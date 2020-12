“Papa Noel Alberto”: gritos y acusaciones en el debate de comisión de Diputados por la nueva fórmula jubilatoria

Duros cruces en el debate en comisión por la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones

La discusión por conseguir un dictamen para llevar al recinto el debate sobre la nueva fórmula de ajuste jubilatorio fue increciendo en los gritos a medida que promediaba la comisión.

El puntapie inicial estuvo en el discurso del opositor Luciano Laspina, quien hizo referencia que la norma que se estaba discutiendo era más “populismo” e hizo referencia a dos legisladores que en 2017 se habían comportados de manera “violenta” y hoy son “carmelitas descalzas”. Básicamente hablaba de Leopoldo Moreau y Nicolás del Caño.

Al término tomó la palabra Moreau quien tuvo un discurso encendido en donde fue acusando al bloque del Pro de haber “devastado” al sector de los jubilados y de haber “hasta dos millones de jubilados en el gobierno de Cambiemos perdieron el beneficio de los medicamentos gratuitos que nosotros tuvimos que recomponer. Vaciaron el sistema previsional de la Argentina”.

“Si ustedes hubieran escuchado en 2017 no hubiera habido 1000 gendarmes en la plaza, detenidos, ocho chicos que perdieron un ojo por balas de goma”, lo que generó una fuerte respuesta de gritos del lado de la bancada del Pro.

Todo esto sucedía frente a los gritos de la oposición, en especial de la diputada Silvia Lospennato y Fernando Iglesias. Este último tomó la palabra y cuando estaba a punto de abrir el micrófono el legislador Moreau se levantó y a los gritos dijo “Chau Iglesias” y se retiró del recinto mientras el legislador del Pro le gritaba “ojalá que no te cruces con el gordo mortero” en referencia al militante del PTS que fue buscado y apresado, luego de estar prófugo, por orden de la Justicia por disparar pirotecnia contra las fuerzas de seguridad.

Los discursos continuaron en donde la oposición hizo referencia al Presidente de la Nación como el “tío Alberto” y “Papa Noel Alberto” mientras el oficialismo respondía a los gritos.

(Télam)

Los legisladores del Bloque del Pro en cada oportunidad que tomaron la palabra se refirieron de ese modo al presidente en su rol del ajuste de las jubilaciones y pensiones via decreto y así lo hizo Laspina al señalar que “Los jubilados este año le reboraron entre 5% y 15% de tu jubilaciópn y el año próximo probablemente pierdas con la inflación con la única excepción de septiembre, justo antes de las elecciones, va a venir el tío Alberto y te van a devolver una parte de lo que te robaron este año otra de la que te robaran el año que viene. Es un recurso típico del populismo, y es algo que ya hicieron cuando fueron gobierno y por eso no es una sorpresa”, agregó el legislador.

Otro que hizo referencia al Presidente en esos términos fue el legislador bonaerense por el Pro Nicolas Medina quien acusó al oficialismo de “no importarles” los jubilados ni los pobres.

A la hora de referirse a la ley que se discutía, Medina quien había invitado a sus pares del Frente de Todos a “ir al conurbano a ver cómo cobran los jubilados, vengan, los vamos a cuidar, no les va a pasar nada”, señaló que iba a llamar a la ley de movilidad como la “ley Papa Noel, por el la quieren aprobar en esta época. Como dijo Laspina, la economía va a estar dificil en 2021 y antes de las elecciones va a aparecer Papa Noel Alberto con un regalito para los jubilados, pero los jubilados no son tontos, no van a salir a marchar, a tirar piedras, a agredir al congreso”. En este momento se suscitó un nuevo cruce y el legislador del Pro atinó a pedir silencio haciendo el ruido de la “lechuza” y un gesto de cerrar la boca.

