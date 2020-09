Cómo van a ser los plazos fijos atados al dólar que impulsa el Banco Central

La posibilidad de hacer plazos fijos atados al dólar que acaba de ser habilitada no va a llegar de inmediato, ni va a llegar a todos los bancos. La normativa que los autoriza les da la posibilidad a las entidades de ofrecer ahorro ajustado por el dólar oficial, pero no los obliga. Y mientras examinan la normativa en los bancos privados aseguran que no va a ser fácil implementarlos, dado que si toman depósitos atados al dólar necesitan encontrar a quién darle préstamos atados al dólar.

El Banco Central publicó ayer un cambio normativo que busca volver más atractivo para los bancos tomar depósitos en pesos que ajusten por la variación del tipo de cambio oficial. En realidad los bancos ya estaban autorizados a ofrecerlos, con beneficios específicos si los tomaban de parte de empresas y personas físicas que se desempeñen en el sector agroexportador. Ahora, con esta nueva mejora en las condiciones, esperan que puedan ofrecerlo a cualquier cliente.

Sin embargo, de la autorización para ofrecer depósitos atados al dólar a la concreción de esa oferta en sucursales y canales digitales de los bancos puede haber una distancia grande. La norma no obliga a las entidades a ofrecerlos, sólo se los permite. A partir de ello, cada banco va a poder decidir si tomar o no depósitos atados al dólar oficial.

Se trata de depósitos que se constituyen en pesos y, al vencimiento, se cobran pesos . La diferencia en el precio del dólar oficial que se tome como referencia va a ser el rendimiento de la inversión. En los hechos funciona como cobertura cambiaria, pero sólo sobre una de las cotizaciones, la oficial. No cubre contra subas de las cotizaciones alternativas de la divisa.

Hoy, un día después de la normativa que busca impulsar esos depósitos como una vía para descomprimir la demanda por dólares, en los bancos todavía estaban analizando la medida. En principio, distintos bancos consultados dijeron que no tenían claro que les conviniera salir a ofrecer ese tipo de depósitos (aunque sí ya recibieron consultas de sus clientes).

En el sector explican que tomar fondeo en dólares es riesgoso. Básicamente, como endeudarse en dólares. Si van a tomar depósitos atados a la cotización oficial del dólar van a tener que usar esos depósitos para hacer préstamos que también estén atados a la cotización del dólar. Algo que los clientes, en principio, no parecen buscar.

“Ahí el tema es que para poder otorgarlos tenés que tener activos en dólares. Préstamos. Hoy no hay tantos. La expectativa de devaluación juega en contra de eso”, dijeron desde un banco.

Explican, de hecho, que los exportadores –únicos autorizados a tomar préstamos en dólares o atado a dólares– consiguen financiamiento en pesos mucho más cómodo. Dada la enorme liquidez del mercado, pueden financiarse a menos del 38% que paga la Leliq y esperar todo lo posible antes de liquidar los dólares que reciben por sus ventas al exterior. La tasa en pesos que pagan como costo compite milímetro a milímetro con el ritmo de devaluación que le imprime el BCRA al dólar mayorista y, así, prefieren el financiamiento en pesos que no tiene riesgo cambiario. Es decir, cuyo valor se licua si hay un nuevo movimiento cambiario.

Las entidades que lo ofrezcan buscarán plazos más largos que el tradicional plazo fijo a 30 días

En principio, la única experiencia reciente que existe de plazos fijos atados al dólar es la del Banco Nación, el único que recogió el guante cuando el Banco Central los incentivó en mayo pasado .

Con un plazo mínimo de 60 días y plazo máximo de 370 días la entidad pública buscaba que los que hicieran esos depósitos lo hicieran a plazos más largos de lo habitual . La mayoría del mercado coloca plazos fijos tradicionales a 30 días o poco más. El monto mínimo en el Banco Nación era de $1.500.

Pero hoy, según voceros del Nación, la posibilidad de hacer depósitos atados al dólar no está disponible. La entidad tomó fondeo por $4.000 millones y discontinuó el instrumento.

En otro banco explicaron que, en caso de salir a ofrecer la posibilidad de ahorrar “dollar-linked”, lo harían también a plazos mayores que los 30 días habituales del plazo fijo tradicional a tasa en pesos.

“El sentido de tomar este fondeo es prestarles a exportadores, dar prefinanciaciones de exportaciones. Asumiendo que tengas a quién prefinanciar, lo lógico es que quieras colocar a un par de meses, unos 90 días, para no quedar descalzado respecto del plazo de la prefinanciación, que puede ser a 3, 6 o algunos meses más”, dijeron en un banco privado.

Un cambio respecto de lo que ofrecía el Nación es que estos plazos fijos podrán ser constituidos por ahorristas o empresas sin relación alguna con la exportación. El depositante al que apuntaba el BNA con los depósitos que lanzó y ya no ofrece estaba destinado a personas humanas o jurídicas con actividad agrícola. Y con monto máximo que no podía superar el doble de las ventas totales del titular del depósito, en cereales u oleaginosas, para lo cual había que presentar una declaración jurada.

Respecto de la tasa, si los bancos deberán pagar un rendimiento por encima de la variación del dólar, será libre. Cada banco podrá decidir si ofrece una retribución o tasa cero, es decir, sólo la variación del dólar.

Por último, un tema no menor, es qué dolar deberá seguir el depósito. Y esa es una cotización específica conocida como “Dólar Comunicación A 3500” que es similar a la cotización mayorista y que surge de encuestas diarias del BCRA a mesas de bancos durante la rueda cambiaria.

