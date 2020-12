Cierre de las exportaciones de maíz: para la Mesa de Enlace, “el Gobierno volvió a defraudar al campo”

La Mesa de Enlace rechazó el cierre de las exportaciones de maíz. Duras críticas al Gobierno (Gustavo Gavotti)

Frente a la resolución del ministerio de Agricultura de suspender la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo de 2021, los dirigentes de la Mesa de Enlace lanzaron duras críticas al Gobierno. A través de un comunicado, se quejaron porque una vez más no fueron consultados y pidieron a los funcionarios que reflexionen sobre el error que se está cometiendo y que afectará a la producción, el agregado de valor, las exportaciones y consumidores.

“No queremos seguir perdiendo productores. No queremos más medidas inconsultas y tomadas entre gallos y medianoche. Esperamos que el gobierno reflexione y vea que este no es el camino. Que cometen, una vez más, un error, que nos perjudica a todos. Están a tiempo de resolverlo. Esperamos que lo hagan”, expresaron los presidentes de Coninagro, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas.

Y agregaron: “Creíamos que, luego de que el propio Presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas. Evidentemente, volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena”.

Las entidades agropecuarias consideran que el Gobierno las está castigando y estigmatizando, a través de la implementación de medidas que llevarán a nuevos fracasos

En el comunicado los representantes de los productores agropecuarios señalaron que el 2020 fue un año muy difícil para el país y el campo: “A esta altura, cuando los productores necesitamos reglas claras, previsibilidad y apoyo del Estado para salir adelante y superar los muchos problemas que ya veníamos arrastrando, profundizados por la pandemia, este tipo de medidas son un contrasentido”, señalaron.

Por otro lado, recordaron que la prohibición para exportar “impide el ingreso de divisas al país y, a la vez, genera una gran crisis de confianza, que impacta negativamente sobre el precio de la producción y pone en duda la intención de siembra de este y otros productos. Y es que, con este tipo de medidas, el productor interpreta que sigue funcionando la discrecionalidad y la arbitrariedad, en lugar de la lógica y el diálogo”.

Por último, la dirigencia agropecuaria advirtió sobre el efecto negativo del cierre de las exportaciones: “No se entiende por qué esperan resultados diferentes, aplicando las mismas recetas. Como miembros del gobierno deberían bregar por mejorar las condiciones productivas. Si no quieren hacerlo por el bien del sector como debieran, al menos podrían hacerlo por el bien de todo el país. Pero no es así. Por el contrario, se nos sigue castigando, estigmatizando, a través de la implementación de medidas que -no cabe duda- nos llevarán a nuevos fracasos”, concluyó el comunicado de las entidades del campo.

El pronunciamiento de la cadena del maíz

Horas después del anuncio del Ministerio de Agricultura, los integrantes de la Asociación del Maíz y Sorgo (Maizar), expresaron en un documento: “Este tipo de medidas erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraiga la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo. El cierre de los mercados logra un efecto contrario al deseado, medidas similares en el pasado dieron como resultado una brutal caída del área sembrada con el cultivo, perjudicando no solo a la producción sino a toda la cadena de valor”.

Y además señalaron: “Tenemos que volver a pensar en el largo plazo, y para eso debemos tener un horizonte claro, donde podamos conocer las reglas de juego y a su vez terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar, cuando sabemos a ciencia cierta que nos sobran recursos para hacer las dos cosas a la vez. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con el sector público debatiendo y aportando ideas que contribuyan a un país que finalmente logre desarrollar todo su potencial en beneficio de todos los argentinos”.

