La euforia en Wall Street impulsa a acciones y bonos argentinos

El Dow Jones ganó 60% en ocho meses. (EFE)

Wall Street revalida sus récords este martes, luego de importantes anuncios políticos en los EEUU. Por una parte, el actual presidente Donald Trump anunció el inicio de la transición en la Casa Blanca con el equipo del mandatario electo, Joe Biden, traspaso del mando que se hará efectivo el 20 de enero de 2021.

Por el otro, la elección de Janet Yellen como secretaria del Tesoro por parte de Biden da indicios de que planea actuar agresivamente para reactivar la economía más grande del mundo, al poner al mando de su política económica a una ex presidente de la Reserva Federal que no ha rehuido los estímulos.

Los mercados financieros prevén que con Yellen a cargo, el Departamento del Tesoro de Biden estará preparado para unirse a las políticas del presidente de la Fed, Jerome Powell, de bajas tasas de interés por más tiempo, con un gasto gubernamental ampliado y expansivo.

El Dow Jones de Wall Street acumuló una ganancia de 62% en los últimos ocho meses y anotó nuevos récords

El índice Dow Jones de Industriales superó por primera vez a los 30.000 puntos. El referente de las bolsas de Nueva York gana este martes un 1,6% a 30.069 puntos, un nuevo máximo histórico. En ocho meses transcurridos desde el “piso” de precios de 2020, el pasado 23 de marzo, el Dow Jones acumuló una ganancia de 62 por ciento.

Los agentes financieros sopesan una pronta reapertura de la economía gracias a los avances en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, a la vez que auguran una recuperación de la actividad y el intercambio comercial global, con un nuevo gobierno en los EEUU que será propenso a una mejor relación con China.

Joaquín Bagües, director de Portfolio Personal Inversiones, afirmó que “con Biden vamos a tener una nueva relación entre EEUU y China que va a ser muy importante para los emergentes, porque dominan el mundo”.

Este martes, los ADR de empresas argentinas que se negocian en dólares en Wall Street registran ganancias de hasta 10%, encabezadas por YPF, que sube a USD 5,50, para acumular una mejora de 70% en el mes de noviembre.

El especialista en finanzas Claudio Zuchovicki refirió que “el mercado no esta viendo la foto de hoy si no las expectativas de futuro. No justifican los precios hoy lo que las compañías están ganando. Suben acciones y materias primas y cae el oro y lo considerado reserva de valor: el mercado está viendo el fin de la pandemia. Saber el final, que va a terminar, es mucho más importante que el resto de las variables y eso es lo que está festejando el mercado”.

Los bonos soberanos en dólares con ley extranjera se negocian con suba marginal de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae cuatro unidades, a 1.371 puntos básicos.

En el plano doméstico, la Bolsa de Buenos Aires cotizaba con fuerte alza en medio de un reacomodamiento de precios visto en la víspera en Wall Street, cuando la plaza doméstica permaneció cerrada por un feriado nacional. El S&P Merval sube un 5,4%, a 54.300 puntos a las 15:30 horas.

