En forma sorpresiva, el gobierno suspendió las exportaciones de maíz y hay incertidumbre entre los productores

Según las proyecciones del gobierno, por primera vez en 20 años la cosecha de maíz superará a la de soja

Ante la sorpresa y la incertidumbre de los productores, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación anunció que suspendió la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo de 2021, que es el momento que ingresará la nueva cosecha, con la única excepción del maíz pisingallo.

“Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”, señalaron desde la cartera que conduce Luis Basterra.

Hay que recordar que las Las DJVE son las declaraciones de venta que deben hacer los exportadores de granos y subproductos comprendidos en la Ley 21.453 en el momento en que cierran cada negocio, que suele ser varios meses antes del embarque.

Entre los productores, explicaron que las primeras reacciones sobre la medida son de sorpresa e incertidumbre que provocan este tipo de medidas de intervención en los mercados, ya que cuando se pusieron en marcha durante el kirchnerismo derivaron en serias complicaciones no solamente para el sector sino también al país, que quedó alejado de la demanda internacional. Se espera para los próximos minutos un pronunciamiento de los dirigentes de la Asociación del Maíz y Sorgo (Maizar).

Uno de los primeros dirigentes del campo en opinar sobre la medida, fue el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Al respecto, dijo a Infobae: “Es parte del cepo exportador a los granos y reafirma la empobrecedora política oficial que viene llevando a cabo el Gobierno Nacional de destruir los mercados en beneficio de unas pocas empresas y en perjuicio de 30.000 productores de maíz, a los que se les deprime artificialmente el precio que reciben”.

Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Según se desprende de su breve comunicado, la medida de Agricultura no frenaría el flujo de exportaciones de maíz ya comprometidas por la Argentina para el primer bimestre del año que está por comenzar, ya que fueron tramitadas las declaraciones juradas antes que se tome la medida de cerrar las ventas al exterior del cereal.

Hasta el momento el ministerio de Agricultura autorizó exportaciones por 34,23 millones de toneladas de la campaña anterior, sobre un total exportable de 38,50 millones de toneladas. “El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear”, informaron desde la cartera agropecuaria.

Y agregaron: “Eventualmente y en función de cómo evolucione la oferta y la demanda, así como de las perspectivas de la cosecha de maíz 2020/21, esta cartera evaluará la reapertura del registro”.

Posibles motivos

Si bien en el comunicado oficial no abunda en los motivos que llevaron al Gobierno a tomar la decisión, puede existir el temor entre los funcionarios de que el maíz pueda escasear y que esa situación derive en un aumento de los precios internos. Es por eso que buscarían que se normalice la oferta a partir de marzo, que es el momento que empezará a ingresar la nueva cosecha del cereal.

En lo que va del año el precio del maíz subió de manera significativa, registrando un alza de casi el 40% que complica a aquellas producciones que tienen al cereal como uno de los principales insumos. Ayer, en el mercado de referencia de Chicago, el precio del maíz alcanzó su mayor valor de los últimos seis años y medio al cotizar a USD 183,50 la tonelada.

En una reciente entrevista con este medio, el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, aseguró que uno de los sucesos que más complican, aún hoy, a la industria fue la dificultad para poder hacerse con el grano amarillo.

“Hace ya tres meses, en un país donde tuvimos una cosecha récord de maíz, que existe y está, no podemos comprarlo. Lo queremos comprar, pero no lo venden quienes lo tienen. Nuestra fórmula de alimento es 72% maíz y 28% de soja y estamos trabajando con 45% o 50% de maíz dentro de lo que se puede conseguir, porque el que lo tiene quiere quedarse en una moneda fuerte, que me parece bien, pero que tenemos que entender que la macroeconomía es una cosa y como funciona una industria es otra. Ha sido un año muy difícil y lleno de imprevistos”, dijo el dirigente.

También la medida provoca incertidumbre entre los productores sobre la cuestión de las retenciones. Cada vez que un Gobierno las modificó, como paso previo cerró los registros de exportaciones. El maíz tributa actualmente 12% de retenciones, pero el Ejecutivo Nacional todavía tiene la facultad que le otorgó la Ley de Emergencia Económica que aprobó el Congreso a fines del 2019, para aumentar 3 puntos más dicho impuesto.

Seguí leyendo:

Comienza a normalizarse la actividad en los puertos cerealeros, pero un gremio sigue en conflicto