio, llevar turistas a las estrellas y analizar, de verdad, si hay chances de vivir en otro planeta.

Musk es un aspiracional para muchos jóvenes. Representa conceptos magnánimos y los concreta: va contra la NASA y hace autos open source. ¿Cómo no lo van a seguir? (Andragnes)

Mientras tanto –y aunque se lo toma muy en serio–, parece divertirse jugando a ser un superinfluencer de las finanzas, una tendencia que quedó plasmada mejor que nunca en estos días turbulentos en los que la acción del ignoto GameStop saltó por los aires gracias a una jugarreta que un grupo de millennials y sub 30 de una red social les hizo a los peces gordos de Wall Street, o en los que una cripto que nació como un chiste, con la cara de un perro meme, no deja de subir.

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk (EFE/Britta Pedersen/Archivo)

Elon Musk, de él hablamos, está en estado de gracia. Puso el ícono de bitcoin en su biografía de Twitter y generó el salto en la cotización. Lo siguió Jack Dorsey, el cofundador y alma mater de la red social del pajarito: más impacto aún. ¿Son parte de la revolución de una moneda digital, descentralizada, inhackeable y sin países y bancos centrales detrás que propone bitcoin? ¿Compraron y apuestan a más subas o están convencidos? Como sea, ejércitos de sub 30 con un smartphone y la opción de hacer trading con un dedo y dos clicks se dieron cuenta de que pueden incomodar a Wall Street. ¿Podrán hacer más que eso? ¿Los dejarán? Muchas preguntas.

Los hijos de lo que fue la crisis del 2008 están tomando el control y teniendo una participación más activa en el mercado (Beaudroit)

“Esto es power to the people”, o poder para la gente, resume Manuel Beaudroit, evangelizador cripto y CEO de Belo, una nueva empresa del ecosistema local que saldrá a la luz este año.

“Lo que se demuestra ahora es cómo Wall Street pasó a ser una calle cerrada para pocos. Cripto y bitcoin van contra eso. Y se ve en lo que pasa en estos días, cuando los hijos de lo que fue la crisis del 2008 están tomando el control y teniendo una participación más activa en el mercado. Es un momento muy interesante, de quiebre, con gente que se empodera y hace trading desde cualquier parte del planeta y se organiza por una red social. Cripto va a tomar mucha más relevancia. Es un lindo momento en el que el próximo desafío será la privacidad”, asegura quien reemplazó en su nombre de Twitter, desde hace varios años, la primera letra de su apellido por una “₿”.

Musk sumó la B de bitcoin a su biografía de Twitter y la acción se disparó

Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y director ejecutivo de BYMA, es una analista del mercado tradicional que sigue las nuevas tendencias. No cree del todo que los “señores de traje” de Wall Street sean ajenos por completo al fenómeno de las últimas semanas. “En este contexto tiene mucho que ver la pandemia, estoy seguro. Mucha virtualidad y plataformas electrónicas con gente que necesita empleo, dinero y también generar una historia, ser parte de algo”, explicó.

“Por eso bitcoin empieza a tener más relevancia. Le importa a la gente porque se puede ganar dinero. Hay mucho riesgo, claro, pero se puede ganar. Movimientos como los de estos días pasan desde siempre. Antes se hacían por teléfono, algún gurú hablaba en una revista o había una recomendación de JP Morgan. Pero ahora todo es mucho más rápido, inmediato y masivo. Igual, no creo que sean todos robinhoods y chicos de 16 años en una plataforma. Hay algoritmos y más gente detrás”, aseguró Zuchovicki.

Dosery, alma mater de Twitter, también sumo la B amarilla a su biografía

“‘En retrospectiva, esto era inviable’, tuiteó Musk hace horas sobre bitcoin. La idea detrás del mundo cripto es muy parecida a lo que piensa él para sus negocios, para sus propuestas de valor: mundos descentralizados, revolución y cambio de statu quo. Es como si dijera ‘ya está, esto es cosa seria’. Musk viene coqueteando con el tema desde hace mucho; Dorsey, también”, reflexionó Rodolfo Andragnes, presidente de la fundación Bitcoin Argentina.

