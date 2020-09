Anses y el Ministerio de Géneros lanzaron “Acompañar”, una asignación de $ 16.875 por seis meses para víctimas de violencia de género

Fernanda Raverta, titular de la Anses, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

La Anses y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) otorgarán una prestación económica de para promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ -lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales- que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia de género. Se trata de una asignación de $ 16.875 que se abonará durante seis meses consecutivos con el objetivo de contribuir a “solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.

“El decreto 734/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial creó el Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Razones de Género (Acompañar) , destinado a personas que estén en situación de riesgo por violencia de género”, dijo el organismo previsional a través de un comunicadp-

Se trata de una asignación no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva que es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Monotributo Social, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Estamos convencidas de que es necesario reconocer las capacidades y fortalecer los recursos de las personas en situación de violencias para que puedan construir proyectos de vida libres de violencia (Gómez Alcorta)

“En este marco, en junio, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y la ministra del MMGyD, Elizabeth Gómez Alcorta, acordaron establecer líneas de acción conjunta para impulsar proyectos vinculados a la protección de mujeres y personas LGBTI+”, agregó el comunicado.

Según describió el Ministerio de Géneros, mediante el programa Acompañar el Estado “brindará asistencia directa a personas en situación de violencia por motivos de género que se encuentren en riesgo, a través de transferencias monetarias y de un acompañamiento integral para que puedan construir proyectos de vida autónomos”, de la mano de otros dispositivos de asistencia, asesoramiento, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia orientados a personas en situación de violencias por motivos de género.

“Cuando presentamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, dijimos que estábamos planteando un nuevo enfoque en el abordaje de este tipo de fenómenos. Estamos convencidas de que es necesario reconocer las capacidades y fortalecer los recursos de las personas en situación de violencias para que puedan construir proyectos de vida libres de violencia. Para esto es necesario un Estado presente, que promueva intervenciones que no se concentren sólo en la emergencia, sino que permitan brindar una asistencia y un acompañamiento integral. En este contexto, el programa Acompañar es una política pública que tiene como horizonte, junto a otras que estamos implementando, modificar las condiciones estructurales que reproducen las violencias por motivos de género”, explicó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a través de un comunicado.

PROGRAMA ACOMPAÑAR

▶ Destinatarias

Personas en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo.

▶ Objetivos

Otorgar un apoyo económico a personas que se encuentran en riesgo por situación de violencia por motivos de género para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Fortalecer redes de acompañamiento para promover la autonomía económica de las mujeres y personas LGBTI+ en contextos de violencia por motivos de género.

▶ Acciones

Transferencias monetarias equivalentes al Salario Mínimo, Vital y Móvil -hoy en $ 16.875- por un período de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia por motivos de género.

Las personas incluidas en el programa contarán con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada entre el Ministerio de Géneros y los gobiernos provinciales y locales.

▶ El Programa

Constituye un mecanismo de asistencia destinado a contribuir, en el corto y mediano plazo, a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónomo de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran atravesando situaciones de riesgo en contextos de violencias por motivo de género.

▶ Implementación

Para su implementación en las distintas regiones del país será necesario la firma de convenios del Ministerio de Géneros con las provincias y los municipios.

▶ Distribución geográfica

Abarcará territorialmente a todas las provincias del país.

