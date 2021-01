Córdoba no pudo acordar la reestructuración de su deuda y hoy caerá en default

La administración de Juan Schiaretti no pudo llegar a un acuerdo con los acreedores

Luego de las cinco propuestas que presentó en los últimos meses y que fueron rechazadas de manera tajante por los acreedores, la provincia de Córdoba no pudo reestructurar hasta el momento su deuda y este lunes entra formalmente en default.

Sucede que hoy vencía el plazo de 30 días corridos que la administración de Juan Schiaretti tenía de gracia para tratar de llegar a un acuerdo con los bonistas luego de incumplir el pago de los intereses por 25 millones de dólares, el 9 de diciembre pasado.

A principios de este mes, las autoridades cordobesas mejoraron su propuesta inicial y habilitaron un aumento en la tasa de interés ofrecida, además del pago en efectivo del 30% de los intereses devengados para los que aceptaran ese arreglo.

Las modificaciones incluían también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar -cerca de US$ 1.700 millones en tres bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027- con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CACs) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas.

“La provincia de Córdoba anunció su decisión de mejorar los términos y condiciones del canje de deuda, mediante una propuesta que aumenta el pago de intereses a los acreedores y mejora otras condiciones”, señaló oficialmente la provincia en un comunicado enviado a la Bolsa porteña.

Entra las modificaciones propuestas, se les ofreció a los tenedores que entreguen su consentimiento de que el 30% de los intereses devengados e impagos sea abonado en efectivo y, el resto, mediante la emisión y entrega de Títulos de Deuda Modificados.

Sorpresivamente, y “luego de conversaciones constructivas y de buena fe”, según destacó la administración de Schiaretti, la oferta fue bien recibida por el fondo Schroder Investment Management North América Inc., que aceptó las nuevas condiciones.

La provincia de Córdoba debía pagar 25 millones de dólares de intereses (REUTERS/Rick Wilking)

Según este acuerdo, los actuales títulos con vencimiento 2021 (US$ 709,4 millones) y tasa de interés de 7,125% serían cambiados por otros a terminar de pagar en 2025 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta junio de 2021, de 4,75% hasta junio de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2023.

Para los títulos con vencimiento en 2024 (US$ 510 millones) y tasa de 7,45%, Córdoba ofrece cambiarlos por otros a terminar de pagar en 2027 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta agosto de 2021, de 4,75% hasta agosto de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2026.

Para los títulos de deuda con vencimiento en 2027 (US$ 450 millones) y tasa de 7,125%, propuso cambiarlos por otros a terminar de pagar en 2029 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta agosto de 2021, de 4,75% hasta agosto de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2028.

No obstante, tres días más tarde el grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos rechazó esta propuesta, por lo que Córdoba no pudo llegar a la mayoría de acreedores necesaria como para aprobar la reestructuración de su deuda y, por más que presente una nueva oferta, el plazo para pagar los 25 millones de dólares de intereses ya venció.

De esta manera, la provincia quedó en una situación similar a la que están Buenos Aires, Chaco y La Rioja, que también entraron en default recientemente, mientras que Salta, Tierra del Fuego y Jujuy aún no presentaron propuestas de reestructuración y podrían seguir el mismo camino.

A través de un comunicado, los bonistas aseguraron que están dispuestos a “entrar en discusiones” con Córdoba para “llegar a una resolución consensuada”, pero advirtieron que para que estas negociaciones “tengan éxito, deberán basarse en una evaluación objetiva de la situación y de las perspectivas financieras de la Provincia”.

“El Grupo (excluyendo Schroder Investment Management North America Inc., el cual ya no forma parte de dicho Grupo) posee más del 50% de los Bonos de la Provincia 7,125% con vencimiento en 2021, más del 40% de los Bonos de la Provincia 7,450% con vencimiento en 2024, y más del 30% de los Bonos de la Provincia 7,125% con vencimiento en 2027 (...) En conclusión, no hay forma que la Provincia pueda implementar la reestructuración de sus bonos internacionales sin previas conversaciones de buena fe con el Grupo″, remarcaron.

