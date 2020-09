Martín Guzmán compartió una videoconferencia con Joseph Stiglitz y elogió el papel del FMI en la negociación de la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, siguiendo la videoconferencia junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó el “papel positivo” mantenido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el proceso de renegociación de la deuda pública argentina finalizado en agosto y destacó que el organismo jugará un rol importante en “la evaluación de la sostenibilidad” de la deuda de países en situaciones similares.

En relación con la negociación que el país debe afrontar con el Fondo, Guzmán señaló: “El objetivo al que apuntamos en las negociaciones con el FMI es el de reemplazar el programa que Argentina y el FMI firmaron en 2018, y que no funcionó, por uno que funcione. Esperamos tener negociaciones basadas en la responsabilidad y en el entendimiento de cuál es la situación de Argentina hoy”.

El ministro de Economía participó de una videoconferencia junto a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y considerado como su mentor profesional. El evento virtual fue organizado por el Foro Europeo Alpbach, una plataforma interdisciplinaria para la ciencia, la política, los negocios y la cultura fundado en 1945. Guzmán fue presentado en el programa como “experto líder en deudas soberanas”.

En ese sentido, Guzmán señaló que el acuerdo alcanzado entre la Argentina y sus acreedores privados, tras un extenso período de negociaciones, fue “un paso muy importante para avanzar en el camino de poner en orden las finanzas públicas y restaurar condiciones que permitan que la economía se pueda recuperar”.

“Para nosotros, restaurar la sostenibilidad era fundamental y s ostenibilidad significa que queríamos redefinir nuestros compromisos de deuda de una manera que fuera coherente con una economía que pudiera recuperarse y sostener esa recuperación en el tiempo ”, puntualizó el ministro.

Joseph Stiglitz y Martín Guzmán ingresando a una conferencia celebrada en El Vaticano, en febrero de este año.

En su disertación, Guzmán recalcó la necesidad de que los compromisos adoptados por el país sean duraderos a lo largo del tiempo. “Queríamos llegar a un acuerdo, pero queríamos un acuerdo que fuera sostenible. Habría sido de muy poco valor hacer una promesa que luego no podríamos cumplir. Por eso las negociaciones fueron duras en este punto. No queríamos llegar a un acuerdo antes con términos que no iban a ser sostenibles”.

“La sostenibilidad también es importante para los acreedores porque si el país no tiene la capacidad para pagar, el valor de los bonos también es muy bajo, refleja el hecho de que el país no puede pagar” , agregó.

Asimismo, también apuntó a ubicar el proceso de renegociación de la deuda argentina en el contexto financiero internacional, dando a entender que será tenido en cuenta en otras reestructuraciones similares.

“La firmeza de los gobiernos en esta premisa de sostenibilidad va a ser muy importante en los tiempos que vienen. Por supuesto, debería haber mejoras en la arquitectura financiera internacional, pero esas mejoras aún deberán complementarse con actitudes de los gobiernos que sean firmes en la defensa de la premisa de la sostenibilidad de la deuda cuando sea necesario defenderla”, señaló Guzmán.

El ministro de Economía afirmó que el proceso fue “muy interesante” y que tendrá “especial valor para el funcionamiento de la arquitectura financiera internacional”.

“Fue la primera reestructuración de deuda en la que se pusieron a prueba las Cláusulas de Acción Colectiva modernas. Demostraron ser valiosas. Esperamos que sigan siendo valiosas en reestructuraciones posteriores, pero necesitamos algo más que un buen lenguaje contractual”, concluyó.

