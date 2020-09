Coloquio de IDEA 2020: un evento virtual que estará signado por la preocupación, la incertidumbre y los reclamos del sector empresarial

Las últimas medidas del BCRA





“No va a ser un simple Zoom como los estamos acostumbrados últimamente” , promete Roberto Alexander, presidente de IBM y titular del 56° Coloquio de IDEA. El tradicional encuentro del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina no podrá hacerse en Mar del Plata, como todos los años. La puesta en escena en el año de pandemia será virtual, algo que le dará más federalismo al evento y la oportunidad de sumar más speakers internacionales, según prometen los organizadores.

En contexto es de suma preocupación: de manera directa, o por medio del Foro de Convergencia Empresarial, IDEA manifestó públicamente en las últimas semanas su desacuerdo por varias medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, como el decreto que impacta en las telecomunicaciones, la reforma judicial y el impuesto a la riqueza. Luego de los anuncios del Banco Central de la semana y el aumento de los controles al dólar, la situación se tensó aún más.

Infobae dialogó con Alexander y también con Roberto Murchison, presidente de IDEA y del Grupo Murchison; Mariano Bosch, director de la entidad y cofundador de Adecoagro; y Silvia Bulla, directora de IDEA y presidente de DuPont Argentina.

Agenda

“Qué país queremos ser” es el eslogan del Coloquio 2020 y el evento se desarrollará del 14 al 16 de octubre por la mañana. Los cuatro ejes que estarán presentes en la agenda serán: el Escenario Internacional, que abarcará la geopolítica para conocer las tendencias que aportarán los elementos para pensar la Argentina; la Economía; la Innovación; y Sociedad y Cultura, que comprenderá Justicia, pobreza y educación.

El contexto económico de Argentina





La parte central del encuentro se desarrollará un lugar físico, una especie de estudio al que acudirán algunos de los protagonistas y desde ahí se transmitirá por Internet. Habrá chats, muros de reacciones y grupos para interactuar. Intentarán reproducir el famoso “pasillo” marplatense de networking, pero online. Con todo, parecen difícil de emular las conversaciones, los almuerzos cerrados y el runrún sobre los funcionarios y la economía que son un clásico del Sheraton de Mar del Plata y sus inmediaciones.

Entre los panelistas internacionales estarán Thomas Friedman, periodista del New York Times, quien hablará del mundo post pandemia; Otto Scharmer, profesor titular del MIT; la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet; Dominique Barton, ex gerente general de McKinsey y embajador de Canadá en China; y Paul Collier, director del Centro de Estudios de Economías Africanas de la Universidad de Oxford.

“Qué país queremos ser”, eslogan del 56 Coloquio





Habrá paneles con ex cancilleres –como Rafael Bielsa y Susana Malcorra–, con CEOs y economistas locales y disertará la cordobesa Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparency International. Más panelistas: Rodrigo Zarazaga, Mario Pergolini, Fernando Polak, Nur Malek Pascha (EnvíoPack), Pamela Scheuer (Nubimetrics), Alejandro “Pitu” Salvatierra (Instituto Villero de Formación), Nahuel Sosa (Centro de Pensamiento Génera) y Agustina Fainguersch (Wolox), entre otros.

¿Estará presente Alberto Fernández para cerrar el evento? “Lo invitamos, claro, y tuvimos una recepción muy positiva. Esperamos poder contar con el Presidente, pero aún no tenemos la confirmación. Al gobernador Axel Kicillof se lo invitó, pero como el setting será en el Centro de Exposiciones porteño, lo invitamos también a Horacio Rodríguez Larreta, quien ya confirmó su presencia. El gobernador, aún no”, detalló Alexander. Como presidentes, ni Néstor ni Cristina Kirchner fueron a Mar del Plata.

Eslogan, el contexto local y las medidas del BCRA

— El eslogan de este año es “Qué país queremos ser”. ¿Qué país quiere cada uno de ustedes?

— Murchison: Yo quiero un país que salga adelante produciendo, donde todos trabajemos para solucionar un problema grande que es el gran porcentaje de la población que ha quedado marginado, que está debajo de la línea de la pobreza. Nos cuesta, pero se necesita mucho diálogo, escuchar a todas las voces. Que a la hora de legislar y gobernar se tengan en cuenta la opinión de todos; de los actores sociales, pero también de los económicos. Argentina sale fortalecida cuando hay diálogo, lo vimos al comienzo de la pandemia. Hubo un buen acuerdo entre la UIA y la CGT. Y también cuestiones que no ayudan, como el teletrabajo, por ejemplo, que es una Ley que se sancionó sin escuchar a todos. Terminamos con una norma con la que nadie se siente cómodo y que tampoco va a dar trabajo.

— Bulla: Lo que dijo Roberto nos representa mucho a todas las empresas que estamos en IDEA. Soñamos con un país en el que nos escuchemos . Queremos pluralidad, diálogo, participación. Una escucha activa que provoque cambios.

Una imagen del Coloquio del año pasado en Mar del Plata

— Bosch: Un país donde nos encontremos. El Coloquio resume mucho esa idea del lugar de encuentro donde exista el diálogo sincero, con diferencias en los matices. Tenemos que llegar a los consensos básicos.

— Alexander: Diálogo, consensos, saber que en algunas áreas todos tenemos que ceder para poder aportar y crecer. No se sale solos, es trabajando entre todos: gobiernos, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios. Tenemos que generar ese futuro que todos queremos para Argentina, generando posibilidades y las mismas oportunidades para todos.

