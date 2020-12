Allanan los domicilios de ex directivos de Vicentin y la sede de la agroexportadora

El allanamiento a la empresa Vicentin (Foto: Reconquista Hoy)

Según informan medios de Santa Fe, en las primeras horas de esta mañana, el Fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario, Dr. Miguel Moreno, encabeza diferentes allanamientos a los domicilios particulares de ex integrantes del Grupo Vicentin y también la sede de la empresa.

En total son 17 allanamientos, 13 domicilios en la ciudad de Reconquista y Avellaneda, 3 en empresas en Reconquista y 1 en Ricardone. En todos los casos se dispuso secuestro de material de interés para la investigación, secuestro de dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares, relevamiento de vehículos hallados y documentación de interés para la causa.

Además se solicitó la identificación de todas las personas que se encuentran en los inmuebles y hasta el momento no hay órdenes de detención libradas.

El Fiscal de la causa investiga la denuncia sobre el accionar de su una supuesta asociación ilícita dedicada a estafar a bancos y proveedores. De acuerdo a lo que trascendió, la fiscalía estaría convencida de la presencia de hechos ilícitos, y se busca encontrar las responsabilidades de los ex directivos de la agroexportadora en los mismos.

El fiscal Moreno, brindó precisiones de los allanamientos al portal Punto Biz: “Estamos buscando información que nos permita determinar las responsabilidades en los hechos que nosotros tenemos cuasi acreditados sobre la existencia de ilícitos”.

En diálogo con el portal ReconquistaHOY, el abogado Héctor Vizcay, en la casa de su hermana en la ciudad de Avellaneda, uno de los lugares allanados, comentó: “Destrozaron el marco de entrada y dudo que tenga reparación, le han dicho que están tratando de allanar una vivienda donde residiría su ex esposo. Ella está divorciada hace casi 10 años. Si bien explicamos dicha situación, siguieron adelante con el allanamiento, donde me ha dicho que le han quitado el celular, y no puede comunicarse en este momento con ninguno de sus hijos”.

Allanamiento a uno de los domicilios de ex integrantes de Vicentin (Foto: Punto Biz)

Y agregó: “He observado una documentación relacionada a compras de materiales de construcción de hace 15 o 20 años atrás y otra documentación que yo por lo menos no le veo el sentido en relación a la posible investigación que están llevando adelante. Estamos intentando hablar con el fiscal para explicarle que la persona investigada no vive en esta casa hace más de 10 años”.

La crisis de la empresa

Hay que recordar que la crisis de Vicentin se formalizó hace exactamente un año, cuando el 4 de diciembre de 2019, el directorio de la sociedad hizo pública la situación de “stress financiero” por el que atravesaba la empresa, hecho que impidió que la misma afrontara el pago de las materias primas recibidas y facturadas.

La semana pasada, la empresa presentó a todas las partes que forman parte del Concurso de Acreedores un informe donde se detalla la evolución de la Sociedad durante el período comprendido entre el 5 de marzo de 2020 y el 31 de octubre 2020.

En ese informe, se señaló que el saldo entre ingresos y egresos desde marzo pasado reporta una pérdida de poco más de 9 millones de dólares. Más allá de esto, se destaca por parte del Directorio, la actividad y desempeño que tuvo la empresa durante este período, con ingresos por unos 30,8 millones de dólares. “Podemos considerar razonable la diferencia negativa dado el período de inactividad y el desfasaje en el tiempo entre ingresos y egresos, dado que se trata de un análisis financiero”, comentaron desde el Directorio.

