Para el Gobierno una familia que gana $45.000 es pobre y una que gana $73.000 debe pagar Ganancias

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre camina frente a la entrada de una oficina de la AFIP ( Administración Federal de Ingresos Públicos) en Buenos Aires, Argentina 6 septiembre, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci

La distancia entre el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias se achica de la mano del aumento del costo de la vida y la estabilidad del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Así, la diferencia entre ser pobre y estar sujeto a un impuesto que afecta a los ingresos más altos para el Estado es de apenas 1,6 veces el ingreso familiar.

En agosto una familia de cuatro miembros necesitó $45.477 de ingresos mensuales para alcanzar el valor de la canasta básica total, emparar la línea de la pobreza. Por otro lado, el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias está fijado para este año en $73.102 mensuales, para un trabajador con dos hijos y un cónyuge que no trabaja en forma registrada. Por cada peso por encima de ese nivel, ese trabajador tiene que pagar Ganancias (es de $55.261 mensuales para un trabajador soltero y sin hijos).

Ese umbral mínimo para estar sujeto al impuesto equivale hoy a 1,6 veces la canasta básica, mismo nivel que alcanzaba en diciembre del año pasado pero que saltó a 1,8 veces en enero con la actualización del mínimo no imponible. La película muestra que esas puntas se están acercando.

En agosto de 2017 equivalía a 2,18 canastas básicas, en agosto 2018 2,05 veces y el año pasado 1,9 veces. Para alcanzar una distancia similar a la de 2017, hoy el mínimo no imponible para una familia de cuatro integrantes debería estar en torno a los $99.000 mensuales.

Con el salto en el nivel de pobreza en el segundo trimestre del año el 40,9% de la población pasó a tener ingresos por debajo de la canasta básica, como resultado de la caída de la actividad económica en los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio más estricto, a pesar de la menor diferencia entre la canasta y el mínimo no imponible de Ganancias la cantidad de personas que pagan el impuesto no se vio modificada en forma significativa.

“Los datos respecto a cantidad de personas sujetas al impuesto no están actualizados, desde 2017 que se estima en torno al 25% de los empleados en relación de dependencia y cómo el mínimo no imponible se fue ajustando bastante a la par de la inflación no debería haber grandes variaciones”, dijo Andrés Mir del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El aplanamiento de la pirámide de ingresos, tanto si se mira la línea de pobreza o el umbral para empezar a pagar Ganancias, se vuelve mucho más dramático si se lo mira en dólares. Al tipo de cambio libre, hoy la diferencia de ingresos entre una familia que empata a la canasta básica y otra que paga ganancias es de menos de USD 200. Se necesitan USD 299 mensuales para pagar la canasta básica y USD 480 para alcanzar el mínimo no imponible.

En 2016, con un tipo de cambio mucho más bajo, esos umbrales eran de USD 989 mensuales para la canasta básica y de USD 2.156 mensuales para empezar a pagar Ganancias.

“El mínimo no imponible tuvo un ajuste después del piso de $15.000 que se fijó en 2015, desde entonces tiene una actualización bastante cercana a la inflación, aunque al ser anual eso pesa distinto a principios del año que al final”, dijo Adriana Piano de SMS. “Si la actualización fuera semestral algo de ese problema desaparecería”, dijo.

Seguí leyendo:

Los exportadores decidieron no liquidar sus divisas y no aparece la forma de fortalecer las reservas del BCRA

“Precios máximos”: el listado completo de los aumentos que autorizó el Gobierno

Economía del Conocimiento: sin el apoyo de la oposición, hoy Diputados aprobaría el nuevo régimen de promoción