Argentina sale fortalecida cuando hay diálogo, lo vimos al comienzo de la pandemia. Hubo cosas que no ayudan, como el teletrabajo, que es una Ley que se dictó sin escuchar a todos los actores (Murchison)

— La política y las crisis recurrentes suelen ser protagonistas de los Coloquio. ¿Cómo evalúan este contexto de la Argentina?

— Murchison: Argentina y el mundo están viviendo un momento muy complicado. Con respecto a la pandemia global, vemos rebrotes y hay preocupación. Argentina ya entró a la pandemia en una situación complicada desde el punto de vista económico. Ese contexto nos tiene preocupados y ocupados a los empresarios. La forma para salir adelante es el trabajo. Están los protocolos de seguridad que, en términos generales, funcionan. Necesitamos generar más trabajo y para hacerlo se necesita más inversión. Y ahí estamos preocupados porque la inversión requiere previsibilidad y credibilidad . Vemos la previsibilidad complicada por la pandemia, pero en credibilidad podríamos estar mejor y no lo estamos. Por eso la recuperación va a ser más lenta que el potencial que tiene Argentina.

— Bulla: Sin inversiones no vamos a poder tener más trabajo. La gente necesita más trabajo y creemos que es una condición imprescindible para esta generación abordar mejor los temas de confianza.

Todos los eventos de IDEA de este año, como Experiencia Agroindustria, se hicieron de manera virtual

— Alexander: Se necesitan certezas. Repito: son necesarios el diálogo y la búsqueda de consensos para justamente ir armando ese camino de trabajo y de inversión.

— Mencionan todo el tiempo la necesidad del “diálogo”. ¿Creen que el Gobierno no escucha a los empresarios?

— Murchison: Lo vimos, hubo diálogo político. Todos tenemos esa imagen del Presidente junto a Larreta y Kicillof encarando los problemas de salud y el manejo de la pandemia. Lo hubo entre la UIA y la CGT. Otra vez: con el teletrabajo, no . El Gobierno, de golpe, por ejemplo, reguló todo el tema de las empresas de telecomunicaciones, sin hablar con nadie; lo mismo cuando se le sacó el 1% de coparticipación a la Capital Federal.

Tenemos que generar ese futuro que todos queremos para Argentina, con posibilidades y las mismas oportunidades para todos

— Alexander: Para todos los que venimos hablando de generación de trabajo, de generar oportunidades y de buscar inversiones, la confianza es importantísima. Las señales tienen que ser claras.

— Bosch: Con respecto a la coyuntura, hay que mirar que el virus está llegando al interior del país. Adecoagro tiene operaciones en diez provincias. Operamos con protocolos y ahora empiezan las dificultades. Hoy necesitamos más que nunca diálogo entre los municipios, gobernadores, hablar de los cambios que se den de una provincia a la otra. Todo el sistema productivo lo va a necesitar.

El cóctel, los pasillos y el networking entre los empresarios, un clásico de IDEA que este año se buscará emular de manera virtual

— ¿Hay malestar del sector empresarial con el Gobierno?

— Murchison: Hay un malestar general. La pandemia nos tiene encerrados y nos deja a todos un poco nerviosos, inquietos y preocupados. Pero hay una base de preocupación y de incertidumbre. En este último tramo, el Gobierno dio una serie de señales que preocupan al empresariado porque atentan contra la credibilidad que tenemos como país y contra la generación de inversiones. También hubo otras señales con las que estamos contentos, como la renegociación de la deuda. La verdad, venimos de un par de semanas un poco complicadas con los mensajes hacia el empresariado.

— Bulla: Nos preocupan mucho esas señales. Muchas empresas multinacionales tenemos que hablar del país, de esta preocupación. Son temas básicos para elaborar planes a futuro y avanzar. Realmente quedamos preocupados por cosas que pasaron en estas últimas semanas.

Venimos de un par de semanas un poco complicadas con los mensajes hacia el empresariado

— ¿Cómo evalúan el impacto de las nuevas medidas del Banco Central?

— Murchison: No podemos cambiar las reglas de juego todo el tiempo. Entendemos la situación complicada en la que está el Banco Central y la necesidad de cuidar la reserva en dólares, pero la forma de solucionar este problema hace que, por ejemplo, empresas que exportan o que venden servicios y reciben divisas –y se endeudan e invierten en dólares– venden y reciben al dólar oficial y cuando tienen que pagar lo tienen que hacer con el precio MEP u otro más caro. Eso así no funciona y va desfinanciando a las empresas. Nuestra preocupación tiene dos componentes: generar capacidad de financiación para invertir y no cambiar las reglas de juego todo el tiempo.

— Bulla: La previsibilidad a largo plazo es muy importante... y a mediano plazo también. Las compañías tienen que tener un horizonte sobre el cual edificar sus inversiones. Todas estas medidas no hacen más que erosionar la confianza.

— Alexander: Volviendo al eslogan de Coloquio de este año, queremos un país donde se genere confianza y que tenga credibilidad y seguridad jurídica. Muchas de estas medidas son señales confusas que afectan. En definitiva, el riesgo es que se haga aún más el lento crecimiento que ya tiene nuestra economía. Mucho más en esta situación de pandemia. Tenemos que generar confianza y seguridad para lograr ese ambiente de inversión que redunde en más trabajo.

