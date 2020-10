Coloquio de IDEA: casi el 70% de los empresarios proyecta que el próximo semestre será peor que el anterior

La clásica reunión anual en Mar del Plata fue sustituida por un estudio de televisión y miles de asistentes de modo remoto, propio del estado en cuarentena

La situación presente mejoró levemente respecto del sondeo de abril, pero se mantuvo entre los peores de la serie histórica con apenas 10, en contraste con los picos que se habían alcanzado entre abril de 2016 y octubre de 2017 , cuando se interrumpió el ciclo de recuperación de la actividad económica. Coincide con la encuesta que mensualmente hace el Indec, aunque limitada a los industriales y constructores, pese a que este pulso del mercado incluye además al resto de los sectores de la economía real e incorpora al sector financiero en su conjunto.

Y pese al muy bajo nivel actual, las expectativas para los próximos 12 meses mantienen un saldo negativo de 4% de los casos, con menos de 4 de cada 10 empresarios que presupuestó un aumento de las ventas, en general moderado; y otro tanto que estima nuevas disminuciones, con un alto porcentaje del segmento que manifestó la continuidad de caídas significativas. Esas son las primeras conclusiones que surgen de la clásica presentación en el Coloquio Anual de IDEA de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA por parte de D’Alessio IROL, las cuales fueron expuestas como ya es casi tradición por Eduardo D’Alessio y el economista Luis Secco, director de Perspectiv@s Económicas, en el 56 Coloquio IDEA que preside Roberto Alexander.

Las expectativas para los próximos 12 meses mantienen un saldo negativo de 4% de los casos, con menos de 4 de cada 10 empresarios que presupuestó un aumento de las ventas, en general moderado; y otro tanto que estima nuevas disminuciones

Claramente, el golpe de la crisis sobre las finanzas de las empresas, y consecuentemente de sus trabajadores, no deja espacio para proyectar una rápida recuperación de los ingresos y del poder de compra de las familias , en particular si se tiene en cuenta que pese a que el Gobierno ha logrado un exitoso acuerdo por la renegociación de los vencimientos de la deuda no ha presentado un plan económico que contribuya a despejar el alto grado de incertidumbre que prevalece en la economía real y que se manifiesta en la escalada del tipo de cambio libre y del índice de riesgo país.

De ahí que pese a que el consenso de los economistas en general, y en particular del equipo de gobierno de Martín Guzmán, en Economía, y de Miguel Pesce, en el Banco Central, consideran que el nivel del tipo de cambio es competitivo en términos reales, según la referencia para el comercio exterior de $80 , notablemente menor para el exportador del complejo sojero, y más alto para el importador de productos que compiten con la producción nacional, D’Alessio IROL detectó un deterioro de las expectativas de los exportadores respecto de las que tenía a fines de julio .

Al parecer, la ampliación de la brecha cambiaria con los tipos de cambios alternativos derivada de la agudización de los controles por la sostenida pérdida de reservas en divisas afectó la producción con salida al exterior que depende de la fluidez del ingreso de insumos y partes procedentes del resto del mundo.

Naturalmente, con ese escenario de limitada expectativa de reactivación del mercado interno y del exportador, las decisiones de inversión en máquinas y equipos volvieron a ubicarse en mínimos históricos.

Los empresarios de IDEA manifestaron que para los próximos meses apenas 1 de cada 6 prevé aumentar moderadamente la nómina, en contraste con una proporción cercana a 1 de cada 2 que estimó que continuará la baja

Y por tanto, pese al singular derrumbe del empleo, más en la franja informal que en la registrada en relación de dependencia, los empresarios de IDEA manifestaron que para los próximos meses apenas 1 de cada 6 prevé aumentar moderadamente la nómina, en contraste con una proporción cercana a 1 de cada 2 que estimó que continuará la baja de personal, principalmente asociada a retiros voluntarios y cese de la vida activa de quienes están próximo a la jubilación.

Ese cuadro, que surgió del relevamiento de D’Alessio IROL entre 250 socios de IDEA entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre últimos en forma online, luce consistente con las expectativas predominantes de aumento de la cotización del dólar, principalmente, y también del índice de riesgo país y de las tasas de interés, propio de un escenario que proyecta aceleración de la inflación, a partir de la dinámica de la emisión de pesos para financiar un muy abultado déficit fiscal.

Requisitos para poder superar la crisis

Los empresarios de IDEA volvieron a manifestar, como en los últimos sondeos de opinión, la necesidad primaria de una reforma impositiva a favor de la producción y el empleo, de modo de facilitar las decisiones de inversión en máquinas y equipos y generar empleos de calidad que se traduzcan en aumento de la competitividad y productividad del conjunto de la economía.

Nuevamente, en segundo lugar, entre las preocupaciones y demanda de los empleadores, se ubicó la necesidad de una reforma laboral, adaptada a los nuevos tiempos del empleo remoto y flexibilidad horaria y de tareas.

Sobre la “nueva normalidad” la opinión de los empresarios se mostró dividida en un 46% de los casos en que la proyecta como una oportunidad para adaptar su negocio; 31%, por el contrario cree que es una amenaza, en particular en la franja de empresas medianas, entre 51 y 250 trabajadores; y 23% que no significará cambios respecto de la situación histórica.

