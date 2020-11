Luis Etchevehere: “El presidente y la vicepresidenta son responsables de lo que pasó en Entre Ríos”

Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina

Jueves 29 de octubre. Son exactamente las 19:14hs. El ex ministro de Agricultura y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, dos de sus hermanos y su madre, finalmente ingresaron al campo “Casa Nueva” en Santa Elena, provincia de Entre Ríos, luego de que la Justicia de Paraná ordenara el desalojo “inmediato y pacífico” del mismo, tras largos días de usurpación por parte de su hermana Dolores Etchevehere y militantes que responden al dirigente social Juan Grabois.

“Me invadió una gran emoción cuando ingresé al campo. Me vino a recibir un perro que yo quiero mucho, que hace tiempo lo tenemos; estaba contento de vernos nuevamente. Y después reflexioné sobre lo importante que es el apego a la tierra y a ese lugar donde pasa nuestra vida”, dijo Etchevehere a Infobae.

El exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri brindó detalles sobre el estado del lugar usurpado y el avance de la investigación judicial y volvió a responsabilizar a los gobiernos nacional y de Entre Ríos, y a Juan Grabois, de la toma del establecimiento rural. Además, habló de la actual política agropecuaria y analizó su futuro político.

- ¿Cómo transcurren los días después a la toma y del desalojo del campo?

- Son días de reconstrucción, porque encontramos la casa muy sucia y revuelta, las camas con mal olor, las toallas blancas estaban negras de suciedad, había ropa interior colgada en las canillas de la ducha, y todos los muebles corridos de lugar porque desarmaron los ambientes. Pero también venimos detectando mediante el inventario que estamos haciendo, que nos robaron vajillas, juguetes de los chicos, cuchillos de colección de mi padre, y vamos descubriendo otras cosas más a medida que avanzamos en cada una de las habitaciones. En definitiva la casa estuvo habitada estos días por gente sucia y rateros.

- ¿Cómo avanza la causa judicial, a partir de la denuncia de usurpación y el faltante de cosas que ahora están detectando?

- Vamos a impulsar el juicio por usurpación, pero también que exista Justicia por los daños que provocaron dentro de la casa y también afuera de la misma, ya que rompieron algunas barandas que estaban en la galería y forzaron dos o tres puertas y ventanas para poder ingresar. Hay que recordar que intentaron por la fuerza sacarle la llave a la casera y como no la tenía le revolvieron la casa donde vive y como no estaba ahí porque la llave la teníamos en Paraná, directamente forzaron ventanas y puertas, hasta que una finalmente cedió y así pudieron entrar.

Desalojo del campo de los Etchevehere (Franco Fafasuli)

- ¿Pudo determinar los motivos de la usurpación de su campo?

- Esto pasó porque es una política del gobierno, donde el presidente y la vicepresidenta impulsan por un lado y dejan hacer por el otro , además prestaron servicio a la toma con funcionarios nacionales que no solamente participaron en una audiencia de partes en Tribunales a favor de los usurpadores, y que no hicieron caso a la denuncia de violencia de género que hizo Ramona Rodríguez, la casera del campo, donde los usurpadores la maltrataron y amenazaron que la iban a echar sino les daba una llave que ella no tenía en su poder. Pero también hay que mencionar a la funcionaria Gabriela Carpinetti que también estuvo en la audiencia judicial y durmió en la casa con los usurpadores.

Lo más preocupante de todo esto a medida que pasan los días es toda la gente que está pasando por la misma situación que atravesamos nosotros y no tiene la manera de poder revertir una usurpación. Es muy lamentable que no se reconozca a la propiedad privada. Todo eso deriva en que se afloja el tejido y se rompe la paz social. Vamos a estar al lado de cada productor que pase por la misma situación en la que estuvimos nosotros, para ver la manera de aportar experiencia y que pueda recuperar el bien usurpado o evitar que lo usurpen.

- ¿Cree que hay un plan del gobierno para avanzar sobre la propiedad privada?

- No me cabe duda que es así y son responsables el presidente y la Vicepresidenta de la Nación. Además, en Entre Ríos es una vergüenza que el Gobernador haya desaparecido en medio de la toma de nuestro campo y dejó a la provincia como una zona liberada. Ni el Gobernador ni el ministro de Agricultura de la provincia hicieron un solo llamado para interiorizarse de nuestra situación. Y hubo un funcionario provincial viviendo en la toma. Quiero saber qué clase de gobierno tenemos, que no se pone enfáticamente a favor de la propiedad privada o en contra de las usurpaciones. Al día siguiente del final de la usurpación de nuestro campo, el presidente Alberto Fernández comentó que no era tan mala idea la de Juan Grabois para acceder a la tierra, cuando hasta la Iglesia de manera categórica se pronunció en contra de las usurpaciones y no observamos la misma actitud de parte del gobierno.

Dolores Etchevehere, junto a uno de los referentes del espacio de Juan Grabois

- ¿Qué piensa de su hermana Dolores? ¿Opina lo mismo que su madre, que dijo que fue usada por Juan Grabois?

