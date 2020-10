Con movilizaciones en plazas y a los costados de las rutas, el campo se sumó al banderazo contra el gobierno

El sector agropecuario se suma al banderazo ciudadano

El sector agropecuario decidió sumarse a la movilización ciudadana que se inició esta tarde en distintas ciudades del país. Si bien las entidades de la Mesa de Enlace dejaron en libertad de acción para participar o no de las protestas a los productores asociados a ellas, los movimientos autoconvocados son los grupos que mayor adhesión tienen al denominado “Banderazo 12 O”.

Uno de los grupos de autoconvocados que trabajó en la organización de la movilización, fue el Movimiento “Campo + Ciudad”, desde donde informaron que hay presencia de productores en plazas de más de 200 localidades del interior, así como también al costado de las rutas.

“La movilización es diferente a las anteriores, no solo por el crecimiento cuantitativo que viene registrándose desde el 20 de junio, sino también por la presencia de muchos sectores afectados por la pésima gestión del gobierno”, explicaron en un comunicado.

Las provincias con mayor cantidad de distritos que adhieren a la movilización, son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

La movilización en Bell Ville, provincia de Córdoba

Además, los autoconvocados de “Campo + Ciudad” señalaron que al reclamo de una Justicia independiente y plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales, se suman, entre otros, los planteos de alumnos y docentes que demandan volver a las aulas, empresarios y trabajadores gastronómicos, turísticos y hoteleros en busca de respuestas a la crisis de su actividad, así como médicos y enfermeros que exigen salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas para hacer frente a la pandemia.

Los integrantes del Movimiento comentaron también sobre la participación de productores agropecuarios con camionetas y tractores en las rutas, en adhesión a los reclamos de la ciudadanía y manifestar su rechazo a la alta presión impositiva y advertir el impacto negativo que tiene en la actividad el actual desdoblamiento cambiario, entre otros.

Sobre la presión impositiva, el viernes pasado durante una conferencia de prensa que se realizó por zoom, los dirigentes de la Mesa de Enlace reclamaron una vez más al gobierno una disminución de la misma. “Es agobiante y no permite el desarrollo y el crecimiento del sector”, sostuvo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El dirigente señaló que las retenciones son el impuesto de mayor impacto. Al respecto, dijo: “Es el impuesto más injusto y distorsivo, y hay que eliminarlo definitivamente. Pero teniendo en cuenta las necesidades económicas y fiscales del país, hay que ir hacia un proceso de eliminación gradual de las retenciones”.

Por otro lado, uno de los dirigentes de Juntos por el Campo que se pronunció a favor del banderazo, fue el ex ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, quien desde su cuenta personal de Twitter comentó: “Forman un tribunal de inquisidores para perseguir a los medios? Atacar la libertad de prensa es una clara muestra de autoritarismo. Sin prensa libre no hay libertad posible. Otro motivo importante que me impulsa a ir a la marcha hoy a las 17!”.

Críticas al Impuesto a la riqueza

Hay que recordar que en los últimas días, comenzó una campaña por parte de productores autoconvocados, asociaciones y rurales de diferentes partes del país, para dejar de operar con el banco Credicoop en protesta por el impulso del denominado Impuesto a la Riqueza por parte de su presidente y diputado del Frente de Todos (FdT) Carlos Heller.

El banderazo también se realiza en los establecimientos rurales

“Nosotros no hemos tomado ninguna posición dentro del Consejo de la entidad sobre la movida de cerrar las cuentas en el banco Credicoop. Nos hemos abocado al tratamiento del impuesto a la riqueza y elaboramos una nota para los legisladores nacionales de Buenos Aires y La Pampa en la que hemos solicitado la modificación del proyecto, porque no tiene las características de un aporte extraordinario y en la Argentina esos aportes suelen perdurar en el tiempo", expresó Horacio Salaverri, Tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