“Hay mucho de aspiracional en todo esto y de ser diferente. Musk es un aspiracional para muchos jóvenes. Representa conceptos magnánimos y los concreta: va contra la NASA y hace autos open source. ¿Cómo no lo van a seguir? Da esperanzas y cuando habla de bitcoin, lo siguen. Bitcoin te diferencia de tu papá y tu abuelo. ¿Warren Buffett no entiende este mundo? No importa, porque justamente es otro mundo”, explicó.

Perro meme

Musk también se subió con un guiño al escándalo GameStop. Quizás en parte porque siempre odió a los inversores shortsellers. Mientras un grupo de jóvenes en la red social Reddit hizo subir los papeles de la empresa física de videogames, que estaba en la mira de los grandes fondos que hacían short squeeze con sus acciones por el piso, Musk tuiteó una sola palabra “¡¡¡Gamestonk!!!” (stonk es sinónimo de acciones en redes), y puso un link a Wallstreetbets, el grupo de discusión de Reddit donde nació el escándalo GameStop y donde lo aman, literalmente. Hasta lo llaman “Papa Musk”.

La falsa tapa de Vogue sobre dogecoin que tuiteó Musk

Mientras tanto, la SEC –el regulador de EEUU– emitió un comunicado diciendo que sigue de cerca el tema, advirtió sobre abusos y manipulación y dijo que “la extrema volatilidad de los precios de las acciones tiene el potencial de exponer a los inversores a pérdidas rápidas y graves y socavar la confianza del mercado”.

También habló Keith Gill (34, alias “DeepF-ingValue”), impulsor de la movida GameStop en Reddit. En una nota al Washington Post dice que no se esperaba nada de lo que pasó y que su estrategia nunca fue hacer short squeeze e ir contra los grandes fondos de Wall Street. Ganó dinero, claro, y ahora su sueño de comprarse una casa de campo está a un paso.

En este contexto tiene mucho que ver la pandemia, estoy seguro. Mucha virtualidad y plataformas electrónicas con gente que necesita empleo, dinero y también generar una historia, ser parte de algo (Zuchovicki)

Y si se habla de redes y acciones no conviene olvidar a dogecoin, una criptomoneda que nació como un chiste, con el símbolo de la conocida cara viral del perro japonés. Los usuarios de Reddit ahora se subieron a la tendencia e impulsaron el valor de la cripto –que vale centavos, pero no deja de crecer– con alzas de más de 600 por ciento.

Musk se divierte con dogecoin también: ayer tuiteó una foto de una tapa falsa de la revista Vogue reconvertida en “Dogue”, y con la foto de un fino can con polera… muy diferente al meme viral.

En diciembre tuiteó “Doge” –solo esa palabra– y el precio subió 20 por ciento; antes había cambiado su biografía diciendo que era “ex CEO de Dogecoin”.

Uno de los tantos memes que circulan en las redes sobre dogecoin

Como se ve, la revolución de signo de bitcoin es el último de un raid de impactos que Musk generó desde su cuenta de Twitter. Antes, había hecho que las acciones de una empresa ignota se dispararon un 6.300% cuando recomendó “usen Signal”, en medio de la discusión sobre la privacidad de los mensajeros instantáneos, y un ejército de pequeños inversores compraron acciones de Signal Advance (SIGL), una empresa que nada tiene que ver con el mensajero.

Días después, lo hizo de nuevo. Tuiteó “Me encanta Etsy” y las acciones de la plataforma de e-commerce se dispararon.

¿Todo lo que toca el hombre más rico del mundo se convierte en oro? “A Elon Musk el Papa debería hacerlo santo ya mismo. Hizo el milagro de generar 100 Billones en 15 minutos literalmente de la nada. Otra que la multiplicación de los panes!”, tuiteó este mediodía Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía.

Como sea, a Musk no parecen seguirlo por su condición de magnate extremo sino más bien por su aura de chico rebelde que, aun más millonario que nadie, va contra el sistema y promete llevarnos a Marte. ¿Será? Sólo hay que esperar a ver qué dice su próximo tuit. Los superinfluencers están en la cresta de la ola.

Seguí leyendo:

Bitcoin se vuelve a disparar: saltó hasta 17% en el día de la mano de un gesto de Jack Dorsey y Elon Musk

Trolls vs Wall Street: la acción de GameStop vuelve a las subas y se dispara 75% en un día muy negativo para el mercado

Apple registró el trimestre más rentable de la historia: facturó USD 111.400 millones gracias a un aumento en las ventas a China