- Fue un plan donde hubo socios en esta usurpación: socios que pusieron el cuerpo y la cara y otros que se quedaron en Capital Federal, como Juan Grabois, que fue el principal ideólogo de la toma del campo. Grabois no solo usó a mi hermana, sino también a los manifestantes, que fueron los usurpadores. ¿Qué clase de líder es que no está al lado de la gente que lo sigue y poniendo el cuerpo en lo que considera que tiene que defender? Grabois siempre está cómodo en un estudio de televisión o en la Casa Rosada, pero no le gusta o no se anima andar por afuera o en los lugares que no son su zona de confort.

- ¿Cómo sigue la situación judicial sobre las denuncias que realizó su hermana?

- No tenemos conocimiento sobre la causa donde mi hermana declaró ante el fiscal Federico Delgado, pero llamativamente a 24 horas del desalojo nos llamaron a declaración indagatoria en una denuncia que realizó el abogado de mi hermana en 2011 y que en el año 2018 ella con otro abogado presentó un escrito en la Justicia donde desistía de la denuncia y pedía el sobreseimiento de mi madre, mis dos hermanos y mía. Por supuesto que nosotros vamos a estar a derecho y nos presentaremos todas las veces que la Justicia nos convoque.

- ¿El trámite de sucesión está cerrado o todavía faltan cuestiones por resolver?

- Para la Justicia es un tema cerrado. En el 2018 mi hermana vendió su parte como quedó demostrado y también fue mencionado por la Jueza de Paraná. Además, en ese mismo año vendió sus acciones a la empresa Mirus S.A. que actualmente ocupa el lugar de ella como accionista de Las Margaritas S.A. y también vendió todos los derechos sucesorios. Es por eso que Dolores Etchevehere no forma parte de ninguna sucesión de mi padre. Desde el primer momento expresamos con mucha seguridad que no tenemos ninguna relación y no hay temas sucesorios pendientes con ella.

- ¿Se sentaría a tomar un café con su hermana? ¿Se juntaría la familia para encontrar un camino de reconciliación?

- No es correcto decir que no, que nunca. Pero sí aseguro que tendrá que pasar un tiempo bastante largo para que eso suceda.

- ¿La misma sensación tienen sus hermanos y su madre?

- La verdad que no lo hemos conversado. Estamos tan involucrados en volver a la rutina del campo, a la parte productiva, a ordenar y limpiar el lugar, y no hemos tenido una charla familiar. Obviamente que cada uno tendrá su opinión, y que podrá ser igual o diferente a la mía.

- ¿Dolores ha tenido contacto con ustedes luego de la usurpación y el posterior desalojo del campo?

- No tuvo ningún contacto. De mi parte, hace alrededor de 10 años que no la veo. Es una relación personal que no está hace mucho tiempo.

- ¿ Se hace alguna autocrítica en la familia sobre cómo un conflicto familiar y judicial llegó a esta situación ?

- No sé si autocrítica, pero siempre hemos demostrado tener la intención de tender puentes y buscar soluciones y concordia, y solamente hemos recibido ataques.

Durante los días de la usurpación del campo de los Etchevehere, fue importante el grupo de productores que se movilizaron en defensa de la propiedad privada

- En medio de este contexto tan complejo, ¿Cómo se puede construir una buena relación entre el campo y el gobierno?

- Si el gobierno no da ninguna señal que acompañe la producción, todo será muy complicado. Fue todo un montaje el que realizaron con la baja de algunos puntos de las retenciones a la soja para luego volver a subirlas. Por otro lado, lo único que hicieron fue devolverle el diferencial de retenciones a los aceiteros, donde otra vez le regalaron 500 millones de dólares por año y de esa manera perjudicaron a los productores que volverán a subsidiar a la Industria. Nosotros cuando fuimos gobierno eliminamos ese subsidio, porque no es justo que un eslabón como los productores tenga que subsidiar a otro eslabón. Todo esto es un abuso. No existe en otro lugar del mundo.

- Su actividad está ahora vinculada al ámbito privado. ¿Piensa fortalecer su presencia en política y ser candidato el año próximo?

- A esa pregunta tan directa, hoy diría que no. Pero se sabe la vocación que tengo y tuve siempre para acompañar a la gente de Entre Ríos y del resto del país en todo lo que pueda ser útil, siempre a favor de la República y evitando que se ingrese en un sistema que profundice el populismo. Es muy importante defender la propiedad privada, porque es la base de crecimiento de los países, con las economías abiertas y libertad de comercio. Los países que no reconocen la propiedad privada, le ponen trabas al comercio y cierran la economía, son los que peor la pasan, como sucede lamentablemente en la Argentina. Si uno no pone el cuerpo y pelea por sus ideales, nos llevan puestos. En nuestro campo, gracias a todos los que nos acompañaron y se solidarizaron con nosotros, y a tener la documentación que respaldaban nuestro reclamo, se logró dar vuelta una situación muy difícil, de alguien que venía en nombre del gobierno nacional a sacarle el campo a otro.

Más del 90% de los productores rurales cree que no es posible recomponer el diálogo entre el campo y el kirchnerismo

Llegan 87 rabinos de Israel y traen alivio para frigoríficos exportadores

























