Créditos UVA: a poco del fin del congelamiento de las cuotas, el ex funcionario macrista que los creó salió a defenderlos y los comparó con el Plan Óvalo

El ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, recurrió a las redes sociales para defender el sistema de créditos hipotecarios ajustados por UVA que él impulsó y que en estos días es foco de un debate respecto a si es necesario mantener congeladas las cuotas para proteger a los deudores. A fin de mes vence el congelamiento y tomadores de créditos hipotecarios piden su extensión.

A través de su cuenta de Twitter, el economista criticó los congelamientos decididos primero por el propio Macri y luego por el Gobierno de Alberto Fernández, admitió que la aceleración de la inflación dificulta la cuota pero argumentó que el bajo nivel de mora no fue tenido en cuenta a la hora de decidir otorgar facilidades de emergencia.

También comparó al sistema con el “Plan Óvalo” de una automotriz y sostuvo que “futuros propietarios, inmobiliarias, UOCRA, constructores, bancos son perdedores del lobby para condonar los créditos UVA”.

En una serie de tuits, Sturzenegger comparó el sistema UVA -que ajusta la cuota por inflación- con un préstamo hipotecario tradicional, no indexado.

“Con inflación, un préstamo no indexado requiere compensar la depreciación del capital por inflación con tasa de interés. Por ejemplo una tasa del 25% implica pagar un cuarto de la casa el primer año. No hay salario que aguante, y no hay crédito posible. Tan sencillo como eso”, escribió.

“El UVA permite evitar esto. Si la tasa es, digamos, 5%, y el préstamo a 30 años, pagás aproximadamente 6% del valor de la casa por año, con lo que el crédito se hace accesible. Así fue como casi 200.000 familias cumplieron el sueño de su casa propia”, continuó.

“El potencial para segmentos de ingresos bajos era inmenso. Si el sistema no se hubiera tocado hoy cientos de miles de familias tendrían su casa propia. Familias q hoy no tienen más remedio q seguir alquilando. Al 3% la versión UVA del Banco Nación era menos q un alquiler”, dijo.

El ex funcionario de Macri admitió que la aceleración de la inflación dificulta el pago para los deudores, pero calculó que aún con salarios que avancen por debajo del ritmo de suba del nivel general de precios, los pagos mensuales quedan por debajo del 30% del ingreso de quienes lo tomaron, un umbral de seguridad que es referencia para los bancos a la hora de otorgar estas financiaciones.

“¿Se dificulta el pago?”, se preguntó Sturzenegger. “Sí, si los salarios se rezagan relativo a los precios. Pero esa divergencia es baja y su efecto acotado. Una cuota q es 25% del ingreso, con inflación de 100% y aumento salarial de 80%, se va a 27%. ¿Se entiende? Del 25 al 27% de los ingresos”, calculó.

“De hecho en todos los créditos dados entre 2016 y 2019 ninguna cuota que haya arrancado en 25% de los ingresos superó el 30%. Por eso la mora en estos créditos era casi inexistente”, agregó.

El próximo 31 de enero vence el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA. A partir de febrero, según lo previsto en el decreto, los deudores deberán enfrentar la actualización de las cuotas, que dependerá del tipo de congelamiento que obtuvieron. Según el monto recibido, hay casos –créditos para vivienda única menores a 120.000 UVA– donde el congelamiento arrancó en agosto de 2019 y otros en marzo de 2020.

En el caso de que no haya un nuevo congelamiento, en febrero habrá una actualización de las cuotas. Según estimaciones del sector financiero, en el caso de los créditos más bajos, el incremento en la cuota a partir del mes próximo sería del 9%. Todavía no hay definición respecto a si el Gobierno va a extenderlo, a pesar de reclamos de los deudores.

En ese contexto, el ex banquero central comparó al sistema UVA él mismo introdujo con el “Plan Óvalo”, el plan de ahorro previo de la automotriz Ford.

“El presidente de Ford me decía: esto es el Plan Óvalo. Pagás una parte del valor del auto más un interés. Decía: el Plan Óvalo resistió todo, convertibilidad, hiperinflación, etcétera y era la única manera en que la gente de ingresos medios y bajos podía acceder a un auto. Se dijeron muchas cosas equivocadas o engañosas sobre estos créditos: que servían sólo si la inflación bajaba, que temas culturales, que al final la gente iba a deber más, que era la 1050. Muchaches, no quieran pasarse de listos, era el Plan Óvalo”, comentó.

“En Argentina siempre el Estado está a tiro para regalar plata”, se quejó Sturzenegger. “Eso hace que sea negocio protestar y apostar a que se haga cargo de tus deudas. Pero hacerlo daña los incentivos para que el crédito se siga dando. Acá el capital no se licúa, pero eso no es motivo para condonarlo”, dijo.

“Para evaluar los sucesivos congelamientos que ya ocurrieron me pregunto si alguien realmente vio que era lo que estaba pasando con las cuotas en términos de ingresos o si se evaluó la mora”, dijo además.

“Futuros propietarios, inmobiliarias, UOCRA, constructores, bancos son perdedores del lobby para condonar los créditos UVA. Una sociedad q no logra preservar un solo contrato, aún los de privados, es una sociedad q no puede pensar en el futuro y por ende q no tiene futuro”, señaló.

