Los dirigentes ruralistas advirtieron que volverán a movilizarse si hay nuevas medidas de intervención en los mercados

La dirigencia del campo, que organizó el cese de comercialización de granos que finalizó ayer en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz, volvió a mostrar su satisfacción por el acatamiento de la medida de fuerza. Además, advirtieron que los productores volverán a protestar si el Gobierno avanza con medidas de intervención de los mercados agropecuarios.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, sostuvo: “Nosotros creemos que gracias a la medida de fuerza que llevamos adelante se eliminaron las restricciones para exportar más y logramos revertir el escenario del pasado 30 de diciembre con los anuncios que hizo el ministro Luis Basterra. Además, levantar la medida de fuerza antes del horario de cierre de la misma no fue una muestra de debilidad sino un gesto”.

El dirigente, quien participó en un evento virtual organizado por Agroeducación, manifestó: “En estos procesos populistas los anticuerpos están en las instituciones y en la sociedad movilizada. Habrá que seguir movilizados y atentos y actuar con mucha firmeza defendiendo nuestros valores”.

Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, dijo: “El cierre de las exportaciones de maíz le dio una mala señal al productor que tienen que arriesgar, invertir, sin ningún tipo de respaldo y sustento. Entonces era necesario y una demanda de expresar esa absoluta posición contraria a una señal tan negativa, ya que todo eso rebalsó la gota de paciencia de los productores que nos pidieron una movilización concreta para demostrar el descontento”.

Dirigentes del campo hoy en el Webinar organizado por Agroeducación y moderado por Carlos Etchepare

Y agregó: “Nada de lo que se conversó en el Consejo Agroindustrial como desencadenante de la solución momentánea a las restricciones a las exportaciones de maíz, hubiera sido posible sin un cese de comercialización que le ha generado un impacto muy fuerte al gobierno, de lo contrario no hubieran dado marcha atrás aunque sea transitoria y en partes”.

El vicepresidente de CRA le pidió diálogo a las autoridades nacionales, pero aseguró que si esas conversaciones no conducen a entendimientos sustentables “para toda la cadena y no sólo para algunos de los eslabones, vamos a ir a un escenario de enfrentamiento donde los productores se van a expresar y van a estar representado. El Gobierno no tiene que confiarse y que píense que los ánimos están para soportar demasiadas medidas adversas, porque con nada el mal humor del productor salta nuevamente a la manifestación”.

El rechazo al fideicomiso

Por otro lado, los dirigentes mostraron su preocupación y rechazo a la iniciativa que el Gobierno presentó el pasado martes a la Mesa Intersectorial del Maíz, de consensuar un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores del cereal, en sintonía con el Programa Nacional de Precios Cuidados, mediante la constitución de un fideicomiso. “El mismo sería de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz”, detalló el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Los productores creen que esa medida, en caso de implementarse, significaría un mayor desacople del que ya existe, ya que perciben un precio muy inferior al valor internacional del cereal. Hoy el precio de exportación de la tonelada de maíz ronda los 250 dólares, y a partir de ahí hay que descontar el 12% de retenciones y otros gastos, y termina cobrando menos de 18 mil pesos, o sea entre 105 y 110 dólares teniendo en cuenta el tipo de cambio del mercado libre.

“Hasta ahora ese mecanismo que propone el Gobierno, que no deja de ser intervencionista, no nos convence en absoluto y estamos totalmente convencidos que rechazaremos cualquier sistema que vaya en contra del detrimento de los ingresos de los productores. En un gobierno que tiene un amor por el intervencionismo, nos lleva a un escenario inevitable de enfrentamiento y de ir tratando de frenar algunas acciones que el gobierno tiene decidido llevar adelante”, dijo el vice de CRA.

Funcionarios nacionales y la Mesa del Maíz, el pasado martes durante una reunión en el ministerio de Agricultura

A lo que agregó: “El desacople ya es una realidad desde hace tiempo. En el momento que pusieron restricciones y retenciones hay un desacople, y si a eso le sumamos diferenciales de tipo de cambio y algunos traslados que están ocurriendo hacia otro eslabones de la cadena, el desacople es monstruoso. Es por eso que ante cualquier avance o intención de ir desmedro de la capacidad productiva y de la posibilidad de inversión vamos a estar en alerta para cualquier tipo de manifestación y expresar el malhumor”.

Sobre el tema Pelegrina manifestó: “Al margen de todos los fuegos de artificio que siguen funcionando en la Mesa del Maíz, con el armado de un fideicomiso e intentar el desacople de los precios internos y externos, todo eso sabemos que nunca funcionó y no propiciamos ese tipo de medidas y siempre nos vamos a oponer a ese tipo de mecanismos”.

Otras opiniones

Por su parte, Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa de las Carnes, explicó los alcances de la reunión del pasado martes entre funcionarios nacionales y la Mesa del Maíz, de la que el ex presidente de CRA forma parte. “Hay que aclarar que la que dialoga con el Gobierno es la Mesa Intersectorial de Maíz y que no tiene nada que ver el Consejo Agroindustrial, que sigue trabajando para una política de Estado a largo plazo. En relación al último encuentro con los funcionarios, la comunicación que hizo el Gobierno de que había negociado con el Consejo, no es cierta”, expresó.

Chiesa agregó que se le pidió a Basterra no transitar el mismo camino que se tuvo que enfrentar durante el kirchnerismo, donde se perdieron, dijo, 12 millones de cabeza del stock vacuno por las medidas de intervención del gobierno. “Es verdad que se nos consultó en la última reunión de contar con un fondo anticíclico mediante un fideicomiso. En ese sentido, no vamos a avalar ningún mecanismo que signifique un subsidio de la producción hacia otro eslabón de la cadena. Es por eso que no lo vemos muy factible”, afirmó.

Por último, Dardo Chiesa sostuvo: “El desacople de los precios es algo que está en la agenda del Gobierno y debemos explicar. En el tema de la carne vacuna no es la exportación la que está produciendo el aumento de los precios. El aumento es como consecuencia de un déficit estructural de hacienda en engorde, producido por el alto costo de la invernada, el aumento de los precios de maíz, y una sequía muy pronunciada. Es decir, que hay un problema de oferta”.

